/महंगाई ने बढ़ाई चिंता, जून में रिटेल महंगाई 4.38%; 17 महीने बाद RBI के लक्ष्य से ऊपर, जानिए आम लोगों पर क्या होगा असर?

जून महीने में खुदरा खाद्य महंगाई दर बढ़कर 5.32% पर पहुंच गई, जबकि मई में यह 4.78% थी. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 5.45% और शहरी क्षेत्रों में 5.09% दर्ज की गई है. हालांकि, कुछ सब्जियों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. जून में आलू के दाम सालाना आधार पर 20.34% घटे, जबकि मई में यह गिरावट 23.71% थी. वहीं, टमाटर की कीमतों में भी 31.92% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि मई में इनमें सालाना आधार पर बड़ी बढ़ोतरी देखी गई थी. परिवहन क्षेत्र में भी महंगाई का दबाव बना हुआ है. मई में परिवहन महंगाई दर 4.31% रही, जबकि माल ढुलाई और परिवहन सेवाओं से जुड़ी महंगाई 7.70% दर्ज की गई. महंगाई के इन आंकड़ों के बीच RBI ने जून की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा था और अपनी नीति का रुख न्यूट्रल बनाए रखा है.