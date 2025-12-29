Advertisement
trendingNow13057810
Hindi Newsबिजनेसफ्लाइट संकट के बाद IndiGo का बड़ा फैसला, पायलटों के भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी; नए साल के शुरू होते ही बढ़ जाएगी सैलरी

फ्लाइट संकट के बाद IndiGo का बड़ा फैसला, पायलटों के भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी; नए साल के शुरू होते ही बढ़ जाएगी सैलरी

IndiGo: इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है. घरेलू बाजार में इसकी 63.6 फीसदी हिस्सेदारी है. यह आंकड़े DGCA के द्वारा जारी किए गए नवंबर महीने के हैं. अब इंडिगो ने पायलटों की सैलरी-भत्ते को बढ़ाने को लेकर बढ़ा फैसला किया है. यह नया नियम 1 जनवरी से लागू हो सकता है. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Dec 29, 2025, 10:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फ्लाइट संकट के बाद IndiGo का बड़ा फैसला, पायलटों के भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी; नए साल के शुरू होते ही बढ़ जाएगी सैलरी

IndiGo Pilot Salary news: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने एक बड़ा फैसला किया है. दिसंबर महीने की शुरुआती दिनों में फ्लाइट कैंसिलेशन समेत ऑपरेशन में तमाम दिक्कतों का सामना करने के बाद एयरलाइन ने अपने पायलटों की सैलरी-भत्ते और कई अलाउंस बढ़ाने का फैसला किया है. फ्लाइट संकट से बाहर निकली कंपनी ने अपने पायलटों को नए साल पर यह नया तोहफा दे दिया है. कंपनी ने अपने इस फैसले की जानकारी पायलटों को ईमेल भेजकर दी है. मालूम हो कि इस महीने की शुरुआत में इंडिगो को ऑपरेशन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ा था. इस कारण एयरलाइन की तीन हजार से अधिक फ्लाइटों को कैंसिल करना पड़ा था. तब डीजीसीए ने इंडिगो को अपने विंटर शेड्यूल में 10 फीसदी कटौती करने का निर्देश दिया था. अब इन सभी परेशानियों से आगे बढ़ते हुए इंडिगो ने अपने पायलटों के लिए सैलरी बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है.

लेओवर और डेडहेड अलाउंस में बढ़ोतरी

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आशीष मित्रा के द्वारा पायलटों को भेजे गए एक ईमेल में इस बड़े फैसले को लेकर जानकारी दी गई है. इस ईमेल के अनुसार, इंडिगो ने अपने कैप्टन के लिए लेओवर भत्ते को 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने का फैसला किया है. वहीं, फर्स्ट ऑफिसर के लिए इसे 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का फैसला किया गया है. इस ईमेल में कहा गया है कि डेडहेडिंग/डेडहेड के लिए भत्ते कैप्टन के लिए 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये और फर्स्ट ऑफिसर के लिए 500 रुपये बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिए जाएंगे. डेडहेडिंग की बात करें तो यह एक ऐसी प्रथा है, जिसमें एयरलाइन क्रू आगे की ड्यूटी के लिए खुद को तैयार करने के लिए यात्रियों के रूप में यात्रा करते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

नाइट ड्यूटी अलाउंस में भी बढ़ोतरी

मिली जानकारी के अनुसार, इंडिगो ने नाइट ड्यूटी अलाउंस की भी व्यवस्था शुरू करने की बात कही है. इसके तहत शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच नाइट ड्यूटी पर कैप्टन को 2000 रुपये और फर्स्ट ऑफिसर को 1000 रुपये प्रति नाइट घंटे दिए जाएंगे. वहीं, डोमेस्टिक ट्रांजिट अलाउंस भी मिलेगा. इसमें 90 मिनट से अधिक ट्रांजिट पर कैप्टन को 1000 रुपये और फर्स्ट ऑफिसर को 500 रुपये प्रति घंटा मिलेंगे. 

यह भी पढ़ें- नए साल में लीजिए ₹5,355 में विदेश की मौज, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शुरू की पे-डे सेल

 

1 जनवरी से लागू होगा नियम

इंडिगो ने बताया है कि इन सभी बदलावों और फैसलों को लेकर जल्द ही डिटेल्स में जानकारी दी जाएगी. इसके लिए पायलट एडमिनिस्ट्रेशन हैंडबुक में अपडेट किया जाएगा. वहीं, इन बदलावों को लेकर बताया गया है कि नए साल शुरू होते ही यानी 1 जनवरी से पायलटों की सैलरी-भत्ते को लेकर लिए गए फैसले को लागू कर दिया जाएगा. इन भत्तों के बढ़ने से पायलटों की सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी.  

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिगो 

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इंडिगो में करीब 5000 पायलट नौकरी करते हैं. वहीं, यह एयरलाइन देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है. मार्केट हिस्सेदारी की बात करें तो DGCA के नवंबर के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय बाजार में इंडिगो की हिस्सेदारी 63.6 फीसदी है. हालांकि, यह नवंबर में घटी है. अक्टूबर में इंडिगो की मार्केट हिस्सेदारी 65.6 फीसदी थी. 

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

IndiGoIndiGo Pilot Salary news

Trending news

Watch: पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, PAK फौज को नहीं मिलेगा पलक झपकने का मौका
Pinaka
Watch: पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, PAK फौज को नहीं मिलेगा पलक झपकने का मौका
Vikram Sarabhai: वह वैज्ञानिक जिसने भारत के हौसलों को अंतरिक्ष में दी उड़ान
Vikram Sarabhai
Vikram Sarabhai: वह वैज्ञानिक जिसने भारत के हौसलों को अंतरिक्ष में दी उड़ान
'मैं सेक्युलर हूं...', हुमायूं कबीर और बीजेपी पर ममता का हमला, महाकाल मंदिर का वादा
mamta banerjee west bengal
'मैं सेक्युलर हूं...', हुमायूं कबीर और बीजेपी पर ममता का हमला, महाकाल मंदिर का वादा
मुंबई का स्लम री-डेवलपमेंट प्लान कौन रोकना चाहता है? CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी
mumbai
मुंबई का स्लम री-डेवलपमेंट प्लान कौन रोकना चाहता है? CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी
अल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह
india
अल्पसंख्यकों वाले बयान पर पाकिस्तान की लग गई क्लास, मुंह छिपाने की नहीं मिलेगी जगह
वोट नहीं दिया तो बीच सड़क बीजेपी महिला पार्षद ने युवक को दी धमकी, वीडियो वायरल
maharashtra news hindi
वोट नहीं दिया तो बीच सड़क बीजेपी महिला पार्षद ने युवक को दी धमकी, वीडियो वायरल
Opinion: वो मामले जिसमें अपराधियों को कोर्ट से मिली राहत, फिर जनता ने मचाया...
Unnao rape case
Opinion: वो मामले जिसमें अपराधियों को कोर्ट से मिली राहत, फिर जनता ने मचाया...
'वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने असम में...', घुसपैठ को लेकर राहुल की पार्टी पर बरसे शाह
amit shah
'वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने असम में...', घुसपैठ को लेकर राहुल की पार्टी पर बरसे शाह
एंजेल चकमा के पिता का फूटा गुस्सा, अस्पताल को बताया बेटे की मौत का जिम्मेदार
Anjel Chakma Murder Case
एंजेल चकमा के पिता का फूटा गुस्सा, अस्पताल को बताया बेटे की मौत का जिम्मेदार
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच खतरे की आहट, कश्मीर में सेना-CRPF हाई अलर्ट पर
hindi Jammu and Kashmir news
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच खतरे की आहट, कश्मीर में सेना-CRPF हाई अलर्ट पर