/फैक्ट्रियों ने भरी उड़ान! जून में औद्योगिक उत्पादन 7.3% बढ़ा, 23 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा

India's Industrial Output Rises : भारत की औद्योगिक गतिविधियों में जून 2026 में तेजी से सुधार देखने को मिला है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, जून में देश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) सालाना आधार पर 7.3 प्रतिशत बढ़ा है. ये पिछले 23 महीनों में सबसे तेज ग्रोथ है. पिछले साल जून में IIP की ग्रोथ रेट सिर्फ 2.2 प्रतिशत थी.
औद्योगिक विकास में सबसे बड़ा योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रहा. जून 2026 में इस क्षेत्र में 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये ग्रोथ 2.4 प्रतिशत थी. बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में भी बड़ा सुधार देखने को मिला. इस क्षेत्र की ग्रोथ 10.6 प्रतिशत रही, जबकि जून 2025 में इसमें 2 प्रतिशत की गिरावट आई थी. वहीं, खनन और पत्थर निकालने वाले क्षेत्र में रफ्तार धीमी रही. जून 2026 में इसकी ग्रोथ दर 1 प्रतिशत रही, जबकि पिछले साल यह 4.1 प्रतिशत थी. पानी की आपूर्ति, सीवरेज और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में 6.1 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई.
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ कई क्षेत्रों में मजबूत रही. 23 में से 19 उद्योग समूहों में सालाना आधार पर उत्पादन बढ़ा है. सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इलेक्ट्रिकल उपकरणों के उत्पादन में हुई, जो 34 प्रतिशत बढ़ा. इसके बाद मोटर वाहन, ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर क्षेत्र में 17.5 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई. खाद्य उत्पादों के उत्पादन में भी 10.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इलेक्ट्रिकल उपकरणों में स्विचगियर, सर्किट ब्रेकर, कंट्रोल पैनल, UPS सिस्टम और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर की ज्यादा मांग से उत्पादन बढ़ा है. ऑटो सेक्टर में पैसेंजर वाहन, कमर्शियल वाहन और ऑटो पार्ट्स की बेहतर बिक्री से मदद मिली है. वहीं, चाय, चावल और स्टार्च उत्पादन ने खाद्य क्षेत्र को मजबूती दी है.
उपयोग के आधार पर देखें तो कई प्रमुख क्षेत्रों में सुधार हुआ है. कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी और उपकरणों के उत्पादन में जून 2026 में 14.2 प्रतिशत की ग्रोथ हुई, जबकि पिछले साल यह 3.4 प्रतिशत थी. यह निवेश गतिविधियों में मजबूती का संकेत है. इंटरमीडिएट गुड्स उत्पादन 9.3 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पिछले साल यह 3.1 प्रतिशत था. इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण से जुड़े सामान के उत्पादन में 7.5 प्रतिशत की ग्रोथ हुई. उपभोक्ता सामानों में भी सुधार देखने को मिला. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का उत्पादन 7.7 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पिछले साल यह केवल 1.4 प्रतिशत बढ़ा था. कंज्यूमर नॉन-ड्यूरेबल्स में भी वापसी हुई और इसमें 4.9 प्रतिशत की ग्रोथदर्ज की गई. प्राइमरी गुड्स के उत्पादन में 4.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.
जून 2026 के आंकड़ों के साथ MoSPI ने औद्योगिक उत्पादन की गणना के तरीके में बदलाव किया है. अब 2022-23 के नए बेस ईयर वाले IIP में कुछ उत्पादों के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) की जगह आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाएगा. ये बदलाव IIP की 463 आइटम कैटेगरी में से 234 पर लागू होगा.