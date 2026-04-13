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Hindi Newsबिजनेसजंग के बीच आम आदमी को लगा झटका; रिटेल महंगाई में बढ़ोतरी, मार्च में 3.40% पहुंची

जंग के बीच आम आदमी को लगा झटका; रिटेल महंगाई में बढ़ोतरी, मार्च में 3.40% पहुंची

मार्च में भारत की रिटेल महंगाई बढ़कर 3.4% हो गई. इस पर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर पड़ा है. हालांकि, ये बढ़ोतरी अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय लक्ष्य सीमा के भीतर बनी हुई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 13, 2026, 04:27 PM IST
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Retail Inflation :  मार्च में भारत की रिटेल महंगाई (CPI) सालाना आधार पर बढ़कर 3.4% हो गई है. ये आंकड़ा फरवरी में 3.21% था. मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियो-पॉलिटिकल तनाव और सप्लाई दबावों के चलते कीमतों पर असर देखने को मिला है. ग्रामीण महंगाई दर 3.63% रही, जबकि शहरी महंगाई 3.11% दर्ज की गई. ये आंकड़े संशोधित CPI सीरीज के तहत जारी किए गए हैं. इसमें 2024 को बेस ईयर बनाया गया है. रॉयटर्स के 45 अर्थशास्त्रियों के सर्वे में मार्च के लिए महंगाई 3.48% रहने का अनुमान लगाया गया था. इस दौरान ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई, जबकि ईरान युद्ध से जुड़े तनाव बढ़ने के बाद सोने की कीमतों में करीब 11% की गिरावट आई. जिससे कुछ राहत मिली है.

लगातार 12वें महीने महंगाई RBI के 4% के मीडियम टर्म टारगेट (2%–6% बैंड) के भीतर बनी हुई है. ये संशोधित ढांचे के तहत एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.

मिडिल ईस्ट तनाव का असर

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ताजा महंगाई आंकड़े ऐसे समय आए हैं जब ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. इससे वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है. अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लगाए जाने के बाद हालात और बिगड़े, इससे ऊर्जा बाजार में अस्थिरता आई और क्षेत्रीय तनाव तेज हुआ है. इस कदम से होर्मुज पर भी दबाव बढ़ा है. अमेरिका ने कहा है कि यह प्रतिबंध ईरानी गतिविधियों से जुड़े जहाजों पर केंद्रित हैं, जबकि अन्य देशों के बंदरगाहों के लिए आवाजाही जारी रहेगी ताकि व्यापक व्यवधान न हो. वहीं, ईरान ने इस दबाव को खारिज करते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है. इससे बाजार में अनिश्चितता और बढ़ गई है.

RBI ने जताई चिंता, लेकिन भरोसा भी

अप्रैल की मौद्रिक नीति समिति (MPC) बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि भारत की मैक्रोइकोनॉमिक स्थिति मजबूत है, लेकिन वैश्विक तनाव बढ़ने पर बाहरी जोखिम भी बढ़ सकते हैं. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत स्थिति में है और झटकों को झेलने में सक्षम है. हालांकि, सप्लाई शॉक की स्थिति में हालात पर नजर बनाए रखना जरूरी है.

CPI में बदलाव, 2024 बना नया बेस ईयर

ये संशोधित CPI फ्रेमवर्क के तहत तीसरा महंगाई आंकड़ा है. इसमें बेस ईयर 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है. नई सीरीज में फूड और बेवरेज का वेट घटकर 36.75% हो गया है (पहले 45.9%). हालांकि यह अभी भी सबसे बड़ा घटक है. अकेले फूड का वेट 34.77% है. हाउसिंग, यूटिलिटीज और फ्यूल से जुड़े सेक्टर का वेट बढ़कर 17.7% हो गया है. वहीं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और घरेलू सेवाओं जैसे सर्विस सेक्टर का महत्व भी बढ़ा है.

FY27 के लिए RBI का क्या है अनुमान?

RBI ने FY27 के लिए CPI महंगाई 4.6% रहने का अनुमान लगाया है. तिमाही आधार पर Q1 में 4.0%, Q2 में 4.4%, Q3 में 5.2% और Q4 में 4.7% रहने की संभावना जताई गई है. कोर इंफ्लेशन 4.4% रहने का अनुमान है. RBI ने पहली बार तिमाही ब्रेकअप जारी किया है. इससे पारदर्शिता और बढ़ाने की कोशिश की गई है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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