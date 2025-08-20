मुंबई में 'आसमानी संकट' ने थामी एयरलाइंस की रफ्तार, 'इंडिगो' ने जारी की एडवाइजरी, सफर से पहले फोन पर रखिए नजर

Indigo Airlines: मुंबई में भयंकर बारिश ने मायानगरी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. ट्रेनें, बसें सब थमी हुई हैं. एयरलाइंस सर्विसेस भी अटकी हुई है. दर्जनों फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं. रूट डायवर्ट किए जा रहे हैं. भारत की प्रमुख विमानन कंपनी इंडिगो ने यात्रियों के लिए बुधवार को एक प्रमुख एडवाइजरी जारी की है.

इंडिगो की एडवाइडरी

इंडिगो एयरलाइंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करके बारिश की आशंका के कारण हवाई यात्रा पर असर पड़ने की बात कही. कंपनी ने लिखा, हालांकि हम चाहते हैं कि आपकी यात्रा यथासंभव परेशानी मुक्त हो, लेकिन प्रकृति की भी अपनी योजनाएं हैं. मुंबई में फिर से भारी बारिश की आशंका है, जिससे हवाई यातायात में भीड़भाड़ और उड़ान संचालन पर असर पड़ने की संभावना है.

यहां मिलेंगे फ्लाइट्स के अपडेट

उन्होंने लिखा हम संचालन को सुचारू रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पहले से योजना बनाने की सलाह देते हैं. आपकी उड़ान के शेड्यूल में कोई भी बदलाव आपके पंजीकृत संपर्क विवरण के माध्यम से साझा किया जाएगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि वे अपडेट रहें. एयरपोर्ट जाने के लिए समय से पहले निकलने की सलाह देते हुए इंडिगो ने लिखा एयरपोर्ट जाने से पहले हमारी वेबसाइट या ऐप पर अपनी उड़ान की स्थिति देखें. जलभराव और धीमी गति से चलने वाले ट्रैफिक की संभावना के कारण, अपनी यात्रा के लिए कुछ अतिरिक्त समय निकालें. सड़कों पर सुरक्षित रहें और तैयार होकर यात्रा करें.

इससे पहले बुधवार को भी इंडिगो एयरलाइंस ने पोस्ट करके एक एडवाइजरी जारी की थी. उसमें भी विमानन कंपनी ने कई विमानों के आगमन और प्रस्थान में देरी की आशंका जताई थी और यात्रियों को इंडिगो की ऐप और वेबसाइट से यात्रा संबंधी प्रमुख गाइडलाइन्स को फॉलो करने की सलाह दी थी. मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी थी, जिसके कारण उड़ानों के समय में बदलाव या देरी की संभावना जताई जा रही है. आईएमडी ने महाराष्ट्र में 16 से 21 अगस्त के दौरान भारी वर्षा जारी रहने की संभावना जताई थी. मौसम विभाग के अनुसार, 21 अगस्त तक मध्य महाराष्ट्र के कोंकण और आसपास के घाट क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, जबकि कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा के साथ व्यापक वर्षा हो सकती है. आईएएनएस