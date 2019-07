IndiGo लेकर आई शानदार ऑफर, 999 रुपये में करें प्लेन से सफर

नई दिल्ली: इंडिगो (IndiGo) एयरलाइन्स कंपनी के 13 साल पूरे होने पर स्पेशल ऑफर लेकर आई है. स्पेशल ऑफर के तहत डोमेस्टिक फ्लाइट का किराया 999 से और इंटरनेशनल फ्लाइट का किराया 3499 रुपये से शुरू हो रहा है. यह ऑफर 31 जुलाई से शुरू होकर 4 अगस्त तक रहेगा. ऑफर के दौरान बुक किए गए टिकट पर 15 अगस्त 2019 से 28 मार्च 2020 के बीच यात्रा की जा सकती है.

It’s our 13th anniversary, so, the treat is on us! With fares as low as INR999*, we want you all to hop in and join the celebration! Book now https://t.co/F7cUU4lCgB pic.twitter.com/lWkOGkK0Jk

— IndiGo (@IndiGo6E) July 31, 2019