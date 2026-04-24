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Hindi Newsबिजनेसदेश में अमीरों की बाढ़! 5 साल में 63% बढ़ी अल्ट्रा रिच आबादी, दुनिया में छठे नंबर पर भारत

देश में अमीरों की बाढ़! 5 साल में 63% बढ़ी अल्ट्रा रिच आबादी, दुनिया में छठे नंबर पर भारत

2021 से 2026 के बीच भारत की अल्ट्रा-रिच आबादी में शानदार 63.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते वेल्थ मार्केट्स में शामिल हो गया है.

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 24, 2026, 09:10 PM IST
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India’s Ultra-Rich Count Jumps :  देश में अमीरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है. अल्ट्रा-रिच लोगों की बढ़ती आबादी ने. रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, भारत में अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्थ इंडिविडुअल्स (UHNWIs) यानी 30 मिलियन डॉलर (करीब 283 करोड़ रुपये) या उससे अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की संख्या 2026 तक बढ़कर 19,877 हो गई है; ये वे लोग हैं जिनकी कुल संपत्ति 30 मिलियन डॉलर (करीब ₹283 करोड़) या उससे अधिक है. रिपोर्ट के अनुसार, 2031 तक यह संख्या 27% बढ़कर 25,217 तक पहुंच सकती है.

5 साल में 63.4% की बढ़ोतरी

रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 से 2026 के बीच भारत के अल्ट्रा-रिच लोगों की संख्या में 63.4% की बढ़ोतरी हुई है. इसी के साथ भारत दुनिया में इस सूची में छठे स्थान पर पहुंच गया है. वैश्विक अल्ट्रा रिच आबादी में भारत की हिस्सेदारी अब 2.8% हो गई है.

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क्यों बढ़ रही है दौलत?

नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और MD शिशिर बैजल ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से उद्यमिता आधारित मॉडल की ओर बढ़ रही है. मजबूत पूंजी बाजार, डिजिटलाइजेशन, निजी निवेश, शेयर बाजार में तेजी और पारिवारिक कारोबारों का विस्तार इस वेल्थ बूम की बड़ी वजह हैं.

स्टार्टअप और IPO से बन रहे नए अमीर

रिपोर्ट के अनुसार, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब बड़ा वेल्थ इंजन बन चुका है. यूनिकॉर्न कंपनियां, IPO और ग्लोबल स्तर की कंपनियां पहली पीढ़ी के नए अमीर तैयार कर रही हैं.

शेयर बाजार और निवेश का असर

भारत के इक्विटी बाजार में रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ी है. साथ ही प्राइवेट कैपिटल और वेंचर फंडिंग के बढ़ने से संपत्ति तेजी से बढ़ाने के मौके मिले हैं.

डिजिटलाइजेशन बना गेमचेंजर

फिनटेक, ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने बिजनेस मॉडल्स को तेजी से बढ़ाया है. इससे ज्यादा लोगों और कंपनियों को वेल्थ क्रिएशन का मौका मिला है.

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पारिवारिक कारोबार भी बदल रहे

भारत के पारंपरिक बिजनेस हाउस अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ग्लोबल प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक विविधीकरण की ओर बढ़ रहे हैं. इससे पुरानी पूंजी और आधुनिक प्रबंधन का मजबूत मेल बन रहा है.

2031 तक 313 अरबपति!

रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, 2031 तक भारत में 313 अरबपति हो सकते हैं, जो मौजूदा स्तर से 51% ज्यादा होंगे. इससे दुनिया के कुल अरबपतियों में भारत की हिस्सेदारी 6.7% से बढ़कर 8% हो सकती है.

अमेरिका-चीन से अभी पीछे, लेकिन तेजी सबसे ज्यादा

UHNWIs की संख्या में अमेरिका 2,51,352 लोगों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि चीन 1,21,677 के साथ दूसरे नंबर पर है. भारत अभी 19,877 के साथ पीछे है, लेकिन ग्रोथ रेट के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

 रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2026 की खास बातें 

  • भारत में 2026 तक 19,877 अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्थ इंडिविडुअल्स (UHNWIs) हैं

  • UHNWIs वे लोग हैं जिनकी संपत्ति $30 मिलियन (करीब ₹283 करोड़) से ज्यादा है

  • 2031 तक ये संख्या 27% बढ़कर 25,217 होने का अनुमान है

  • पिछले 5 साल में भारत के अल्ट्रा रिच लोगों की संख्या 63.4% बढ़ी है

  • भारत अब दुनिया में छठे स्थान पर पहुंच गया है

  • ग्लोबल अल्ट्रा रिच आबादी में भारत की हिस्सेदारी 2.8% हो गई है

रिपोर्ट: Knight Frank Wealth Report 2026

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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India's Wealth Boom

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