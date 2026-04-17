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ईरान से तेल डील में भारत का बड़ा दांव, डॉलर को किनारे कर युआन में हो रही है पेमेंट

भारतीय रिफाइनरियां ईरानी तेल के लिए पेमेंट चीनी मुद्रा युआन में कर रही हैं. ये भुगतान ICICI बैंक के शंघाई कार्यालय के जरिए किया जा रहा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 17, 2026, 10:11 PM IST
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ईरान से तेल डील में भारत का बड़ा दांव, डॉलर को किनारे कर युआन में हो रही है पेमेंट

भारत और ईरान के बीच तेल व्यापार को लेकर अहम जानकारी सामने आई है. काफी समय बाद भारतीय रिफाइनरियों ने ईरान से कच्चे तेल की खरीदारी की है. इस सौदे का भुगतान अमेरिकी डॉलर में नहीं, बल्कि चीन की मुद्रा युआन में किया गया. बता दें, सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया है. अगर ये जानकारी सही है, तो माना जा रहा है कि भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नया रास्ता अपनाया है.

'अमेरिका छूट को आगे नहीं बढ़ाएगा'

सूत्रों ने बताया कि ये पेमेंट ICICI बैंक के जरिए किया जा रहा है. पिछले महीने वॉशिंगटन ने समुद्र मार्ग से रूसी और ईरानी तेल खरीद पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट दी थी. इसका मकसद अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के कारण बढ़ी तेल कीमतों को कम करना था.  हालांकि, अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को कहा था कि अमेरिका इस छूट को आगे नहीं बढ़ाएगा. ईरानी तेल पर दी गई ये राहत रविवार को समाप्त हो जाएगी. ट्रेडर्स के मुताबिक, तेहरान पर लंबे समय से लगे प्रतिबंधों के कारण ऐसे कार्गो के भुगतान की व्यवस्था करना मुश्किल रहा है. इसी वजह से कई संभावित खरीदार ईरानी कच्चा तेल खरीदने से पीछे हटे हैं.

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इस महीने की शुरुआत में देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्प (IOC) ने सात साल में पहली बार ईरानी कच्चे तेल की खरीद की. कंपनी ने ‘जया’ नामक बहुत बड़े क्रूड कैरियर जहाज पर लदे 20 लाख बैरल ईरानी तेल खरीदे हैं. इस कार्गो की कीमत करीब 20 करोड़ डॉलर आंकी गई है. सूत्रों के अनुसार, निजी क्षेत्र की रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए भी ईरानी तेल लेकर आए चार जहाजों को भारत में लगने की अनुमति दी गई. इनमें से MT Felicity नामक जहाज अब तक तेल उतार चुका है. दोनों रिफाइनर इस व्यापार का भुगतान ICICI बैंक के जरिए कर रहे हैं. ये अपने शंघाई ब्रांच के माध्यम से युआन में रकम विक्रेताओं के खातों में भेज रहा है. हालांकि, विक्रेताओं की पहचान सामने नहीं आई है.

 95% भुगतान कब किया?

सूत्रों ने बताया कि IOC ने कार्गो की कीमत का करीब 95% भुगतान सप्लायर के ‘नोटिस ऑफ रेडीनेस’ मिलने पर किया. इसका मतलब था कि तेल से लदा जहाज भारतीय जलक्षेत्र में पहुंच चुका था. एक सूत्र ने बताया कि IOC फिलहाल आगे और ईरानी तेल खरीदने की योजना नहीं बना रही है. अमेरिकी छूट मिलने तक भारत ने 2019 से ईरानी तेल खरीद से दूरी बनाए रखी थी. उस समय अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में भारत ने ईरान से तेल आयात बंद कर दिया था.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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