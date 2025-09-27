Advertisement
बेंगलुरु-जैसलमेर और गुवाहाटी-जयपुर का सफर होगा आसान, इन शहरों के ल‍िए फ्लाइट शुरू कर रहा इंड‍िगो

IndiGo Airlines New Routes: डोमेस्‍ट‍िक एयरलाइन इंड‍िगो अब जयपुर, इम्‍फाल और गुवाहाटी जैसे ट‍ियर-2 और ट‍ियर-3 शहरों के ल‍िए नई फ्लाइट शुरू कर रही हैं. इन शहरों के ल‍िए सीधी फ्लाइट शुरू होने से इन शहरों में आवागमन आसान होने के साथ ही ब‍िजनेस को भी बढ़ावा म‍िलेगा. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 27, 2025, 04:47 PM IST
बेंगलुरु-जैसलमेर और गुवाहाटी-जयपुर का सफर होगा आसान, इन शहरों के ल‍िए फ्लाइट शुरू कर रहा इंड‍िगो

Indigo Airlines: देश की सबसे बड़ी डोमेस्‍ट‍िक एयरलाइन इंडिगो (IndiGo Airlines) सर्द‍ियों के मौसम में अपने घरेलू नेटवर्क को बढ़ाने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने जयपुर, इम्‍फाल और जैसलमेर जैसे टियर-2 और टियर-3 स‍िटी को जोड़ने के लि‍ए नई फ्लाइट शुरू की हैं. इसका मकसद छोटे शहरों में हवाई सफर को आसान बनाने के साथ ही ब‍िजनेस और पर्यटन को बढ़ावा देना है. इन शहरों के ल‍िए आवागमन सुचारू होने से इन शहरों में इकोनॉम‍िक ग्रोथ को सपोर्ट म‍िले.

इंडिगो की तरफ से कई नई फ्लाइट शुरू की गईं

इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से कई नई फ्लाइट शुरू की गई हैं. इन फ्लाइट को शुरू क‍िये जाने के बाद जयपुर से गुवाहाटी के बीच हर दिन सीधी फ्लाइट होंगी. इसके अलावा जयपुर से इम्‍फाल के ल‍िए भी रोजाना फ्लाइट होंगी, जो गुवाहाटी में थोड़ा रुकेंगी. बनारस से दुर्गापुर के लिए हफ्ते में तीन बार सीधी फ्लाइट होंगी और दुर्गापुर के रास्ते वाराणसी से भुवनेश्‍वर के लिए भी हफ्ते में तीन फ्लाइट शुरू की गई हैं. इसके अलावा बेंगलुरु और जैसलमेर के बीच सर्दियों के लिए हर दिन फ्लाइट होंगी.

यात्रियों के लिए फायदे
इन नई उड़ानों से छोटे शहरों के यात्रियों को बड़े शहरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा. अब उन्हें कम समय में और आसानी से यात्रा करने का मौका मिलेगा. यह नई उड़ानें यात्रियों को अधिक विकल्प और लचीलापन प्रदान करेंगी. उदाहरण के लिए, जयपुर से गुवाहाटी या इम्‍फाल की यात्रा अब पहले से ज्यादा सुविधाजनक होगी.

जैसलमेर और इम्‍फाल पहुंचना होगा आसान
इन फ्लाइट के शुरू होने से जैसलमेर और इम्‍फाल जैसे शहर पर्यटकों के लिए ज्‍यादा सुलभ हो जाएंगे. जैसलमेर रेगिस्तानी किलों और संस्कृति के लिए मशहूर है. वहीं इम्‍फाल को अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. इन फ्लाइट के शुरू होने से पर्यटक आसानी से इन शहरों तक पहुंच सकेंगे. इससे स्थानीय पर्यटन और होटल ब‍िजनेस को बढ़ावा मिलेगा.

आर्थिक विकास में मदद
इन नई फ्लाइट से छोटे शहरों में ब‍िजनेस को बढ़ावा मिलेगा. आसान हवाई यात्रा से व्यापारी और प्रोफेशनल लोग आसानी से एक शहर से दूसरे शहर तक जा सकेंगे. इससे नौकरियों और आर्थिक विकास के नए मौके बनेंगे. इंडिगो का यह कदम छोटे शहरों को देश के बड़े नेटवर्क से जोड़ने में मदद करेगा.

टिकट बुक‍िंग से जुड़ी जानकारी
यात्री इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट www.goindigo.in या इंडिगो के मोबाइल ऐप के जर‍िये टिकट बुक कर सकते हैं. यह नई फ्लाइट छोटे शहरों को देश और दुनिया से जोड़ने की द‍िशा में बड़ा कदम हैं.

26 अक्‍टूबर से लागू होने वाला फ्लाइट शेड्यूल

Sector Flight No. Days of Operation Departure Arrival Description
Bengaluru-Jaisalmer 6E 6837 Daily 13:05 16:00 Seasonal addition
Jaisalmer-Bengaluru 6E 6838 Daily 16:35 19:20 Seasonal addition
Jaipur-Guwahati 6E 0748 Daily 6:40 9:10  
Guwahati-Jaipur 6E 0749 Daily 18:05 21:05  
Jaipur-Imphal 6E 0748 Daily 6:40 11:25 Layover at Guwahati
Imphal-Jaipur 6E 0749 Daily 15:50 21:05 Layover at Guwahati

 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

;