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जुलाई में महंगाई बढ़कर 4.45% पर पहुंची, RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर; खाने-पीने की कीमतों ने बढ़ाया दबाव

देश में जुलाई की खुदरा महंगाई बढ़कर 4.45 प्रतिशत हो गई, जबकि जून में ये 4.38 प्रतिशत थी. महंगाई में बढ़ोतरी की मुख्य वजह खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतें रही हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव बना हुआ है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 12, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:48 PM IST
जुलाई में महंगाई बढ़कर 4.45% पर पहुंची, RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर; खाने-पीने की कीमतों ने बढ़ाया दबाव
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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