Advertisement
trendingNow13063668
Hindi Newsबिजनेसदेश में कितने शहरों में पहुंचा क्विक कॉमर्स, कैसे 10 मिनट की डिलीवरी बनी जरूरत?

देश में कितने शहरों में पहुंचा क्विक कॉमर्स, कैसे '10 मिनट की डिलीवरी' बनी जरूरत?

Q-कॉम प्लेटफार्म जेप्टो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में देश के अधिकतर शहरों में सबसे ज्यादा मांग दूध और सब्जियों की रही है. इसके बाद फल का स्थान रहा है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 04, 2026, 05:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देश में कितने शहरों में पहुंचा क्विक कॉमर्स, कैसे '10 मिनट की डिलीवरी' बनी जरूरत?

 10-minute Delivery Became a Utility : 2025 में 'डिलीवरी डे' का दौर खत्म हो गया है. भारत के रिटेल सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आया. ट्रेडिशनल ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के बड़े मेल ने प्लान्ड शॉपिंग और तुरंत संतुष्टि के बीच की सीमाओं को खत्म कर दिया है. जो चीज दस मिनट में किराने का सामान डिलीवर करने की एक एक्सपेरिमेंटल रेस के तौर पर शुरू हुई थी. वो अब एक मल्टी-बिलियन-डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले बन गई है. ये अब हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर व्हाइट गुड्स तक सब कुछ मिनटों में पहुंचाती है. भारतीय कंज्यूमर के लिए सवाल ये हो गया है कि सामान कितने मिनट में आएगा?

 150 शहरों तक पहुंचा जाल

रेडसीर स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, क्विक कॉमर्स भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला रिटेल फॉर्मेट बन गया है. ये अब 150 शहरों में 33 मिलियन मंथली यूजर्स तक पहुंच गया है. 2030 तक ये ब्रांडेड रिटेल सेल्स का 10 प्रतिशत हिस्सा अपने कंट्रोल में कर लेगा. बढ़ती घरेलू इनकम और सुविधा के लिए बढ़ती पसंद ने क्विक कॉमर्स को शहरी कंज्यूमर्स के बढ़ते हिस्से के लिए पसंदीदा शॉपिंग चैनल बना दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बड़ी कंपनियों को मिल रही है चुनौती

ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon और Flipkart को क्विक कॉमर्स मार्केट के इस बड़े खजाने को हाथ से जाने न देने के लिए अपनी खुद की क्विक कॉमर्स शाखाएं लॉन्च करनी पड़ीं. 'Amazon Now' और 'Flipkart Minutes' की लॉन्चिंग (दोनों 30 मिनट से कम समय में डिलीवरी की पेशकश करते हैं) ने संकेत दिया कि स्पीड अब कोई प्रीमियम वर्टिकल नहीं है. बल्कि इंडस्ट्री की नई बेसलाइन है. डार्क स्टोर छोटे पड़ोस के हब से मेगापॉड में बदल गए. ये बड़ी फैसिलिटीज, आमतौर पर लगभग 10,000-12,000 वर्ग फुट की होती हैं. अब 50,000 से अधिक स्टॉक-कीपिंग यूनिट्स (SKUs) स्टॉक करने में सक्षम हैं, जिससे प्लेटफॉर्म दूध और ब्रेड की तरह ही iPhones और एयर कंडीशनर भी उसी तेजी से डिलीवर कर पाते हैं.

 यह भी पढ़ें : Upcoming IPO: Coal India की सहायक कंपनी के साथ अगले हफ्ते आ रहे हैं ये आईपीओ- LIST

दूध और सब्जियों का जलवा

साल 2025 में Q-कॉम के विस्तार का असली पैमाना धनतेरस त्योहार के दौरान सबसे अच्छी तरह से दिखा. इस दिन प्लेटफॉर्म ने सोने और चांदी के सिक्के मिनटों में बेचे और डिलीवर किए. Q-कॉम प्लेटफार्म जेप्टो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में देश के अधिकतर शहरों में सबसे ज्यादा मांग दूध और सब्जियों की रही है. इसके बाद फल का स्थान रहा है. दिल्ली- NCR में एक लाख से ज्यादा फेसमास्क आर्डर किये हैं.

'किराना विवाद' पॉलिसी

हालांकि, डार्क स्टोर के तेजी से फिजिकल विस्तार से बड़े रिटेल इकोसिस्टम में काफी टकराव पैदा हुआ है. जैसे ही Q-कॉम ने पारंपरिक किराना स्टोर के मार्जिन को कम करना शुरू किया. वैसे ही कंज्यूमर यूनियन ने रेगुलेटरी निगरानी के खिलाफ आवाज उठानी तेज कर दी है. ये 'किराना विवाद' पॉलिसी बनाने वालों के बीच एक मुख्य मुद्दा बन गया, जिसके जवाब में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने मई में प्रोडक्शन की लागत तय करने के लिए नियमों को नोटिफाई किया था. ये कदम वॉचडॉग को कथित प्रीडेटरी प्राइसिंग और डीप डिस्काउंटिंग प्रैक्टिस का अधिक असरदार तरीके से आकलन करने में मदद करेगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Quick commerce

Trending news

BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
BMC elections
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
jammu kashmir news
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
priyanka gandhi
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
Shashi Tharoor
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
Love Jihad
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
Maharashtra Municipal Corporation Elections
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
Tamil Nadu news
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
Maharashtra news
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
Maharashtra news
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
Asaduddin Owaisi
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी