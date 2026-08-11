/Explainer: 10-20 के प्लास्टिक नोट के ट्रायल को मंजूरी, जानिए कितने छपेंगे नए नोट; पुराने कागजी नोटों का क्या होगा?

पॉलिमर नोटों की सबसे बड़ी खासियत उनकी टिकाऊ प्रकृति मानी जाती है. पेपर आधारित नोट समय के साथ मुड़ने, फटने, गंदे होने और नमी से खराब होने लगते हैं. खासकर छोटे डिनॉमिनेशन के नोट बहुत तेजी से हाथ बदलते हैं, इसलिए उनकी हालत अपेक्षाकृत जल्दी खराब हो सकती है. पॉलिमर सामग्री पानी और नमी के प्रति कागज की तुलना में ज्यादा प्रतिरोधी हो सकती है. इसी वजह से ऐसे नोटों को लंबे समय तक इस्तेमाल करने की संभावना रहती है. हालांकि, भारत में प्रस्तावित पॉलिमर नोटों के वास्तविक प्रदर्शन का पता फील्ड ट्रायल के बाद ही चलेगा. इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि भारत में पॉलिमर नोटों की उम्र निश्चित रूप से कितनी होगी. RBI को वास्तविक इस्तेमाल के आंकड़ों और अनुभव के आधार पर इसका वैल्यूएशन करना होगा.