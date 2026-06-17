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अगले 10 साल में भारत में आएगा बड़ा बदलाव, AI डेटा सेंटर्स पर अश्विनी वैष्णव का दावा; बदलेगा भारत का भविष्य

पुणे में Jabil इंडिया की नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के उद्घाटन समारोह में वैष्णव ने कहा कि दुनिया भर में AI डेटा सेंटर्स तेजी से विकास का बड़ा माध्यम बन चुके हैं. ऐसे में भारत में AI डेटा सेंटर्स के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का निर्माण बेहद महत्वपूर्ण है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 17, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:06 PM IST
अगले 10 साल में भारत में आएगा बड़ा बदलाव, AI डेटा सेंटर्स पर अश्विनी वैष्णव का दावा; बदलेगा भारत का भविष्य
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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