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प्याज-लहसुन-अदरक ने बिगाड़ा बजट, खुदरा महंगाई बढ़कर 4.82% पहुंची, लगातार तीसरे महीने RBI के लक्ष्य से ऊपर

अगस्त के आंकड़ों से साफ है कि खुदरा महंगाई लगातार तीसरे महीने बढ़ी है. मई में CPI महंगाई 3.93 प्रतिशत थी, जून में 4.38 प्रतिशत, जुलाई में 4.45 प्रतिशत और अगस्त में बढ़कर 4.82 प्रतिशत हो गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 14, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 05:00 PM IST
प्याज-लहसुन-अदरक ने बिगाड़ा बजट, खुदरा महंगाई बढ़कर 4.82% पहुंची, लगातार तीसरे महीने RBI के लक्ष्य से ऊपर
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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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