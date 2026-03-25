6000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों की बढ़ सकती है मुश्किल; मिडिल ईस्ट संकट के बीच देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी में 35 दिन का शटडाउन

Nayara Shutdown : Nayara एनर्जी अप्रैल की शुरुआत से लगभग 35 दिनों के लिए अपने ऑपरेशन को रोकने की योजना बना रही है. इस कदम से देश की रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 8% अस्थायी रूप से बंद हो सकता है और घरेलू ईंधन की उपलब्धता पर दबाव बढ़ सकता है. रूस की बड़ी कंपनी रोसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जी अप्रैल की शुरुआत से लगभग 35 दिनों के लिए ऑपरेशन बंद करने वाली है. ये जानकारी सूत्रों ने दी है.

क्यों हो रहा है शटडाउन?

ये रखरखाव का काम ऐसे समय में हो रहा है. जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध और मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण तेल और गैस की उपलब्धता कम हो गई है. कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और LPG का आयात पहले से ही ईरान संकट के चलते प्रभावित है. गुजरात में स्थित देश की दूसरी सबसे बड़ी Vadinar रिफाइनरी में ये रखरखाव पिछले साल यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के कारण टाल दिया गया था. इसकी क्षमता 20 मिलियन टन प्रति वर्ष है. हालांकि, अब Nayara रिफाइनरी शटडाउन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है.

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रिफाइनरी का अधिकांश प्रोडक्ट घरेलू बाजार में बेचा जाता है. जबकि निर्यात पिछले साल के प्रतिबंधों के बाद घट गया है. उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा सरकारी रिफाइनरों को सप्लाई किया जाता है. ये खुद से ज्यादा ईंधन बेचते हैं. शेष वॉल्यूम Nayara के लगभग 7,000 ईंधन रिटेल आउटलेट्स (पेट्रोल पंप) के नेटवर्क के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होती है.

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चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं मौजूदा परिस्थितियां

सूत्रों के मुताबिक, कंपनी के पास शटडाउन के दौरान ईंधन स्टेशनों को पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने के लिए पर्याप्त भंडार और उत्पाद रिजर्व मौजूद हैं. हालांकि, रिफाइनरी शटडाउन आम बात है और अन्य रिफाइनर आमतौर पर सप्लाई बनाए रखने के लिए संचालन समायोजित कर लेते हैं. लेकिन मौजूदा परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं. इसी समय, वैश्विक स्तर पर एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF), पेट्रोल और डीजल जैसे प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ गई हैं. जबकि भारत में रिटेल ईंधन कीमतें स्थिर हैं. इससे सरकारी और निजी रिफाइनरों को कच्चे तेल की लागत के चलते नुकसान उठाना पड़ रहा है.