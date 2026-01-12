आम आदमी को नहीं मिली राहत, रिटेल महंगाई ने दिसंबर में पकड़ी रफ्तार, बढ़कर 1.33% हुई

ये लगातार 11वां महीना है जब महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के मीडियम-टर्म टारगेट से नीचे रही है. इसकी प्रमुख वजह वजह पर्सनल केयर, सब्जियों, मांस और मछली, अंडे, मसालों और दालों और प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी है.
India’s retail inflation : भारत में रिटेल महंगाई दिसंबर 2025 में सालाना आधार पर बढ़कर 1.33% हो गई है. जबकि नवंबर 2025 में यह 0.71% थी. इसकी प्रमुख वजह वजह पर्सनल केयर, सब्जियों, मांस और मछली, अंडे, मसालों और दालों और प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी है. ये लगातार 11वां महीना है जब महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के मीडियम-टर्म टारगेट से नीचे रही है.
ये जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से सोमवार को दी गई है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि दिसंबर 2025 लगातार चौथा महीना है, जब महंगाई दर RBI की ओर से तय किए गए महंगाई के बैंड के निचले स्तर से कम रही है. साथ ही खाद्य महंगाई दर लगातार सात महीनों से नेगेटिव जोन में बनी हुई है. सरकार ने बताया कि दिसंबर में जिन पांच राज्यों में सबसे अधिक खुदरा महंगाई दर रही है. उनमें केरल 9.49 प्रतिशत, कर्नाटक 2.99 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश 2.71 प्रतिशत, तमिलनाडु 2.67 प्रतिशत और जम्मू एंड कश्मीर 2.26 प्रतिशत शामिल हैं.
Consumer Price Index and Corresponding Inflation for December, 2025 are 198.0 and 1.33% respectively.
Press Release link of CPI for the month of December 2025: https://t.co/aHF3LvhA3c@PMOIndia @Rao_InderjitS @_saurabhgarg @PIB_India@PibMospi @NITIAayog @mygovindia
— Ministry of Statistics & Programme Implementation (@GoIStats) January 12, 2026
सब्जियों की कीमतें 18.47% गिरीं
खाने-पीने की चींजों की कीमतें. ये CPI बास्केट का लगभग आधा हिस्सा हैं. दिसंबर में साल-दर-साल 2.71% गिरीं हैं. ये डेटा नवंबर में 3.91% की गिरावट से कम है. सब्जियों की कीमतें 18.47% गिरीं, जबकि एक महीने पहले ये गिरावट 22.20% अधिक थी. ये खाने-पीने के सामान के सेगमेंट में डिफ्लेशन में कमी को दिखाता है.
नवंबर 2025 में 2.32% की तुलना में दिसंबर में फ्यूल और लाइट महंगाई कम होकर 1.97% हो गई है. दिसंबर में हाउसिंग महंगाई सालाना आधार पर 2.86% रही, ये नवंबर में 2.95% से थोड़ी कम है.
क्या कहते हैं महंगाई के आंकड़े?
दिसंबर में CPI 1.33% (MoM)
दिसंबर में CPI 1.33% (1.5% का अनुमान)
खुदरा महंगाई दर 0.71% से बढ़कर 1.33% (MoM)
खाद्य महंगाई दर -3.91% से बढ़कर -2.71% (MoM)
ग्रामीण महंगाई दर 0.10% से बढ़कर 0.76% (MoM)
शहरी महंगाई दर 1.40% से बढ़कर 2.03% (MoM)
कोर महंगाई दर 4.4% से बढ़कर 4.6% (MoM)
सब्जियों की महंगाई -22.2% से बढ़कर -18.47% (MoM)
दालों की महंगाई दर -15.86% से बढ़कर -15.09% (MoM)
बिजली, ईंधन महंगाई 2.32% से घटकर 1.97% (MoM)
कपड़ा, जूता महंगाई 1.49% से घटकर 1.44% (MoM)
हाउसिंग महंगाई दर 2.95% से घटकर 2.86% (MoM)