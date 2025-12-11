रिकॉर्ड तोड़ कमाई, 5 सालों में टॉप कंपनियों का मार्केट कैप ₹148 लाख करोड़ चढ़ा, रेस में बीएसई और HAL सबसे आगे

Trending Photos
India Wealth Creation: भारत की तेज रफ्तार इकोनॉमी के दम पर कंपनियों की कमाई भी तेजी से बढ़ रही है. भारत दुनिया का सबसे तेजी से उभरता बाजार है.भारतीय कंपनियों की कमाई इस बात की हकीकत बयां करते हैं. भारत की टॉप कंपनियों की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. बीते 5 सालों में इन कंपनियों का मार्केट कैप 148 लाख करोड़ तक बढ़ गया है.
भारत का वेल्थ क्रिएशन
भारत में साल 2020 से 2025 के बीच यानी पिछले 5 साल में वेल्थ क्रिएशन ने 30 सालों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. इस दौरान देश की टॉप 100 कंपनियों का मार्केट कैप 148 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है.यह उछाल कोविड-19 महामारी के बाद तेजी से सुधार के कारण आया है.
कमाई के महारथी
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमओएफएसएल) की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा पैसे बनाने वाले सेक्टर में बैंक और बीमा कंपनियां है. उसके बाद उद्योग, टेक्नोलॉजी और यूटिलिटी सेक्टर हैं. पीएसयू भी रक्षा और ऊर्जा जैसे सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं. रिपोर्ट में कहा गया कि इस अवधि में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स (एचएएल) ने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट की है.
भारत का शेयर बाजार
इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन चुका है.मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने कहा भारत अब सबसे तेज वेल्थ क्रिएशन के दौर में है. जैसे हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर से 16 ट्रिलियन डॉलर की ओर बढ़ेगी, इस दौरान निवेश के नए बड़े मौके बनेंगे. भारत की जीडीपी पिछले 17 सालों में 1 ट्रिलियन डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ी है और आने वाले 17 वर्षों में यहां से चार गुना बढ़ने की उम्मीद है आईएएनएस