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माल ढुलाई में भी वंदे भारत की एंट्री! 145 Kmph की रफ्तार, जानिए क्या हैं खास फीचर्स?

वंदे भारत फ्रेट ट्रेन के टेस्ट के दौरान रेक ने 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार छूकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है. वेस्ट सेंट्रल रेलवे के चौमहला-शामगढ़-गुरला सेक्शन में किए गए इस ट्रायल के दौरान ट्रेन की सुरक्षा, स्थिरता, ब्रेकिंग क्षमता और प्रपल्शन सिस्टम को बारीकी से परखा गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 21, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 05:20 PM IST
माल ढुलाई में भी वंदे भारत की एंट्री! 145 Kmph की रफ्तार, जानिए क्या हैं खास फीचर्स?
Image Credit: देश की पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन ट्रायल रन के दौरान 145 किमी/घंटा की स्पीड से दौड़ी (Photo: X/@WCR)

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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