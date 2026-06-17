/अगले 10 साल में भारत में आएगा बड़ा बदलाव, AI डेटा सेंटर्स पर अश्विनी वैष्णव का दावा; बदलेगा भारत का भविष्य

रेल मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार मिलकर जमीन, ऊर्जा और नियामकीय मंजूरियों की प्रक्रिया को आसान बना रही हैं, ताकि बड़े क्लाउड और हाइपरस्केलर कंपनियां देश में तेजी से बड़े डेटा सेंटर्स स्थापित कर सकें. उन्होंने कहा कि सर्वर, कूलिंग सिस्टम, सेमीकंडक्टर और पीसीबी जैसे उपकरणों का घरेलू निर्माण आयात पर निर्भरता घटाएगा और लाखों उच्च-कौशल रोजगार पैदा करेगा. वैष्णव ने पुणे में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स सुधारों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि शहर में रेलवे क्षमता दोगुनी करने का अभियान चल रहा है. हरबशर, खड़की और शिवाजीनगर स्टेशनों पर कार्य पूरा हो चुका है, जबकि आलंदी में मेगा टर्मिनल और पुणे जंक्शन पर छह नए प्लेटफॉर्म बनाए जाने की योजना है.