/प्याज-लहसुन-अदरक ने बिगाड़ा बजट, खुदरा महंगाई बढ़कर 4.82% पहुंची, लगातार तीसरे महीने RBI के लक्ष्य से ऊपर

खाद्य वस्तुओं में कई उत्पादों की कीमतों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है. प्याज की महंगाई दर 48.27 प्रतिशत रही, ये जुलाई में 22.54 प्रतिशत थी. वहीं, लहसुन की महंगाई 43.60 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि जुलाई में ये 35.36 प्रतिशत थी. अदरक की कीमतों में भी भारी तेजी रही. अगस्त में अदरक की महंगाई दर 73.82 प्रतिशत रही. हालांकि, जुलाई के 83.57 प्रतिशत के मुकाबले इसमें कुछ कमी आई है. वहीं, चांदी के आभूषणों की महंगाई दर 107.11 प्रतिशत रही. सोने, हीरे और प्लैटिनम के आभूषणों की महंगाई दर 35.53 प्रतिशत दर्ज की गई.