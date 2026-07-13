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महंगाई ने बढ़ाई चिंता, जून में रिटेल महंगाई 4.38%; 17 महीने बाद RBI के लक्ष्य से ऊपर, जानिए आम लोगों पर क्या होगा असर?

India Retail Inflation: सोमवार को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, जून में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.38% हो गई है. ये मई में 3.93% थी. ये आंकड़ा बाजार के अनुमानों के लगभग अनुरूप रहा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 13, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:56 PM IST
महंगाई ने बढ़ाई चिंता, जून में रिटेल महंगाई 4.38%; 17 महीने बाद RBI के लक्ष्य से ऊपर, जानिए आम लोगों पर क्या होगा असर?
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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