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भारत के लिए अच्छी खबर! एक्सपोर्ट में 26% की छलांग, अगस्त में ट्रेड डेफिसिट घटकर 26.86 अरब डॉलर

अगस्त में वस्तुओं (Merchandise) का निर्यात सालाना आधार पर 26.12% बढ़कर 43.18 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 14.1% बढ़कर 72.67 अरब डॉलर पहुंच गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 15, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:57 PM IST
भारत के लिए अच्छी खबर! एक्सपोर्ट में 26% की छलांग, अगस्त में ट्रेड डेफिसिट घटकर 26.86 अरब डॉलर
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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