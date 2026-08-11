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Explainer: 10-20 के प्लास्टिक नोट के ट्रायल को मंजूरी, जानिए कितने छपेंगे नए नोट; पुराने कागजी नोटों का क्या होगा?

भारत में ₹10 और ₹20 के प्लास्टिक नोट्स को फील्ड ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है. ये कदम पारंपरिक कागज के नोटों के मुकाबले अधिक टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाली करेंसी की दिशा में अहम माना जा रहा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 11, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:01 PM IST
Explainer: 10-20 के प्लास्टिक नोट के ट्रायल को मंजूरी, जानिए कितने छपेंगे नए नोट; पुराने कागजी नोटों का क्या होगा?
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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