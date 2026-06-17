/5 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचा मार्केट कैप, शेयर बाजार ने रचा इतिहास; जानिए तेजी की बड़ी वजह?

Historic Milestone : शेयर बाजार (Share Market) ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन (Market Capitalisation) के आधार पर 5 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया. इसके साथ ही भारत ने दुनिया के चौथे सबसे बड़े इक्विटी बाजार का स्थान फिर से हासिल कर लिया है. ये उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब प्रमुख सूचकांक लगातार चौथे कारोबारी सेशन में बढ़त के साथ बंद हुए और लगभग छह सप्ताह के हाई लेवल के करीब पहुंच गए.
निफ्टी 50 0.40% की बढ़त के साथ 24,085.70 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 0.45% चढ़कर 77,155.62 के स्तर पर पहुंच गया. दोनों प्रमुख सूचकांकों में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली. मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी और निवेशकों की जोखिम लेने की बढ़ती क्षमता ने बाजार को मजबूती दी है.
बाजार में भी सकारात्मक माहौल देखने को मिला, जबकि इंडिया VIX में गिरावट दर्ज की गई, जो बाजार में कम उतार-चढ़ाव और बढ़ते निवेशक विश्वास का संकेत है. बाजार की तेजी का सबसे बड़ा कारण हाल के दिनों में जियो-पॉलिटिकल तनाव के बाद बढ़ी कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज गिरावट रही. भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है. इसलिए तेल की कीमतों में कमी से महंगाई का दबाव कम होता है और आयात बिल घटता है. इसका सकारात्मक असर शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया.
कम तेल कीमतों का लाभ उन क्षेत्रों को भी मिला जिनकी लागत सीधे ऊर्जा कीमतों से प्रभावित होती है. इससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है. वहीं, वैश्विक निवेशकों की नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति बैठक पर टिकी हुई है. बाजार को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा. निवेशक फेड की ओर से महंगाई, आर्थिक ग्रोथ और भविष्य की ब्याज दरों को लेकर दिए जाने वाले संकेतों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनका असर भारत सहित उभरते बाजारों पर पड़ सकता है.