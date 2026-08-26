भारत की हाइड्रोजन ट्रेन ने रचा इतिहास, 6,000 KM सफर में 36 टन कार्बन एमिशन घटाया

India’s First Hydrogen Train : भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ने संचालन शुरू होने के कुछ ही दिनों में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. भारतीय रेलवे के मुताबिक, ये हाइड्रोजन ट्रेन अब तक करीब 6,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है. इस दौरान अनुमानित 36,444 किलोग्राम यानी करीब 36 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन में कमी आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी. ये ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच संचालित हो रही है.