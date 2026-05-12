टमाटर से लेकर सोने-ज्वैलरी तक महंगाई 'डायन' की मार, अप्रैल में आम आदमी को लगा 400 वोल्ट का झटका

India CPI Inflation For April 2026 : महंगाई के मोर्चे पर बुरी खबर है. देश में खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation) अप्रैल 2026 में बढ़कर 3.48% पर पहुंच गई है. इससे पहले मार्च 2026 में ये दर 3.40% थी. हालांकि राहत की बात ये है कि महंगाई अब भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के तय दायरे के भीतर बनी हुई है.

मंगलवार को जारी आंकड़ों में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने बताया कि खाद्य महंगाई में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अप्रैल में फूड इन्फ्लेशन बढ़कर 4.20% हो गया. ये पिछले महीने के मुकाबले अधिक है.

गांवों में बढ़ी महंगाई

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अप्रैल 2026 में ग्रामीण महंगाई दर 3.74% रही, जबकि शहरी महंगाई 3.16% दर्ज की गई है. वहीं, संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मार्च के 104.84 से बढ़कर अप्रैल में 105.12 पर पहुंच गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 4.26% रही. ये शहरी इलाकों के 4.10% से थोड़ी अधिक है. इसका मतलब है कि गांवों में खाने-पीने की चीजों की कीमतों का असर लोगों पर ज्यादा पड़ा है

खाने-पीने की चीजों ने बिगाड़ा बजट

खाद्य वस्तुओं में आलू और प्याज की कीमतों में गिरावट जारी रही. अप्रैल में आलू की कीमतें सालाना आधार पर 23.69% तक घटीं, जबकि प्याज 17.67% सस्ता हुआ. वहीं, मोटर कार और जीप की कीमतों में भी कमजोरी रही और इनमें 7.12% की गिरावट दर्ज की गई. दूसरी ओर, कीमती धातुओं और कुछ सब्जियों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली. चांदी के आभूषणों की महंगाई दर 144.34% तक पहुंच गई, जबकि सोना, हीरा और प्लैटिनम ज्वेलरी की कीमतें सालाना आधार पर 40.72% बढ़ीं है.

टमाटर की कीमतों में 35.28% का उछाल

सब्जियों में टमाटर की कीमतों में 35.28% का उछाल दर्ज किया गया, जबकि फूलगोभी 25.58% महंगी हुई. इन बढ़ती कीमतों का असर आम लोगों के घरेलू बजट पर साफ तौर पर देखा जा रहा है.

तेलंगाना में सबसे ज्यादा 5.81% CPI इंफ्लेशन

राज्यों में अप्रैल महीने में सबसे अधिक संयुक्त महंगाई दर (CPI) तेलंगाना में 5.81% दर्ज की गई. इसके बाद पुडुचेरी में 4.41% और आंध्र प्रदेश में 4.20% महंगाई दर रही. वहीं, उत्तर प्रदेश में महंगाई दर 3.59% दर्ज की गई है.