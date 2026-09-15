/भारत के लिए अच्छी खबर! एक्सपोर्ट में 26% की छलांग, अगस्त में ट्रेड डेफिसिट घटकर 26.86 अरब डॉलर

India’s Merchandise Trade Deficit : अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अगस्त की ट्रेड रिपोर्ट में कुछ राहत देने वाले आंकड़े सामने आए हैं. अगस्त 2026 में देश का व्यापार घाटा मामूली कमी के साथ 26.86 अरब डॉलर रहा. पिछले साल अगस्त में यह 27.2 अरब डॉलर था. खास बात यह रही कि इस दौरान भारत के निर्यात में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि आयात की रफ्तार तुलनात्मक रूप से कम रही. अगस्त में भारत का कुल निर्यात 26 फीसदी बढ़कर 43.81 अरब डॉलर पहुंच गया. एक साल पहले इसी महीने निर्यात 27.22 अरब डॉलर था. दूसरी ओर, आयात 14 फीसदी बढ़कर 70.04 अरब डॉलर रहा, जबकि अगस्त 2025 में यह 61.96 अरब डॉलर था.
निर्यात और आयात के बीच यही अंतर व्यापार घाटे को सीमित रखने में मददगार रहा.
चालू वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती पांच महीनों यानी अप्रैल से अगस्त के आंकड़ों पर नजर डालें तो निर्यात में अच्छी तेजी देखने को मिली है. इस अवधि में भारत का एक्सपोर्ट 17.85 फीसदी बढ़कर 215.91 अरब डॉलर हो गया. इसी अवधि में आयात भी तेजी से बढ़ा. अप्रैल-अगस्त के दौरान देश का आयात 18.21 फीसदी की वृद्धि के साथ करीब 363 अरब डॉलर रहा यानी इस वित्त वर्ष अब तक निर्यात के साथ-साथ आयात में भी मजबूत ग्रोथ बनी हुई है.
ट्रेड डेटा पर जानकारी देते हुए कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने बताया कि भारत के एक्सपोर्ट में लगातार सकारात्मक रुझान बना हुआ है. इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और टेक्सटाइल सेक्टर ने निर्यात को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई है.
भारतीय सामान की मांग कई प्रमुख विदेशी बाजारों में मजबूत बनी हुई है. अमेरिका और यूरोपीय संघ के अलावा BRICS देशों तथा दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से भी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है. इन बाजारों से मिलने वाली मांग ने भारत के निर्यात को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
अगस्त के ट्रेड आंकड़ों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात सोने के आयात में आई बड़ी गिरावट रही. अगस्त 2026 में भारत ने करीब 2.3 अरब डॉलर का सोना आयात किया, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 5.4 अरब डॉलर था. इस तरह सालाना आधार पर गोल्ड इंपोर्ट में करीब 57.7 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई. यह कमी ऐसे समय में आई है जब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं.