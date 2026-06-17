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5 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचा मार्केट कैप, शेयर बाजार ने रचा इतिहास; जानिए तेजी की बड़ी वजह?

निफ्टी 50 0.40% की बढ़त के साथ 24,085.70 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 0.45% चढ़कर 77,155.62 के स्तर पर पहुंच गया. दोनों प्रमुख सूचकांकों में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 17, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:52 PM IST
5 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचा मार्केट कैप, शेयर बाजार ने रचा इतिहास; जानिए तेजी की बड़ी वजह?
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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