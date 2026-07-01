/बेंगलुरु पहुंची देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जल्द होगा ट्रायल रन; जानें रूट और फीचर्स

India’s second Vande Bharat Sleeper train: भारतीय रेलवे की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पहुंच गई है. इसे BEML ने चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) तकनीक के साथ विकसित किया है. ये ट्रेन ऑरेंज और ग्रे रंग में तैयार की गई है और जल्द ही बेंगलुरु के KSR स्टेशन से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच संचालित होने की संभावना है.
ये देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है. इससे पहले पहली स्लीपर वंदे भारत जनवरी 2026 में शुरू हुई थी, जो हावड़ा और कामाख्या के बीच चलती है और यात्रा समय में लगभग 6 घंटे तक की बचत करती है.
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, ये ट्रेन फिलहाल BEML के पास ट्रायल और टेस्टिंग के लिए है और अभी इसे आधिकारिक रूप से दक्षिण पश्चिम रेलवे या भारतीय रेलवे को हैंडओवर नहीं किया गया है. इसे SMVT बेंगलुरु स्टेशन पर परीक्षण उद्देश्यों के लिए रखा गया है. ये 16 कोच वाली ट्रेन है.
बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 823 यात्रियों की क्षमता होगी. इसमें 11 थर्ड एसी कोच (611 सीटें), 4 सेकंड एसी कोच (188 सीटें) और 1 फर्स्ट एसी कोच (24 सीटें) शामिल हैं.
इस ट्रेन की अधिकतम डिजाइन स्पीड 180 किमी प्रति घंटा है. इसमें ऑटोमैटिक दरवाजे, बेहतर सस्पेंशन, कम शोर वाली तकनीक, एर्गोनॉमिक बर्थ, आधुनिक सुरक्षा प्रणाली, इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम और बेहतर एयरफ्लो जैसी सुविधाएं दी गई हैं. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सभी परीक्षण और मंजूरी पूरी होने के बाद ही इस ट्रेन को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा.
मई में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि बेंगलुरु और मुंबई को जोड़ने वाली एक नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू होगी. ये नई एक्सप्रेस ट्रेन बेंगलुरु, हुब्बली-धारवाड़ क्षेत्र, बेलगावी, पुणे और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेल संपर्क को बेहतर बनाने की उम्मीद है.