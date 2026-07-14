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WPI Inflation: जून में महंगाई की रफ्तार तेज, WPI 9.87% पर, खाने-पीने की चीजें हुईं महंगी

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत की थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर जून 2026 में बढ़कर 9.87% हो गई है, जबकि मई में ये 9.68% थी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 14, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:53 PM IST
WPI Inflation: जून में महंगाई की रफ्तार तेज, WPI 9.87% पर, खाने-पीने की चीजें हुईं महंगी
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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