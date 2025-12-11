भारत-अमेरिका के बीच बड़ी डील की डेट आ गई ! PM के खास ने बताया मोदी-ट्रंप के बीच कब होगा ट्रेड पर समझौता ?

Advertisement
US-India Trade:  टैरिफ टेंशन के बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर लगभग सहमति बन गई है. भारत और अमेरिका के बीच डील को लेकर जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही थी, उसे सुलझा लिया गया है. अब इसे फाइनल करने की दिखा में दोनों देश बढ़ रहे हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 11, 2025, 02:16 PM IST
India Us Trade Deal: टैरिफ टेंशन के बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर लगभग सहमति बन गई है. भारत और अमेरिका के बीच डील को लेकर जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही थी, उसे सुलझा लिया गया है. अब इसे फाइनल करने की दिखा में दोनों देश बढ़ रहे हैं. साल के शुरुआत से ही इस डील को लेकर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अमेरिका के मनमाने शर्तों की वजह से ये अबतक फाइनल नहीं हो पा रहा था. 

कब पूरी होगी ट्रेड डील 
 
देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच अधिकतर व्यापारिक मुदों को हल कर लिया गया है. जल्द ही यह समझौता आकार ले लेगा. उन्होंने कहा कि अगले साल मार्च यानी अगले तीन महीनों में इस समझौते को साइन कर लिया जाएगा. पहले ये डील साल 2025 में पूरी होनी थी, लेकिवन ट्रंप की शर्तों और भू-राजनीतिक कारणों के चलते इसे टाल दिया गया. अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ थोप दिया. अब इस डील को मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. 

ट्रेड डील पर बन गई बात! 

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से लंबे वक्त से पेंडिग पड़ी ट्रेड डील पर सहमति बनती दिख रही है. अमेरिका ने ये तक कह दिया है कि उन्हें भारत की ओर से अच्छा ऑफर मिला है. जल्द ही अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) के एक उच्चस्तरीय दल के दिल्ली पहुंचने वाले हैं.केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच डील पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है. डील में फंसे जटिल मुद्दों को तेजी से सुलझाना जा रहा है.  अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रीर ने भी माना कि India a Tough Nut to Crack है यानी भारत को तोड़ पाना आसान नहीं है.  ये बात इशारा करते हैं कि भारत अपनी शर्तों पर टिका हुआ है. जो डील डेयरी और एग्री प्रोडक्‍ट पर अमेरिका के शर्तों की वजह से अटक गई थी वो अब होती दिख रही है. जेमिसन ग्रीर ने कहा है कि भारत से पहली बार एक शानदार ऑफर मिला है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच एग्री और डेयरी प्रोडक्‍ट को लेकर सहमति तो नहीं बन गई.  

  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

US Trade deal

