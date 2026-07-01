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बेंगलुरु पहुंची देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जल्द होगा ट्रायल रन; जानें रूट और फीचर्स

इससे पहले पहली स्लीपर वंदे भारत जनवरी 2026 में शुरू हुई थी, जो हावड़ा और कामाख्या के बीच चलती है और यात्रा समय में लगभग 6 घंटे तक की बचत करती है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 01, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:13 PM IST
बेंगलुरु पहुंची देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जल्द होगा ट्रायल रन; जानें रूट और फीचर्स
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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