India Oil Consumption: देश की तेल खपत लगातार बढ़ रही है. साल 2050 तक देश की तेल की खपत दुनियाभर के सभी देशों को पीछे छोड़ देगी. बीपी के चीफ इकोनॉमिस्ट स्पेंसर डेल ने कहा कि मजबूत आर्थिक विकास से भारत ग्‍लोबल एनर्जी का उपयोग का 12% से ज्यादा हिस्सा ले लेगा. दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता भारत, चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक भी है. बीपी एनर्जी आउटलुक 2025 के अनुसार भारत का तेल मांग 5.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन (bpd) से बढ़कर 9.1 मिलियन बीपीडी (bpd) हो जाएगी. नेचुरल गैस का उपयोग 63 बीसीएम (Billion Cubic Meters) से 153 बैरल तक पहुंचेगा.

दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एनर्जी मार्केट

साल 2023 से 2050 तक 5% की सालाना ग्रोथ दर मानकर जो ग्‍लोबल औसत से दोगुनी है, भारत का प्राथमिक ऊर्जा उपयोग बहुत बढ़ेगा. साल 2023 में ग्‍लोबल एनर्जी मांग का 7% हिस्सा लेने वाला भारत 2050 तक 12% तक पहुंच जाएगा. डेल ने कहा क‍ि आगे देखें तो भारत दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला एनर्जी मार्केट है. ग्‍लोबल एनर्जी को चलाने में भारत का बड़ा हाथ है. दोनों ही मामलों में र‍िन्‍यूएबल एनर्जी खासकर सोलर और व‍िंड, तेजी से बढ़ेगी. लेकिन कोयला अहम रहेगा.

तेल ग्‍लोबल यूज का 10% हिस्सा लेगा

करंट ट्रेजेक्टरी में 2050 तक कोयला भारत की ऊर्जा मिश्रण का 40% से ज्यादा होगा, जबकि बिलो 2-डिग्री में यह 16% तक गिरेगा. नेचुरल गैस दोनों में 1-3% सालाना बढ़ेगी. तेल ग्‍लोबल यूज का 10% हिस्सा लेगा. बिलो 2-डिग्री में र‍िन्‍यूएबल एनर्जी भारत का मुख्य स्रोत बनेगी, जबकि करंट ट्रेजेक्टरी में दूसरा. बिजली का हिस्सा 2023 के 20% से बढ़कर करंट ट्रेजेक्टरी में 30% से ज्यादा और बिलो 2-डिग्री में 50% से कम हो जाएगा.

चीन तेजी बढ़ने वाली इकोनॉमी है. लेकिन भारत की ऊर्जा ग्रोथ दर उसे पार कर जाएगी. देश का 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता का लक्ष्य करंट ट्रेजेक्टरी में करीब पूरा होगा. डेल ने कहा कि ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन और ऊर्जा हथियारों से खंडीकरण बढ़ेगा. आयात पर निर्भर देश जैसे देश आयात कम करेंगे और घरेलू प्रोडक्‍शन बढ़ाएंगे. तेल की मांग 2050 तक बढ़ती रहेगी, गैस मांग दोगुनी हो जाएगी.