/Direct Tax Collection: सरकार की कमाई में बड़ा इजाफा, खजाने में आया रिकॉर्ड पैसा, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 23% बढ़ा

Direct Tax Collection : वित्त वर्ष 2026-27 में देश के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है. केंद्र सरकार की ओर से 10 अगस्त 2026 तक जारी आंकड़ों के मुताबिक, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सालाना आधार पर 19.75 प्रतिशत बढ़कर 9.55 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 7.97 लाख करोड़ रुपये था.
रिफंड को घटाने के बाद नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 23.09 प्रतिशत बढ़कर 8.11 लाख करोड़ रुपये हो गया है. टैक्स कलेक्शन में यह बढ़ोतरी सरकार के राजस्व के लिहाज से अहम मानी जा रही है.
आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है. 10 अगस्त तक कॉर्पोरेट टैक्स से सरकार को 3.80 लाख करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये कलेक्शन 3.32 लाख करोड़ रुपये था यानी इसमें करीब 14.45 प्रतिशत की सालाना वृद्धि हुई है. जानकारों के मुताबिक, कंपनियों की कमाई और मुनाफे में सुधार का असर कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन पर भी देखने को मिल रहा है.
Data on Gross Direct Tax (DT) collections, Refunds and Net Direct Tax (DT) collections for FY 2026-27 as on 10.08.2026 has been released.
The data is available on the national website of Income Tax Department at the following link:https://t.co/B2Vfz5fRJZ pic.twitter.com/wPav8aUOBl
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 11, 2026
नॉन-कॉरपोरेट यानी पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन में भी तेज ग्रोथ दर्ज की गई है. इस अवधि में यह कलेक्शन 5.41 लाख करोड़ रुपये रहा, ये पिछले साल की समान अवधि में 4.42 लाख करोड़ रुपये था. इस तरह नॉन-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन में करीब 22.39 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. ये व्यक्तिगत आय में ग्रोथ और टैक्स कंप्लायंस में सुधार की ओर इशारा करता है.
शेयर बाजार में बढ़ी ट्रेडिंग गतिविधियों का सीधा असर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT कलेक्शन पर भी पड़ा है. 10 अगस्त 2026 तक सरकार को STT से 33,824 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ है. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 22,354 करोड़ रुपये था यानी STT कलेक्शन में करीब 51.31 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. शेयर बाजार में खुदरा और संस्थागत निवेशकों की बढ़ी भागीदारी को इस उछाल की प्रमुख वजहों में माना जा सकता है.
टैक्स कलेक्शन बढ़ने के साथ सरकार की ओर से टैक्सपेयर्स को रिफंड भी जारी किए जा रहे हैं. 10 अगस्त तक कुल 1.43 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए जा चुके हैं. पिछले साल इसी अवधि में 1.38 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी हुए थे. इस तरह रिफंड में करीब 3.79 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी से सरकार के राजस्व में मजबूती आती है. वहीं, पर्सनल इनकम टैक्स और STT कलेक्शन में तेज वृद्धि आर्थिक गतिविधियों और टैक्स अनुपालन में सुधार का संकेत दे सकती है. टैक्सपेयर्स को अपने ITR, रिफंड और असेसमेंट से जुड़े अपडेट नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए. किसी भी नोटिस या रिफंड से जुड़ी जानकारी के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और अपने रजिस्टर्ड ईमेल/SMS पर आए अपडेट को ही प्राथमिकता दें.