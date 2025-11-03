Advertisement
GST रिफॉर्म का तोहफा और तकनीकी बूस्ट ने बढ़ाई मैन्युफैक्चरिंग PMI की रफ्तार, अक्टूबर में इंडेक्स 59.2 के स्तर पर पहुंचा

भारत तरक्की के रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हाई ग्रोथ देखने को मिल रहा है. भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने रफ्तार पकड़ ली है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 03, 2025, 02:23 PM IST
India Manufacturing PMI: भारत तरक्की के रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हाई ग्रोथ देखने को मिल रहा है. भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने रफ्तार पकड़ ली है. सितंबर में चार महीने के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद अब प्रोडक्शन,ऑर्डर्स और खरीदारी गतिविधियों में तेजी दर्ज की गई है.  

 मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां बढ़ीं
 
भारत में अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी देखी गई है,जिससे एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) बढ़कर 59.2 हो गया है, जो कि सितंबर में 57.7 पर था. यह जानकारी एसएंडपी ग्लोबल की ओर से सोमवार को जारी किए गए डेटा में दी गई.मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में बढ़त की वजह मजबूत घरेलू मांग, जीएसटी सुधार, उत्पादकता में वृद्धि और उच्च तकनीकी निवेश था.  एचएसबीसी में चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट, प्रांजुल भंडारी ने कहा कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अक्टूबर में बढ़कर 59.2 हो गया है, जो कि इससे पहले के महीने में 57.7 पर था. बीते महीने मजबूत मांग ने आउटपुट को बढ़ावा दिया. इससे नौकरियों के अवसर पैदा हुए और कंपनियों को नए ऑर्डर मिले.  

उन्होंने आगे कहा कि इनपुट की कीमतों में अक्टूबर में नरमी देखी गई है. हालांकि,औसत बिक्री मूल्य में वृद्धि हुई है, इसकी वजह मैन्युफैक्चरर्स की ओर से अतिरिक्त लागत को ग्राहकों को पास करना था. डेटा के मुताबिक, मजबूत मांग, विज्ञापन और हाल में लागू हुए जीएसटी सुधार के कारण अक्टूबर में नए ऑर्डर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. ग्रोथ सितंबर के मुकाबले अधिक तेज थी और फैक्ट्री आउटपुट भी तेजी से बढ़ा.  एक्सपेंशन रेट अगस्त के लेवल के बराबर था,जो पिछले पांच सालों में सबसे मजबूत लेवल में से एक था. 

जब भी पीएमआई 50 से ऊपर होता है तो यह आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को दिखाता है. इसके 50 से नीचे होने पर गतिविधियों में गिरावट होती है. वहीं, 50 की रीडिंग का मतलब है कोई बदलाव नहीं. अक्टूबर में अधिकतक सेल्स ग्रोथ घरेलू मार्केट से हुई, जबकि एक्सपोर्ट ऑर्डर धीमी गति से बढ़े. हालांकि भारतीय सामानों की विदेशी मांग में सुधार हुआ, लेकिन यह इस साल अब तक सबसे कमजोर रही. रिपोर्ट के अंत में बताया गया कि मैन्युफैक्चरर्स भविष्य के कारोबार को लेकर आशावादी बने हुए है. इसकी वजह जीएसटी सुधार से बढ़ती मांग, क्षमता विस्तार और मजबूत मार्केटिंग के प्रयास हैं.आईएएनएस

