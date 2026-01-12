Advertisement
trendingNow13071927
Hindi Newsबिजनेसआम आदमी को नहीं मिली राहत, रिटेल महंगाई ने दिसंबर में पकड़ी रफ्तार, बढ़कर 1.33% हुई

आम आदमी को नहीं मिली राहत, रिटेल महंगाई ने दिसंबर में पकड़ी रफ्तार, बढ़कर 1.33% हुई

ये लगातार 11वां महीना है जब महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के मीडियम-टर्म टारगेट से नीचे रही है. इसकी प्रमुख वजह वजह पर्सनल केयर, सब्जियों, मांस और मछली, अंडे, मसालों और दालों और प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 04:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आम आदमी को नहीं मिली राहत, रिटेल महंगाई ने दिसंबर में पकड़ी रफ्तार, बढ़कर 1.33% हुई

India’s retail inflation : भारत में रिटेल महंगाई दिसंबर 2025 में सालाना आधार पर बढ़कर 1.33% हो गई है. जबकि नवंबर 2025 में यह 0.71% थी. इसकी प्रमुख वजह वजह पर्सनल केयर, सब्जियों, मांस और मछली, अंडे, मसालों और दालों और प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी है. ये लगातार 11वां महीना है जब महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के मीडियम-टर्म टारगेट से नीचे रही है. 

ये जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से सोमवार को दी गई है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि दिसंबर 2025 लगातार चौथा महीना है, जब महंगाई दर RBI की ओर से तय किए गए महंगाई के बैंड के निचले स्तर से कम रही है. साथ ही खाद्य महंगाई दर लगातार सात महीनों से नेगेटिव जोन में बनी हुई है. सरकार ने बताया कि दिसंबर में जिन पांच राज्यों में सबसे अधिक खुदरा महंगाई दर रही है. उनमें केरल 9.49 प्रतिशत, कर्नाटक 2.99 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश 2.71 प्रतिशत, तमिलनाडु 2.67 प्रतिशत और जम्मू एंड कश्मीर 2.26 प्रतिशत शामिल हैं.

सब्जियों की कीमतें 18.47% गिरीं

खाने-पीने की चींजों की कीमतें. ये CPI बास्केट का लगभग आधा हिस्सा हैं. दिसंबर में साल-दर-साल 2.71% गिरीं हैं. ये डेटा नवंबर में 3.91% की गिरावट से कम है. सब्जियों की कीमतें 18.47% गिरीं, जबकि एक महीने पहले ये गिरावट 22.20% अधिक थी. ये खाने-पीने के सामान के सेगमेंट में डिफ्लेशन में कमी को दिखाता है.

 

नवंबर 2025 में 2.32% की तुलना में दिसंबर में फ्यूल और लाइट महंगाई कम होकर 1.97% हो गई है. दिसंबर में हाउसिंग महंगाई सालाना आधार पर 2.86% रही, ये नवंबर में 2.95% से थोड़ी कम है.

ये भी पढ़ें : जमकर इनवेस्‍ट कर रहीं इंड‍ियन फैम‍िली, बैंकों में बढ़ी जमा; लोन र‍िकॉर्ड लेवल पर

क्या कहते हैं महंगाई के आंकड़े?

  • दिसंबर में CPI 1.33% (MoM)  

  • दिसंबर में CPI 1.33% (1.5% का अनुमान)  

  • खुदरा महंगाई दर 0.71% से बढ़कर 1.33% (MoM)  

  • खाद्य महंगाई दर -3.91% से बढ़कर -2.71% (MoM)  

  • ग्रामीण महंगाई दर 0.10% से बढ़कर 0.76% (MoM)  

  • शहरी महंगाई दर 1.40% से बढ़कर 2.03% (MoM)  

  • कोर महंगाई दर 4.4% से बढ़कर 4.6% (MoM)  

  • सब्जियों की महंगाई -22.2% से बढ़कर -18.47% (MoM)

  • दालों की महंगाई दर -15.86% से बढ़कर -15.09% (MoM)  

  • बिजली, ईंधन महंगाई 2.32% से घटकर 1.97% (MoM)  

  • कपड़ा, जूता महंगाई 1.49% से घटकर 1.44% (MoM)  

  • हाउसिंग महंगाई दर 2.95% से घटकर 2.86% (MoM)

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

India’s Retail Inflation

Trending news

राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
Bjp annamalai slams raj thackeray on his rasmalai jibe
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
indian social media influencers
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
Kashmir news
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
om birla
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
Actor Vijay
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
creamy layer
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
Maharashtra local body elections
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
​ Weather News
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
India-Germany CEO Forum
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
BMC elections
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर