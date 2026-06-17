/5 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचा मार्केट कैप, शेयर बाजार ने रचा इतिहास; जानिए तेजी की बड़ी वजह?

कम तेल कीमतों का लाभ उन क्षेत्रों को भी मिला जिनकी लागत सीधे ऊर्जा कीमतों से प्रभावित होती है. इससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है. वहीं, वैश्विक निवेशकों की नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति बैठक पर टिकी हुई है. बाजार को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा. निवेशक फेड की ओर से महंगाई, आर्थिक ग्रोथ और भविष्य की ब्याज दरों को लेकर दिए जाने वाले संकेतों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनका असर भारत सहित उभरते बाजारों पर पड़ सकता है.