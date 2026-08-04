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IndiGo का 20वीं सालगिरह पर बड़ा तोहफा! 20,000 यात्रियों को मिलेंगे फ्री घरेलू फ्लाइट टिकट, जानें ऑफर की पूरी डिटेल

इंडिगो अपनी 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर ग्राहकों के लिए एक विशेष ऑफर लेकर आया है. चयनित यात्रियों को 20,000 मुफ्त घरेलू (डोमेस्टिक) फ्लाइट टिकट जीतने का मौका मिलेगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 04, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:45 PM IST
IndiGo का 20वीं सालगिरह पर बड़ा तोहफा! 20,000 यात्रियों को मिलेंगे फ्री घरेलू फ्लाइट टिकट, जानें ऑफर की पूरी डिटेल
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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