/अगले 10 साल में भारत में आएगा बड़ा बदलाव, AI डेटा सेंटर्स पर अश्विनी वैष्णव का दावा; बदलेगा भारत का भविष्य

Ashwini Vaishnaw on AI Data Centres in India : केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) डेटा सेंटर्स भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के अगले फेज के विकास का सबसे बड़ा इंजन बनेंगे.
उन्होंने कहा कि आने वाले 5-10 वर्षों में देश की डिजिटल प्रोग्रेस इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत AI के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग क्षमता, बिजली और कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी तेजी से विकसित करता है.
पुणे में Jabil इंडिया की नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के उद्घाटन समारोह में वैष्णव ने कहा कि दुनिया भर में AI डेटा सेंटर्स तेजी से विकास का बड़ा माध्यम बन चुके हैं. ऐसे में भारत में AI डेटा सेंटर्स के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का निर्माण बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' विजन का अहम हिस्सा है. पुणे स्थित नया प्लांट डेटा सेंटर कंपोनेंट्स के उत्पादन के लिए अत्याधुनिक तकनीक और उच्च क्षमता से लैस है, जो भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा.
रेल मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार मिलकर जमीन, ऊर्जा और नियामकीय मंजूरियों की प्रक्रिया को आसान बना रही हैं, ताकि बड़े क्लाउड और हाइपरस्केलर कंपनियां देश में तेजी से बड़े डेटा सेंटर्स स्थापित कर सकें. उन्होंने कहा कि सर्वर, कूलिंग सिस्टम, सेमीकंडक्टर और पीसीबी जैसे उपकरणों का घरेलू निर्माण आयात पर निर्भरता घटाएगा और लाखों उच्च-कौशल रोजगार पैदा करेगा. वैष्णव ने पुणे में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स सुधारों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि शहर में रेलवे क्षमता दोगुनी करने का अभियान चल रहा है. हरबशर, खड़की और शिवाजीनगर स्टेशनों पर कार्य पूरा हो चुका है, जबकि आलंदी में मेगा टर्मिनल और पुणे जंक्शन पर छह नए प्लेटफॉर्म बनाए जाने की योजना है.
उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट में प्रस्तावित मुंबई-पुणे बुलेट ट्रेन परियोजना यात्रा समय को घटाकर मात्र 48 मिनट कर देगी. वहीं, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के पहले खंड का उद्घाटन अगले वर्ष होने की उम्मीद है.
वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री की विदेश नीति के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरा है. इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत दुनिया भर की कंपनियों के लिए पसंदीदा निवेश गंतव्य बन रहा है. उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र है और इससे लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है.