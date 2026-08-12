/जुलाई में महंगाई बढ़कर 4.45% पर पहुंची, RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर; खाने-पीने की कीमतों ने बढ़ाया दबाव

India's July Retail inflation : देश में महंगाई को लेकर ताजा आंकड़े सामने आए हैं. सरकार की ओर से बुधवार यानी 12 अगस्त को जारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.45% हो गई, जबकि जून में यह 4.38% थी, यानी एक महीने में खुदरा महंगाई में 0.07 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
महंगाई में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी के कारण हुई है. इसके साथ ही जुलाई की खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 4% के मीडियम टर्म के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है.
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) आधारित खुदरा महंगाई जून में 4.38% थी, जो जुलाई में बढ़कर 4.45% हो गई. लगातार दूसरे महीने महंगाई के आंकड़े RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर रहे हैं. RBI को खुदरा महंगाई को 4% के आसपास बनाए रखने का लक्ष्य दिया गया है. हालांकि, इसके लिए महंगाई को 2% से 6% की निर्धारित सीमा के भीतर रखने की अनुमति है. यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 की पांच साल की अवधि के लिए लागू है.
जुलाई में महंगाई बढ़ने के पीछे खाद्य कीमतों की अहम भूमिका रही. खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतें ऊंची रहने से आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव बढ़ा है. यही वजह है कि जून की तुलना में जुलाई में कुल खुदरा महंगाई में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है. महंगाई के ताजा आंकड़े ऐसे समय आए हैं जब RBI आर्थिक गतिविधियों और कीमतों के बीच संतुलन बनाए रखने पर नजर रख रहा है.
महंगाई के बीच एक राहत की बात यह है कि RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपने महंगाई अनुमान को घटाकर 5% कर दिया है. वहीं, विशेषज्ञों का अनुमान है कि हेडलाइन महंगाई तीसरी तिमाही में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है और इसके बाद इसमें नरमी देखने को मिल सकती है. वहीं, कीमती धातुओं की कीमतों को अलग रखने पर कोर महंगाई फिलहाल नियंत्रण में दिखाई दे रही है.
जुलाई की महंगाई दर में बढ़ोतरी जरूर हुई, लेकिन यह बाजार के अनुमान से थोड़ी कम रही. 5 से 7 अगस्त के बीच 40 अर्थशास्त्रियों के बीच किए गए Reuters पोल में जुलाई की खुदरा महंगाई 4.50% रहने का अनुमान लगाया गया था. वास्तविक आंकड़ा 4.45% रहा.
जुलाई की 4.45% खुदरा महंगाई दर इस साल की शुरुआत में संशोधित CPI सीरीज लागू होने के बाद सबसे ऊंचा स्तर भी है. नई सीरीज में आधार वर्ष और उपभोक्ताओं के खर्च से जुड़े बास्केट को अपडेट किया गया है. फिलहाल, महंगाई RBI की सीमा के भीतर है, लेकिन 4% के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है. आने वाले महीनों में खाद्य कीमतों की दिशा और घरेलू मांग ये तय करने में अहम भूमिका निभाएगी कि महंगाई आगे बढ़ती है या इसमें राहत मिलती है.
सवाल: जुलाई 2026 में रिटेल महंगाई कितनी रही?
जवाब : जुलाई 2026 में भारत की रिटेल महंगाई दर 4.45% रही, जबकि जून में यह 4.38% थी.
सवाल: जुलाई में महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह क्या रही?
जवाब :महंगाई बढ़ने की प्रमुख वजह खाद्य वस्तुओं, खासकर आलू-प्याज जैसी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी रही.
सवाल: क्या जुलाई की महंगाई RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर रही?
जवाब : हां. जुलाई में रिटेल महंगाई 4.45% रही, जो RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर है. यह लगातार दूसरा महीना है जब महंगाई 4% के स्तर से ऊपर रही.
सवाल: 4.45% महंगाई दर का क्या मतलब है?
जवाब : इसका मतलब है कि उपभोक्ता कीमतों के स्तर में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में औसतन 4.45% की बढ़ोतरी हुई है.
सवाल: क्या 4.45% महंगाई का मतलब हर चीज 4.45% महंगी हुई है?
जवाब : नहीं. 4.45% एक औसत दर है. CPI में खाने-पीने की चीजों, कपड़े, ईंधन, घर और अन्य जरूरी वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें शामिल होती हैं. कुछ चीजें इससे ज्यादा महंगी हो सकती हैं, जबकि कुछ के दाम कम भी हो सकते हैं.
सवाल: महंगाई कैसे बढ़ती और घटती है?
जवाब : महंगाई मुख्य रूप से डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है. मांग बढ़ने और सप्लाई कम रहने पर कीमतें बढ़ सकती हैं. वहीं, मांग कम और सप्लाई पर्याप्त होने पर कीमतों पर दबाव घट सकता है.
सवाल: क्या महंगाई लगातार सातवें महीने बढ़ी है?
जवाब : इस दावे को प्रकाशित आंकड़ों से अलग से सत्यापित करना जरूरी है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जुलाई में महंगाई 4.45% रही, जो जून के 4.38% से अधिक है.
सवाल: RBI का महंगाई लक्ष्य कितना है?
जवाब : RBI का मध्यम अवधि का खुदरा महंगाई लक्ष्य 4% है. हालांकि, इसके लिए 2% से 6% की सीमा निर्धारित है.
सवाल: क्या महंगाई बढ़ने से आम लोगों पर असर पड़ता है?
जवाब : हां. खासकर रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं और जरूरी सामान के दाम बढ़ने पर परिवारों का मासिक बजट प्रभावित हो सकता है.