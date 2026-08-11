/Explainer: 10-20 के प्लास्टिक नोट के ट्रायल को मंजूरी, जानिए कितने छपेंगे नए नोट; पुराने कागजी नोटों का क्या होगा?

₹10 and ₹20 Plastic Notes : देश में जल्द ही ₹10 और ₹20 के नोटों का रूप बदल सकता है. सरकार ने ₹10 और ₹20 के पॉलीमर बैंक नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है. इसके तहत ₹10 और ₹20 के 100-100 करोड़ पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोट जारी किए जाएंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब के जरिए ये जानकारी दी. अब इन नोटों के इस्तेमाल और टिकाऊपन को परखने के बाद इनके भविष्य को लेकर आगे फैसला लिया जाएगा.
हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि देश में मौजूद कागज के ₹10 और ₹20 के नोट तुरंत बंद हो जाएंगे. RBI की योजना के मुताबिक, पॉलिमर नोटों के साथ-साथ पेपर सब्सट्रेट पर बने मौजूदा बैंक नोट भी चलते रहेंगे यानी आने वाले समय में लोगों को एक ही डिनॉमिनेशन के कागज और पॉलिमर, दोनों तरह के नोट देखने को मिल सकते हैं.
ये कदम खासतौर पर छोटे डिनॉमिनेशन के नोटों की मजबूती और उम्र बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है. RBI के मुताबिक, ₹10 और ₹20 जैसे कम डिनॉमिनेशन के नोटों का इस्तेमाल बहुत अधिक होता है. इसलिए इनका तेजी से हाथ बदलना और जल्दी खराब होना सामान्य बात है. पॉलिमर नोट इसी समस्या का समाधान करने की दिशा में एक प्रयोग है.
हां, लेकिन इन्हें देशभर में नियमित रूप से जारी नहीं किया जा रहा है. सरकार ने RBI को पहले फील्ड ट्रायल करने की मंजूरी दी है. इस परीक्षण के नतीजों के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा कि पॉलिमर नोटों की नियमित छपाई और बड़े स्तर पर जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाए या नहीं. RBI के केंद्रीय बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 25 के तहत सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा था. सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने पॉलिमर बैंक नोटों से संबंधित RBI के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. RBI के मुताबिक, पॉलिमर नोटों को पेपर सब्सट्रेट से बने मौजूदा बैंक नोटों के साथ जारी करने का प्रस्ताव है. इसका सीधा मतलब यह है कि फिलहाल पॉलिमर नोट कागज के नोटों की जगह पूरी तरह नहीं लेंगे. दोनों तरह की करेंसी साथ-साथ चल सकती है.
सरकार ने बताया है कि 10 और 20 रुपये के 100-100 करोड़ पॉलिमर नोट तैयार किए जाएंगे. ये वॉल्यूम फील्ड ट्रायल के लिए तय की गई है. इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत में तुरंत 2 अरब पॉलिमर नोट नियमित रूप से बाजार में उतार दिए जाएंगे. पहले इन नोटों को वास्तविक परिस्थितियों में इस्तेमाल करके देखा जाएगा. इसके बाद RBI यह आकलन कर सकता है कि पॉलिमर नोट कितने टिकाऊ हैं. उनके रखरखाव और इस्तेमाल में क्या दिक्कतें आती हैं और क्या बड़े स्तर पर इन्हें जारी करना फायदेमंद होगा.
फील्ड ट्रायल का मतलब किसी नए सिस्टम या उत्पाद को सीमित या नियंत्रित स्तर पर वास्तविक परिस्थितियों में आजमाना होता है. पॉलिमर नोटों के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है. RBI पहले इन नोटों को इस्तेमाल में लाकर यह देखेगा कि वे सामान्य लोगों, दुकानदारों, बैंकों और कैश हैंडलिंग सिस्टम के लिए कितने उपयोगी हैं. सिर्फ ये देखना पर्याप्त नहीं होगा कि नोट कागज के नोट से ज्यादा मजबूत है या नहीं. इसके अलावा कई दूसरी चीजों का भी परीक्षण जरूरी होगा.
नोट कितने समय तक चल पाता है?
बार-बार मोड़ने पर उसकी स्थिति कैसी रहती है?
गर्मी और नमी का उस पर क्या असर पड़ता है?
मशीनों में इसे पहचानने में कोई समस्या आती है या नहीं?
ATM और कैश प्रोसेसिंग मशीनों में इसका इस्तेमाल कैसा रहता है?
लोगों को इसे पहचानने और इस्तेमाल करने में आसानी होती है या नहीं?
नोट की सुरक्षा विशेषताएं कितनी प्रभावी हैं?
इसके उत्पादन और प्रबंधन की लागत कितनी आती है?
इन सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के बाद ही बड़े स्तर पर पॉलिमर नोट जारी करने का फैसला किया जा सकता है.
सबसे बड़ा बदलाव नोट के मटेरियल यानी सब्सट्रेट में होगा. वर्तमान में भारत में अधिकांश बैंक नोट पेपर आधारित सब्सट्रेट पर बनाए जाते हैं. पॉलिमर नोटों में कागज के बजाय एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक आधारित सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है. पॉलिमर बैंक नोट देखने और इस्तेमाल करने में सामान्य कागजी नोट की तरह ही मुद्रा का काम करते हैं. लेकिन. उनका आधार अलग होता है. इससे नोट की मजबूती और टिकाऊपन बढ़ सकता है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी पॉलिमर नोटों की ओर बढ़ने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण वजहों में से एक इनकी बेहतर ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊपन को बताया है. उनके मुताबिक, कम डिनॉमिनेशन के नोटों में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इन नोटों की सर्कुलेशन यानी लेनदेन बहुत ज्यादा होती है.
इसका प्रमुख कारण इन नोटों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है. ₹10 और ₹20 के नोट आम लोगों की रोजमर्रा की छोटी-बड़ी खरीदारी में लगातार इस्तेमाल होते हैं. किराना दुकान, चाय, नाश्ता, स्थानीय परिवहन, छोटे भुगतान और कई अन्य जगहों पर इनका उपयोग होता है. जितनी तेजी से कोई नोट लोगों के बीच घूमता है. उतनी ही जल्दी उसके फटने, गंदे होने या खराब होने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए छोटे डिनॉमिनेशन के नोटों की उम्र बढ़ाना RBI के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. पॉलिमर नोटों को लेकर दुनिया के दूसरे देशों का अनुभव भी भारत के लिए एक वजह है. RBI गवर्नर के मुताबिक, कई देशों में पॉलिमर नोट 30 साल से ज्यादा समय से इस्तेमाल हो रहे हैं.
उन्होंने यह भी कहा था कि पॉलिमर नोटों की उम्र पेपर सब्सट्रेट वाले नोटों की तुलना में लगभग दो से चार गुना तक अधिक हो सकती है. यही कारण है कि भारत में भी छोटे डिनॉमिनेशन के नोटों के लिए इस विकल्प का परीक्षण किया जा रहा है.
पॉलिमर नोटों की सबसे बड़ी खासियत उनकी टिकाऊ प्रकृति मानी जाती है. पेपर आधारित नोट समय के साथ मुड़ने, फटने, गंदे होने और नमी से खराब होने लगते हैं. खासकर छोटे डिनॉमिनेशन के नोट बहुत तेजी से हाथ बदलते हैं, इसलिए उनकी हालत अपेक्षाकृत जल्दी खराब हो सकती है. पॉलिमर सामग्री पानी और नमी के प्रति कागज की तुलना में ज्यादा प्रतिरोधी हो सकती है. इसी वजह से ऐसे नोटों को लंबे समय तक इस्तेमाल करने की संभावना रहती है. हालांकि, भारत में प्रस्तावित पॉलिमर नोटों के वास्तविक प्रदर्शन का पता फील्ड ट्रायल के बाद ही चलेगा. इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि भारत में पॉलिमर नोटों की उम्र निश्चित रूप से कितनी होगी. RBI को वास्तविक इस्तेमाल के आंकड़ों और अनुभव के आधार पर इसका वैल्यूएशन करना होगा.
पॉलिमर बैंक नोटों को सामान्य तौर पर पेपर नोटों की तुलना में नमी और पानी के प्रति अधिक प्रतिरोधी माना जाता है. यही उनकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है. पेपर नोट पानी में भीगने पर कमजोर हो सकते हैं और लंबे समय तक नमी में रहने पर खराब हो सकते हैं. पॉलिमर नोटों में ऐसी परिस्थितियों के खिलाफ बेहतर प्रतिरोध होने की उम्मीद रहती है. लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि पॉलिमर नोट हर परिस्थिति में पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे या उन्हें किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंच सकता. नोटों पर छपाई, सुरक्षा फीचर और दूसरी तकनीकी विशेषताएं भी महत्वपूर्ण होती हैं. इसलिए भारत के फील्ड ट्रायल में वास्तविक परिस्थितियों में इनके प्रदर्शन को परखा जाना जरूरी है.
दुनिया के कई देशों में पॉलिमर बैंक नोटों का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इनमें अलग तरह के सुरक्षा फीचर शामिल किए जा सकते हैं. पॉलिमर नोटों में पारदर्शी या सेमी-ट्रांसपेरेंट विंडो जैसे फीचर इस्तेमाल किए जा सकते हैं. ये सुरक्षा विशेषताएं सामान्य पेपर नोटों की तुलना में अलग अनुभव देती हैं और नकली नोटों की पहचान में मदद कर सकती हैं. हालांकि, भारत में जारी होने वाले पॉलिमर नोटों में कौन-कौन से सुरक्षा फीचर होंगे. इसकी पूरी जानकारी फील्ड ट्रायल और आधिकारिक डिजाइन से संबंधित जानकारी सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी. इसलिए फिलहाल ये कहना उचित होगा कि पॉलिमर तकनीक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने की संभावनाएं उपलब्ध कराती है. लेकिन, भारत में इसका वास्तविक असर परीक्षण के बाद ही पता चलेगा.
नहीं.
फिलहाल ऐसा कोई फैसला सामने नहीं आया है कि सभी डिनॉमिनेशन के भारतीय बैंक नोटों को पॉलिमर में बदल दिया जाएगा. अभी प्रस्ताव सिर्फ ₹10 और ₹20 के पॉलिमर नोटों के फील्ड ट्रायल से जुड़ा है. अगर परीक्षण सफल रहता है तो भविष्य में RBI दूसरे डिनॉमिनेशन के नोटों के संबंध में भी अलग-अलग स्तर पर निर्णय ले सकता है. लेकिन, इस समय किसी भी दूसरे डिनॉमिनेशन के नोट को पॉलिमर में बदलने की घोषणा के आधार पर अनुमान लगाना उचित नहीं होगा.
इसकी सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है.
वित्त मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि पॉलिमर नोटों की प्रोक्योरमेंट यानी खरीद प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है. इसलिए इनके जारी होने की निश्चित समयसीमा और खर्च की जानकारी फिलहाल निर्धारित नहीं की जा सकती. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इससे पहले कहा था कि यह परियोजना अभी पायलट स्टेज पर है. उन्होंने संकेत दिया था कि अगर योजना के मुताबिक सब कुछ आगे बढ़ता है तो पॉलिमर नोट अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से सर्कुलेशन में लाने का लक्ष्य रखा जा रहा है. इसका मतलब ये है कि फिलहाल ये टारगेट है, अंतिम और निश्चित लॉन्च डेट नहीं.
पॉलिमर नोटों का सबसे बड़ा संभावित फायदा उनकी लंबी उम्र है. अगर कोई नोट ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है तो बार-बार नए नोट छापने की जरूरत कम हो सकती है. इससे मुद्रा प्रबंधन से जुड़ी कुछ लागतों में लंबे समय में फायदा मिलने की संभावना हो सकती है. हालांकि, दूसरी तरफ पॉलिमर नोटों के उत्पादन, खरीद और प्रसंस्करण की अपनी लागत भी होती है. इसलिए केवल नोट की लंबी उम्र को देखकर ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इससे सरकार या RBI की कुल लागत निश्चित रूप से कम हो जाएगी. यही कारण है कि फील्ड ट्रायल महत्वपूर्ण है.
ट्रायल के दौरान RBI को ये समझने में मदद मिलेगी कि नोट की उत्पादन लागत, उपयोगी जीवन, रखरखाव, मशीनों में प्रोसेसिंग और रिप्लेसमेंट की जरूरत जैसे सभी पहलुओं को मिलाकर इसका आर्थिक प्रभाव क्या होगा.
शुरुआत में कुछ लोगों को पॉलिमर नोट कागज के नोट से अलग महसूस हो सकते हैं. कागजी नोट और पॉलिमर नोट की टेक्सचर यानी छूने का अनुभव अलग हो सकता है. इसके अलावा नोट को मोड़ने, पकड़ने और इस्तेमाल करने का तरीका भी थोड़ा अलग महसूस हो सकता है. लेकिन, अगर इन्हें नियमित रूप से सर्कुलेशन में शामिल किया जाता है तो लोगों के लिए इनकी पहचान धीरे-धीरे सामान्य हो सकती है. बैंक, दुकानदार और कैश हैंडलिंग से जुड़े संस्थानों को भी नए नोटों के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण की जरूरत पड़ सकती है.
ये भी फील्ड ट्रायल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा. आज बैंकिंग सिस्टम में नोटों की गिनती, सॉर्टिंग, ऑथेंटिकेशन और प्रोसेसिंग के लिए कई तरह की मशीनों का इस्तेमाल होता है. एटीएम और कैश रीसाइक्लिंग मशीन भी नोटों की मोटाई, आकार, सुरक्षा फीचर और अन्य तकनीकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें पहचानते हैं. अगर पॉलिमर नोटों की भौतिक विशेषताएं अलग होती हैं तो मशीनों को उनके अनुसार कैलिब्रेट या अपडेट करने की जरूरत पड़ सकती है. फील्ड ट्रायल के दौरान ये देखना जरूरी होगा कि मौजूदा मशीनें नए नोटों को कितनी अच्छी तरह पहचानती हैं और क्या उनमें किसी बदलाव की आवश्यकता पड़ती है.
फिलहाल इन नोटों की वास्तविक लागत के बारे में अंतिम आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अभी शुरुआती चरण में है और इसलिए पॉलिमर नोटों को लेकर कुल एक्सपेंडिचर यानी खर्च अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता. नोट की कीमत का आकलन केवल उसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से नहीं होता. इसमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी फीचर, प्रोडक्शन प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, कैश हैंडलिंग और दूसरे संबंधित खर्च भी शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा अगर नोट लंबे समय तक चलता है तो उसकी पूरी लाइफ-साइकिल कॉस्ट अलग तरह से सामने आ सकती है. इसीलिए फील्ड ट्रायल के बाद मिलने वाला वास्तविक डेटा इस सवाल का बेहतर जवाब देगा.
सवाल : क्या पुराने कागजी नोट बंद हो जाएंगे?
जवाब: बिल्कुल नहीं. सरकार और RBI ने स्पष्ट किया है कि पॉलीमर नोट आने के बाद पुराने कागजी नोट तुरंत चलन से बाहर नहीं होंगे.
सवाल : भारत में पॉलीमर नोट का प्रस्ताव कब आया था?
जवाब: भारत में नोटों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पॉलीमर नोट लाने का प्रयास पहली बार 2012 में किया गया था. हालांकि, तकनीकी कारणों से यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका. बाद में मई-जून में मीडिया रिपोर्ट्स और RBI की रिपोर्ट में नोटों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए पॉलीमर नोटों पर विचार किए जाने की जानकारी सामने आई. जून में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी पुष्टि की कि पॉलीमर नोटों का प्रस्ताव विचाराधीन है और इसके फायदे-नुकसान का मूल्यांकन किया जा रहा है.
सवाल: दुनिया के किन देशों में पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोट चलते हैं?
जवाब: दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में पॉलीमर बैंकनोट्स को चलन में शामिल किया जा चुका है. इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम (यूके) और न्यूजीलैंड जैसे देश प्रमुख हैं.