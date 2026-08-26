Add Zee Business As A Preferred Source
App

भारत की हाइड्रोजन ट्रेन ने रचा इतिहास, 6,000 KM सफर में 36 टन कार्बन एमिशन घटाया

इस ट्रेन की सबसे खास बात इसकी अत्याधुनिक हाइड्रोजन तकनीक है. ये पारंपरिक डीजल ईंधन पर निर्भर नहीं है. ट्रेन में लगे 1,200 किलोवाट क्षमता वाले दो हाइड्रोजन-इलेक्ट्रिक सिस्टम हाइड्रोजन से बिजली उत्पन्न करते हैं, जिससे ट्रेन को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 26, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:58 PM IST
भारत की हाइड्रोजन ट्रेन ने रचा इतिहास, 6,000 KM सफर में 36 टन कार्बन एमिशन घटाया
Image Credit: Source : ministry of Railways

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नेपाल बाढ़ त्रासदी: 105 भारतीय लापता, सेना का रेस्क्यू जारी
2
3
4
5