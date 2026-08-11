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Direct Tax Collection: सरकार की कमाई में बड़ा इजाफा, खजाने में आया रिकॉर्ड पैसा, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 23% बढ़ा

10 अगस्त 2026 तक भारत का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सालाना आधार पर 23.09% बढ़कर 8.11 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 11, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:26 PM IST
Direct Tax Collection: सरकार की कमाई में बड़ा इजाफा, खजाने में आया रिकॉर्ड पैसा, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 23% बढ़ा
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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