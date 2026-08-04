/IndiGo का 20वीं सालगिरह पर बड़ा तोहफा! 20,000 यात्रियों को मिलेंगे फ्री घरेलू फ्लाइट टिकट, जानें ऑफर की पूरी डिटेल

IndiGoFree Offer : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo ने अपनी 20वीं वर्षगांठ के मौके पर यात्रियों के लिए खास प्रमोशनल ऑफर 'IndiGoFree' लॉन्च किया है. इस ऑफर के तहत एयरलाइन 20,000 योग्य ग्राहकों को मुफ्त घरेलू फ्लाइट टिकट देगी. कंपनी के मुताबिक, चुने गए यात्रियों को उनके टिकट का किराया अधिकतम 10,000 रुपये प्रति PNR तक वापस किया जाएगा.
IndiGo का 'IndiGoFree' ऑफर 4 अगस्त से 6 अगस्त 2026 तक की गई घरेलू फ्लाइट बुकिंग पर लागू होगा. यात्री इस ऑफर का लाभ एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप और AI वर्चुअल असिस्टेंट 6Eskai के जरिए की गई बुकिंग पर उठा सकते हैं.
ऑफर अवधि के दौरान बुकिंग करने वाले यात्रियों में से रैंडम तरीके से ग्राहकों का चयन किया जाएगा. चयनित यात्रियों को ईमेल और WhatsApp के जरिए एक सरल सवाल भेजा जाएगा.
सही जवाब देने के लिए 3 मौके मिलेंगे
सही उत्तर देने पर टिकट का किराया अधिकतम 10,000 रुपये प्रति PNR तक रिफंड किया जाएगा
रिफंड की राशि 3 से 5 वर्किंग डे के भीतर खाते में भेज दी जाएगी
यह ऑफर घरेलू इकोनॉमी क्लास और IndiGoStretch दोनों तरह की बुकिंग पर लागू है, साथ ही वन-वे और रिटर्न, दोनों प्रकार की यात्राएं इस ऑफर के दायरे में शामिल हैं.
सोमवार को IndiGo ने यह भी घोषणा की कि विली वॉल्श (Willie Walsh) ने कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में पदभार संभाल लिया है. उनकी नियुक्ति की घोषणा मार्च 2026 में की गई थी. कंपनी के मुताबिक, वॉल्श के पास वैश्विक विमानन क्षेत्र का 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उनके नेतृत्व में IndiGo अपने अंतरराष्ट्रीय विस्तार और भविष्य की विकास योजनाओं को नई गति देने की तैयारी कर रही है.
इसी बीच, IndiGo की मूल कंपनी InterGlobe Aviation ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 238 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया है. पिछले साल इसी अवधि में कंपनी को 2,176.3 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. कंपनी ने बताया कि ईंधन की बढ़ती कीमतें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव और मिडिल ईस्ट संघर्ष से जुड़े परिचालन व्यवधान लाभ में गिरावट की मुख्य वजह रहे.
हालांकि, इस दौरान कंपनी की कुल आय 18.9% बढ़कर 25,614.1 करोड़ रुपये रही.
अप्रैल-जून तिमाही के दौरान IndiGo ने 3.13 करोड़ यात्रियों को सफर कराया. इस दौरान एयरलाइन ने 99.9% तकनीकी डिस्पैच विश्वसनीयता, 10 प्रमुख हवाई अड्डों पर 86.9% ऑन-टाइम प्रदर्शन और केवल 0.3% फ्लाइट कैंसिलेशन रेट दर्ज की.