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फैक्ट्रियों ने भरी उड़ान! जून में औद्योगिक उत्पादन 7.3% बढ़ा, 23 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा

MoSPI द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, जून में देश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) सालाना आधार पर 7.3 प्रतिशत बढ़ा है. ये पिछले 23 महीनों में सबसे तेज ग्रोथ है. पिछले साल जून में IIP की ग्रोथ रेट सिर्फ 2.2 प्रतिशत थी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 28, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:27 PM IST
फैक्ट्रियों ने भरी उड़ान! जून में औद्योगिक उत्पादन 7.3% बढ़ा, 23 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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