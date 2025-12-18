Indigo Crisis: प‍िछले द‍िनों हजारों फ्लाइट रद्द होने के बाद इंड‍िगो एयरलाइन धीरे-धीरे संकट से उबर रही है. डीजीसीए (DGCA) ने एयरलाइन को हालात सामान्‍य करने के लि‍ए डेडलाइन दे रही है. इस डेडलाइन को मीट करने और हालात को सामान्‍य करने के ल‍िए एयरलाइन की तरफ से कोश‍िश की जा रही है. एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स (Pieter Elbers) ने कर्मचार‍ियों के लि‍ए जारी क‍िये गए वीड‍ियो मैसेज में कहा क‍ि हाल‍िया उड़ान (Flight Disruption) के बाद अब हालात सामान्‍य हो गए हैं.

'काम पर फोकस करने की अपील'

उन्‍होंने कहा 'सबसे बुरा दौर पीछे छूट गया है.' उन्होंने स्टाफ से अफवाह नहीं फैलाने और काम पर फोकस करने को लेकर अपील की. एयरलाइन की तरफ से 2200 फ्लाइट का नेटवर्क बहाल क‍िया जा चुका है. एल्बर्स ने कहा क‍ि पिछले दो हफ्ते सभी के लिए बहुत मुश्किल वाले रहे. उन्होंने एयरलाइन के पायलट, केबिन क्रू, एयरपोर्ट स्टाफ, ऑपरेशंस, कंट्रोल और कस्टमर सर्विस टीम को धन्‍यवाद द‍िया. उनकी मेहनत के भरोसे ने एयरलाइन ने इस तूफान को पार कर ल‍िया. इसके बार फ‍िर से उड़ान भरना शुरू कर द‍िया.

2200 फ्लाइट संचाल‍ित की जा रहीं

9 दिसंबर को स्‍टेब‍िल‍िटी के हालात शेयर करने के बाद 2200 फ्लाइट संचाल‍ित हो रही हैं. एल्बर्स ने यह भी कहा क‍ि इतने बड़े लेवल पर कम समय में रिकवरी हमारे टीमवर्क और ऑपरेटिंग प्र‍िंस‍िपल को शो करती है. कंपनी का फोकस रेजिलिएंस (मजबूती), रूट कॉज एनालिसिस और रीबिल्डिंग पर है. सर्दियों के दौरान मौसम की चुनौतियां बढ़ेंगी, इसल‍िए ऑपरेशंस को और मजबूत क‍िये जाने की जरूरी है.

शांत रहकर अपने काम पर फोकस करें

एल्बर्स ने कहा, 'सब जवाब चाहते हैं, अफवाहें चल रही हैं. लेकिन शांत रहकर अपने काम पर फोकस करें. बोर्ड की तरफ से एक्सटर्नल एविएशन एक्सपर्ट नियुक्त किया गया है, जो क‍ि जांच पूरी करेगा. एल्बर्स और लीडरशिप टीम नेटवर्क में घूमकर कर्मचारियों से म‍िलेगी और उनकी चुनौतियां से जुड़ी बातचीत करेगी.