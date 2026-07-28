/फैक्ट्रियों ने भरी उड़ान! जून में औद्योगिक उत्पादन 7.3% बढ़ा, 23 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा

उपयोग के आधार पर देखें तो कई प्रमुख क्षेत्रों में सुधार हुआ है. कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी और उपकरणों के उत्पादन में जून 2026 में 14.2 प्रतिशत की ग्रोथ हुई, जबकि पिछले साल यह 3.4 प्रतिशत थी. यह निवेश गतिविधियों में मजबूती का संकेत है. इंटरमीडिएट गुड्स उत्पादन 9.3 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पिछले साल यह 3.1 प्रतिशत था. इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण से जुड़े सामान के उत्पादन में 7.5 प्रतिशत की ग्रोथ हुई. उपभोक्ता सामानों में भी सुधार देखने को मिला. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का उत्पादन 7.7 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पिछले साल यह केवल 1.4 प्रतिशत बढ़ा था. कंज्यूमर नॉन-ड्यूरेबल्स में भी वापसी हुई और इसमें 4.9 प्रतिशत की ग्रोथदर्ज की गई. प्राइमरी गुड्स के उत्पादन में 4.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.