Advertisement
trendingNow13037721
Hindi Newsबिजनेसरिकॉर्ड तोड़ कमाई, 5 सालों में टॉप कंपनियों का मार्केट कैप ₹148 लाख करोड़ चढ़ा, रेस में बीएसई और HAL सबसे आगे

रिकॉर्ड तोड़ कमाई, 5 सालों में टॉप कंपनियों का मार्केट कैप ₹148 लाख करोड़ चढ़ा, रेस में बीएसई और HAL सबसे आगे

भारत की तेज रफ्तार इकोनॉमी के दम पर कंपनियों की कमाई भी तेजी से बढ़ रही है. भारत दुनिया का सबसे तेजी से उभरता बाजार है.भारतीय कंपनियों की कमाई इस बात की हकीकत बयां करते हैं. भारत की टॉप कंपनियों की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 11, 2025, 08:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रिकॉर्ड तोड़ कमाई, 5 सालों में टॉप कंपनियों का मार्केट कैप ₹148 लाख करोड़ चढ़ा, रेस में बीएसई और HAL सबसे आगे

India Wealth Creation: भारत की तेज रफ्तार इकोनॉमी के दम पर कंपनियों की कमाई भी तेजी से बढ़ रही है. भारत दुनिया का सबसे तेजी से उभरता बाजार है.भारतीय कंपनियों की कमाई इस बात की हकीकत बयां करते हैं. भारत की टॉप कंपनियों की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. बीते 5 सालों में इन कंपनियों का मार्केट कैप 148 लाख करोड़ तक बढ़ गया है.  

भारत का वेल्थ क्रिएशन 

भारत में साल 2020 से 2025 के बीच यानी पिछले 5 साल में वेल्थ क्रिएशन ने 30 सालों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. इस दौरान देश की टॉप 100 कंपनियों का मार्केट कैप 148 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है.यह उछाल कोविड-19 महामारी के बाद तेजी से सुधार के कारण आया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कमाई के महारथी

 मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमओएफएसएल) की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा पैसे बनाने वाले सेक्टर में बैंक और बीमा कंपनियां है. उसके बाद  उद्योग, टेक्नोलॉजी और यूटिलिटी  सेक्टर हैं. पीएसयू भी रक्षा और ऊर्जा जैसे सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं. रिपोर्ट में कहा गया कि इस अवधि में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स (एचएएल) ने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट की है. 

भारत का शेयर बाजार  

इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन चुका है.मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने कहा भारत अब सबसे तेज वेल्थ क्रिएशन के दौर में है. जैसे हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर से 16 ट्रिलियन डॉलर की ओर बढ़ेगी, इस दौरान निवेश के नए बड़े मौके बनेंगे.  भारत की जीडीपी पिछले 17 सालों में 1 ट्रिलियन डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ी है और आने वाले 17 वर्षों में यहां से चार गुना बढ़ने की उम्मीद है आईएएनएस

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
Punjab
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
India US News in Hindi
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
Election Commission
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
Saugata Roy
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Weather
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
india
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
Goa Fire Case
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
Sir
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
Pakistan
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
बिजनेस ट्रिप पर थाईलैंड जाने की दलील फेल, लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Goa Fire Case
बिजनेस ट्रिप पर थाईलैंड जाने की दलील फेल, लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज