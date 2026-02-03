Advertisement
कम व‍िज‍िब‍िल‍िटी से हवाई यातायात पर असर, इंड‍िगो ने जारी की यात्र‍ियों के ल‍िए एडवाइजरी

कम व‍िज‍िब‍िल‍िटी से हवाई यातायात पर असर, इंड‍िगो ने जारी की यात्र‍ियों के ल‍िए एडवाइजरी

Indigo Airline: इंड‍िगो एयरलाइन की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए पोस्ट में ल‍िखा, 'देहरादून, हैदराबाद और अगरतला में कम विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट शेड्यूल पर असर पड़ा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Feb 03, 2026, 09:26 AM IST
कम व‍िज‍िब‍िल‍िटी से हवाई यातायात पर असर, इंड‍िगो ने जारी की यात्र‍ियों के ल‍िए एडवाइजरी

indigo advisory: देश के अलग-अलग हिस्सों में खराब मौसम के कारण एयरलाइन सर्व‍िस प्रभावित हो रही हैं. इसी कड़ी में देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो की तरफ से 3 जनवरी को यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई. इंडिगो (Indigo) ने बताया कि देहरादून, हैदराबाद और अगरतला में कम व‍िज‍िब‍िल‍िटी की स्थिति बनी हुई है, जिसका सीधा असर उड़ानों के संचालन पर पड़ा है. इन शहरों से आने-जाने वाली फ्लाइट्स के डिपार्चर और अराइवल में देरी हो सकती है.

इंड‍िगो ने X पर जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

एयरलाइन की तरफ से यात्रियों से अपील की गई क‍ि वे फ्लाइट की स्थिति को लेकर सतर्क रहें और इंडिगो की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जर‍िये अपडेट लेते रहें. इंडिगो ने भरोसा दिलाया है कि उनकी ग्राउंड और कस्टमर सपोर्ट टीमें यात्रियों की मदद के लि‍ए काम कर रही है और पूरे सफर के दौरान सहयोग प्रदान करेंगी. इंड‍िगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए पोस्ट में ल‍िखा, 'देहरादून, हैदराबाद और अगरतला में कम विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट शेड्यूल पर असर पड़ा है. इन शहरों से आने-जाने वाली फ्लाइट्स में देरी हो सकती है, क्योंकि हम खराब मौसम की स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं.

'स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे'
इंड‍िगो की तरफ से यात्र‍ियों से अनुरोध क‍िया गया क‍ि हमारी वेबसाइट या ऐप के जर‍िये अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करते रहें और न‍िश्‍च‍िंत रहे. हमारी टीमें हर कदम पर आपकी मदद करने और सहायता देने के लिए मौजूद हैं. इंडिगो ने पोस्ट में आगे लिखा, 'हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और उम्मीद है कि आसमान जल्द ही साफ हो जाएगा, जिससे आगे की यात्रा सुचारू रूप से हो सकेगी. आपके धैर्य और हम पर भरोसा रखने के लिए धन्यवाद.'

बर्फबारी से भी फ्लाइट पर असर
इससे पहले, श्रीनगर में हो रही भारी बर्फबारी के चलते भी एयरलाइन सर्व‍िस पर असर पड़ा था. इसी कड़ी में पिछले मंगलवार को एयर इंडिया और इंडिगो दोनों एयरलाइंस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी थी. लगातार बर्फबारी के चलते श्रीनगर आने-जाने वाली कई फ्लाइट के संचालन में दिक्कतें आ रही थीं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. साथ ही, दोनों एयरलाइंस ने यात्रियों को आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की सलाह दी थी. (IANS) 

