देश में कितने शहरों में पहुंचा क्विक कॉमर्स, कैसे '10 मिनट की डिलीवरी' बनी जरूरत?

10-minute Delivery Became a Utility : 2025 में 'डिलीवरी डे' का दौर खत्म हो गया है. भारत के रिटेल सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आया. ट्रेडिशनल ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के बड़े मेल ने प्लान्ड शॉपिंग और तुरंत संतुष्टि के बीच की सीमाओं को खत्म कर दिया है. जो चीज दस मिनट में किराने का सामान डिलीवर करने की एक एक्सपेरिमेंटल रेस के तौर पर शुरू हुई थी. वो अब एक मल्टी-बिलियन-डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले बन गई है. ये अब हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर व्हाइट गुड्स तक सब कुछ मिनटों में पहुंचाती है. भारतीय कंज्यूमर के लिए सवाल ये हो गया है कि सामान कितने मिनट में आएगा?

150 शहरों तक पहुंचा जाल

रेडसीर स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, क्विक कॉमर्स भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला रिटेल फॉर्मेट बन गया है. ये अब 150 शहरों में 33 मिलियन मंथली यूजर्स तक पहुंच गया है. 2030 तक ये ब्रांडेड रिटेल सेल्स का 10 प्रतिशत हिस्सा अपने कंट्रोल में कर लेगा. बढ़ती घरेलू इनकम और सुविधा के लिए बढ़ती पसंद ने क्विक कॉमर्स को शहरी कंज्यूमर्स के बढ़ते हिस्से के लिए पसंदीदा शॉपिंग चैनल बना दिया है.

बड़ी कंपनियों को मिल रही है चुनौती

ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon और Flipkart को क्विक कॉमर्स मार्केट के इस बड़े खजाने को हाथ से जाने न देने के लिए अपनी खुद की क्विक कॉमर्स शाखाएं लॉन्च करनी पड़ीं. 'Amazon Now' और 'Flipkart Minutes' की लॉन्चिंग (दोनों 30 मिनट से कम समय में डिलीवरी की पेशकश करते हैं) ने संकेत दिया कि स्पीड अब कोई प्रीमियम वर्टिकल नहीं है. बल्कि इंडस्ट्री की नई बेसलाइन है. डार्क स्टोर छोटे पड़ोस के हब से मेगापॉड में बदल गए. ये बड़ी फैसिलिटीज, आमतौर पर लगभग 10,000-12,000 वर्ग फुट की होती हैं. अब 50,000 से अधिक स्टॉक-कीपिंग यूनिट्स (SKUs) स्टॉक करने में सक्षम हैं, जिससे प्लेटफॉर्म दूध और ब्रेड की तरह ही iPhones और एयर कंडीशनर भी उसी तेजी से डिलीवर कर पाते हैं.

दूध और सब्जियों का जलवा

साल 2025 में Q-कॉम के विस्तार का असली पैमाना धनतेरस त्योहार के दौरान सबसे अच्छी तरह से दिखा. इस दिन प्लेटफॉर्म ने सोने और चांदी के सिक्के मिनटों में बेचे और डिलीवर किए. Q-कॉम प्लेटफार्म जेप्टो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में देश के अधिकतर शहरों में सबसे ज्यादा मांग दूध और सब्जियों की रही है. इसके बाद फल का स्थान रहा है. दिल्ली- NCR में एक लाख से ज्यादा फेसमास्क आर्डर किये हैं.

'किराना विवाद' पॉलिसी

हालांकि, डार्क स्टोर के तेजी से फिजिकल विस्तार से बड़े रिटेल इकोसिस्टम में काफी टकराव पैदा हुआ है. जैसे ही Q-कॉम ने पारंपरिक किराना स्टोर के मार्जिन को कम करना शुरू किया. वैसे ही कंज्यूमर यूनियन ने रेगुलेटरी निगरानी के खिलाफ आवाज उठानी तेज कर दी है. ये 'किराना विवाद' पॉलिसी बनाने वालों के बीच एक मुख्य मुद्दा बन गया, जिसके जवाब में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने मई में प्रोडक्शन की लागत तय करने के लिए नियमों को नोटिफाई किया था. ये कदम वॉचडॉग को कथित प्रीडेटरी प्राइसिंग और डीप डिस्काउंटिंग प्रैक्टिस का अधिक असरदार तरीके से आकलन करने में मदद करेगा.