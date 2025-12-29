फ्लाइट संकट के बाद IndiGo का बड़ा फैसला, पायलटों के भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी; नए साल के शुरू होते ही बढ़ जाएगी सैलरी

IndiGo Pilot Salary news: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने एक बड़ा फैसला किया है. दिसंबर महीने की शुरुआती दिनों में फ्लाइट कैंसिलेशन समेत ऑपरेशन में तमाम दिक्कतों का सामना करने के बाद एयरलाइन ने अपने पायलटों की सैलरी-भत्ते और कई अलाउंस बढ़ाने का फैसला किया है. फ्लाइट संकट से बाहर निकली कंपनी ने अपने पायलटों को नए साल पर यह नया तोहफा दे दिया है. कंपनी ने अपने इस फैसले की जानकारी पायलटों को ईमेल भेजकर दी है. मालूम हो कि इस महीने की शुरुआत में इंडिगो को ऑपरेशन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ा था. इस कारण एयरलाइन की तीन हजार से अधिक फ्लाइटों को कैंसिल करना पड़ा था. तब डीजीसीए ने इंडिगो को अपने विंटर शेड्यूल में 10 फीसदी कटौती करने का निर्देश दिया था. अब इन सभी परेशानियों से आगे बढ़ते हुए इंडिगो ने अपने पायलटों के लिए सैलरी बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है.

लेओवर और डेडहेड अलाउंस में बढ़ोतरी

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आशीष मित्रा के द्वारा पायलटों को भेजे गए एक ईमेल में इस बड़े फैसले को लेकर जानकारी दी गई है. इस ईमेल के अनुसार, इंडिगो ने अपने कैप्टन के लिए लेओवर भत्ते को 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने का फैसला किया है. वहीं, फर्स्ट ऑफिसर के लिए इसे 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का फैसला किया गया है. इस ईमेल में कहा गया है कि डेडहेडिंग/डेडहेड के लिए भत्ते कैप्टन के लिए 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये और फर्स्ट ऑफिसर के लिए 500 रुपये बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिए जाएंगे. डेडहेडिंग की बात करें तो यह एक ऐसी प्रथा है, जिसमें एयरलाइन क्रू आगे की ड्यूटी के लिए खुद को तैयार करने के लिए यात्रियों के रूप में यात्रा करते हैं.

नाइट ड्यूटी अलाउंस में भी बढ़ोतरी

मिली जानकारी के अनुसार, इंडिगो ने नाइट ड्यूटी अलाउंस की भी व्यवस्था शुरू करने की बात कही है. इसके तहत शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच नाइट ड्यूटी पर कैप्टन को 2000 रुपये और फर्स्ट ऑफिसर को 1000 रुपये प्रति नाइट घंटे दिए जाएंगे. वहीं, डोमेस्टिक ट्रांजिट अलाउंस भी मिलेगा. इसमें 90 मिनट से अधिक ट्रांजिट पर कैप्टन को 1000 रुपये और फर्स्ट ऑफिसर को 500 रुपये प्रति घंटा मिलेंगे.

1 जनवरी से लागू होगा नियम

इंडिगो ने बताया है कि इन सभी बदलावों और फैसलों को लेकर जल्द ही डिटेल्स में जानकारी दी जाएगी. इसके लिए पायलट एडमिनिस्ट्रेशन हैंडबुक में अपडेट किया जाएगा. वहीं, इन बदलावों को लेकर बताया गया है कि नए साल शुरू होते ही यानी 1 जनवरी से पायलटों की सैलरी-भत्ते को लेकर लिए गए फैसले को लागू कर दिया जाएगा. इन भत्तों के बढ़ने से पायलटों की सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी.

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिगो

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इंडिगो में करीब 5000 पायलट नौकरी करते हैं. वहीं, यह एयरलाइन देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है. मार्केट हिस्सेदारी की बात करें तो DGCA के नवंबर के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय बाजार में इंडिगो की हिस्सेदारी 63.6 फीसदी है. हालांकि, यह नवंबर में घटी है. अक्टूबर में इंडिगो की मार्केट हिस्सेदारी 65.6 फीसदी थी.