ट्रेन नहीं, चलता-फिरता 5 स्टार होटल! भारत की सबसे महंगी ट्रेन, जिसकी एक टिकट की कीमत ₹20 लाख से भी ज्यादा!

Indias most expensive train: क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी ट्रेन है जिसकी एक टिकट लाखों रुपये की है. इस ट्रेन का नाम 'द महाराजा एक्सप्रेस' है. यह ट्रेन नहीं, बल्कि पहियों पर चलता-फिरता 5-स्टार होटल है. यह देश-विदेश के अमीर यात्रियों को शाही अंदाज़ में भारत के सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक स्थलों की ट्रिप कराती है.

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 23, 2025, 02:16 PM IST
The Maharajas Express: जब हम भारत में ट्रेन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर कम किराए वाली और भीड़-भाड़ वाली रेल यात्रा की तस्वीर आती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी ट्रेन भी चलती है, जिसका एक टिकट लाखों रुपये का होता है? दरअसल इस ट्रेन का नाम 'द महाराजा एक्सप्रेस' है. यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि पहियों पर दौड़ता हुआ एक चलता-फिरता 5 स्टार होटल है. देश-विदेश के अमीर टूरिस्ट्स इसमें सफर करते हैं और भारत की शाही विरासत का अनुभव लेते हैं. यह ट्रेन अपने शानदार सफर और राजा-महाराजाओं जैसी सुविधाओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है.

ट्रेन नहीं, चलता-फिरता 5-स्टार पैलेस
'द महाराजा एक्सप्रेस' को सही मायने में भारत की सबसे महंगी ट्रेन कहा जाता है. यह भारतीय रेलवे की एक खास टूरिस्ट ट्रेन है, जिसे देश के कुछ सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों को दिखाने के लिए चलाया जाता है. इसका सफर किसी आम रेल यात्रा जैसा नहीं, बल्कि एक पूरा शाही अनुभव होता है.

किराया सुनकर उड़ जाएंगे होश
इस ट्रेन के किराए की बात करें तो सुनकर कोई भी चौंक सकता है. जहां आम ट्रेन का किराया कुछ सौ या हजार होता है, वहीं महाराजा एक्सप्रेस के सबसे सस्ते पैकेज की शुरुआत भी ₹6 लाख से होती है और अगर आप यहां के सबसे शानदार कोच, प्रेसिडेंशियल सुइट में सफर करना चाहते हैं तो एक टिकट की कीमत ₹20 लाख से भी ज्यादा (लगभग ₹20,90,760) तक पहुंच जाती है.

इतना महंगा क्यों है यह टिकट?
इतना भारी किराया वसूलने की वजह इसमें मिलने वाली बेमिसाल सुविधाएं हैं. यह ट्रेन अंदर से इतनी खूबसूरत है कि आपको लगेगा आप किसी राजमहल में हैं. हर कोच को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया है. यह ट्रेन आपको चार अलग-अलग लग्ज़री कैटेगरी में सफर करने का मौका देती है. 
1. डिलक्स केबिन
2. जूनियर सुइट
3. सुइट
4. प्रेसिडेंशियल सुइट (सबसे आलीशान)

पूरे पैकेज का खर्च
इस टिकट में केवल ट्रेन का सफर ही नहीं, बल्कि पूरे पैकेज का खर्च शामिल होता है. जिसमें सफर के दौरान फाइव-स्टार क्वालिटी का खाना, अल्कोहल ड्रिंक्स की सुविधा, घूमने की जगहों पर सबसे अच्छे होटलों में रुकने का इंतजाम, सभी घूमने-फिरने और ट्रैवल के खर्च.

शाही सफर का रूट
'द महाराजा एक्सप्रेस' अक्सर 7 दिन और 6 रातों का सफर तय करती है, जिसमें करीब 2,700 किलोमीटर की यात्रा होती है. यह ट्रेन मुख्य रूप से भारत के उस हिस्से में चलती है, जहां हमारी सभ्यता और इतिहास की झलक मिलती है. इसका रूट अक्सर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के खास पर्यटन स्थलों को कवर करता है. इस सफर में यात्री दुनिया के सात अजूबों में से एक ताजमहल देखते हैं, राजस्थान के जयपुर और उदयपुर के शानदार किलों और महलों में घूमते हैं और मध्य प्रदेश में रणथंभौर नेशनल पार्क के घने जंगलों में बाघों को देखने का रोमांचक अनुभव लेते हैं.

