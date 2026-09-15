/भारत के लिए अच्छी खबर! एक्सपोर्ट में 26% की छलांग, अगस्त में ट्रेड डेफिसिट घटकर 26.86 अरब डॉलर

India’s Merchandise Trade Deficit : अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अगस्त की ट्रेड रिपोर्ट में कुछ राहत देने वाले आंकड़े सामने आए हैं. अगस्त 2026 में देश का व्यापार घाटा मामूली कमी के साथ 26.86 अरब डॉलर रहा. पिछले साल अगस्त में यह 27.2 अरब डॉलर था. खास बात यह रही कि इस दौरान भारत के निर्यात में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि आयात की रफ्तार तुलनात्मक रूप से कम रही. अगस्त में भारत का कुल निर्यात 26 फीसदी बढ़कर 43.81 अरब डॉलर पहुंच गया. एक साल पहले इसी महीने निर्यात 27.22 अरब डॉलर था. दूसरी ओर, आयात 14 फीसदी बढ़कर 70.04 अरब डॉलर रहा, जबकि अगस्त 2025 में यह 61.96 अरब डॉलर था.