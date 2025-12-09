Advertisement
IndiGo का ब्लैक डे... यात्र‍ियों को राहत देने के ल‍िए सरकार का प्‍लान; न‍िवेशकों पर भारी पड़ेगा?

IndiGo Share Price: इंड‍िगो की पैरेंट कंपनी के शेयर में लगातार ग‍िरावट देखी जा रही है. अब सरकार ने यात्र‍ियों को राहत देने के ल‍िए नया प्‍लान बनाया है. लेक‍िन क्‍या इसका न‍िवेशकों पर क्‍या असर पड़ेगा? इस व‍िश्‍लेषण में जान‍िए-

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:22 AM IST
IndiGo का ब्लैक डे... यात्र‍ियों को राहत देने के ल‍िए सरकार का प्‍लान; न‍िवेशकों पर भारी पड़ेगा?

IndiGo Crisis: देश के एविएशन सेक्‍टर में तूफान मचा है. फ्लाइट कैंस‍िल होने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा. प‍िछले एक हफ्ते के दौरान इंड‍िगो की हजारों फ्लाइट कैंस‍िल हो गईं, यात्री परेशान हैं. 5 द‍िसंबर 2025 का द‍िन इंड‍िगो के इत‍िहास में 'ब्लैक डे' रहा. एक ही द‍िन में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स का कैंसिल होने से इंडस्‍ट्री में हाहाकार मच गया. लाखों यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसे रहे. इंड‍िगो की तरफ से हालात पर जल्‍द काबू पाने का वादा क‍िया गया है. लेक‍िन ब‍िगड़ी हुई स्‍थ‍िति को काबू में लाने के ल‍िए इंड‍िगो की कोश‍िश पर सरकार को एतबार नहीं है. अब हालात को सुधारने के ल‍िए सरकार अपना मन बनाकर कदम उठाने की तैयारी में है.

शेड्यूल में 5% की कटौती करने का प्लान

गुस्साई सरकार यात्र‍ियों को राहत देने के लि‍ए इंडिगो के शेड्यूल में 5% की कटौती करने का प्लान कर रही है. इससे भी हालात नहीं सुधरे तो इस कटौती को बढ़ाकर सरकार 10 प्रत‍िशत तक ले जाने का प्‍लान कर रही है. सरकार अपने इस प्‍लान के तहत इंड‍िगो की करीब 220 फ्लाइट की कटौती करके दूसरी एयरलाइंस को देने का मन बना रही है. सरकार के इस कदम से यात्र‍ियों को तो शायद फौरी राहत म‍िल जाए. लेक‍िन बड़ा सवाल यह है, निवेशकों का क्या होगा?

यह भी पढ़ें: IndiGo को बड़ा झटका! 5% फ्लाइट्स छीनकर इन एयरलाइंस को दे सकती है सरकार; यात्र‍ियों को म‍िलेगी राहत?

इन एयरलाइंस को म‍िलेगा फायदा?
इंड‍िगो का शेयर पहले ही 14 फीसदी से ज्‍यादा टूट चुका है. इंड‍िगो के स्लॉट्स की कटौती करके अकासा, स्पाइसजेट या एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइंस को द‍िये जा सकते हैं. यानी सरकार के इस कदम का फायदा इन एयरलाइंस को म‍िलेगा. सरकार ने फ्लाइट्स में कटौती का कदम उठाया तो इंड‍िगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्‍लोब एव‍िएशन ल‍िम‍िटेड (InterGlobe Aviation Limited) के शेयर में और ग‍िरावट देखने को म‍िल सकती है. ब्रोकरेज की तरफ से इंटरग्‍लोब एव‍िएशन के शेयर में आगे और ग‍िरावट की आशंका जताई गई है.

निवेशकों पर संकट के बादल
इंडिगो क्राइस‍िस शेयर बाजार में फैल गया है. इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक 8 दिसंबर को 8% गिरकर 4,926.55 रुपये पर बंद हुआ. द‍िसंबर में अब तक यह 14% से ज्‍यादा टूट चुका है. कंपनी को मार्केट कैप में करीब 38,740 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. मूडीज ने इसे 'क्रेडिट नेगेटिव' बताया, क्योंकि रेवेन्यू लॉस, रिफंड्स और पॉसिबल पेनल्टी से FY26 की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ेगा. जेफरीज और JM फाइनेंशियल ने रेटिंग रिड्यूस की. UBS ने बॉय रेट‍िंग रखी लेकिन ऑपरेशनल रिस्क को लेकर चेतावनी दी है. X पर निवेशक का डर साफ देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: क्रू मैनेजमेंट और रोस्टर नहीं संभाल पाई इंडिगो...फ्लाइट कैंसिलेशन पर संसद में क्या बोली सरकार ?

क्‍या है सरकार का प्लान?
गुस्‍साई सरकार सख्‍ती पर उतर आई है. अब सरकार इंड‍िगो को क‍िसी तरह की राहत देने के मूड में नहीं है. एविएशन म‍िन‍िस्‍टर राममोहन नायडू ने संसद में कहा क‍ि इंडिगो के ख‍िलाफ ऐसा एक्‍शन ल‍िया जाएगा, जो नजीर बन जाए. पहले फेस में इंड‍िगो के शेड्यूल में 5% (करीब 110 डेली फ्लाइट्स) की कटौती करने का प्‍लान है. इन स्लॉट्स को अकासा या स्पाइसजेट को द‍िया जा सकता है. इनके पास पर्याप्‍त रिसोर्सेज हैं.

इंड‍िगो ने क्‍या वायदा क‍िया?
DGCA के शो-कॉज नोटिस पर जवाब देते हुए इंडिगो ने 15 दिन की मोहलत मांगी है. लेकिन जनता के गुस्से को देखते हुए यह मुश्किल लग रहा है. इंडिगो ने यात्र‍ियों को राहत देते हुए 827 करोड़ रुपये के रिफंड को प्रोसेस क‍िया है. साथ ही 10 दिसंबर तक ऑपरेशंस नॉर्मल होने की बात कही गई है. 8 दिसंबर को इंड‍िगो की 1800 से ज्‍यादा फ्लाइट्स ऑपरेट की गईं. ऑन-टाइम परफॉर्मेंस 90% पर पहुंच गई है.

इंडिगो का अब क्या होगा?
यद‍ि डीजीसीए (DGCA) की तरफ से और सख्‍ती द‍िखाई जाती है तो इंडिगो के मार्केट शेयर में भारी नुकसान हो सकता है. दूसरी एयरलाइंस को मौका म‍िलने से इनका शेयर बढ़ेगी और यात्रियों को राहत म‍िलेगी. इंड‍िगो के अब तक के घटनाक्रम को देखें तो CEO और COO समेत कई बड़े अधिकारियों की कुर्सी खतरे में है. कंपनी या तो इनसे खुद इस्तीफे लेगी या DGCA की तरफ से कार्रवाई की जाएगी. कुल मिलाकर यह इंडिगो का अब तक का सबसे बड़ा संकट है. यह तो आने वाले द‍िनों में ही साफ होगा क‍ि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इस संकट से खुद को कैसे उबारती है या दूसरी एयरलाइंस इसका फायदा उठाएंगी.

इंड‍िगो से कहां हुई चूक?
इंडिगो का संकट नवंबर 2025 से लागू क‍िये गए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) रूल्‍स से शुरू हुआ. इन न‍ियमों को पायलटों की थकान को कम करने के ल‍िये बनाया गया था. लेकिन इंडिगो ने इन न‍ियमों को सीर‍ियसली नहीं ल‍िया और तैयारी में बड़ी लापरवाही बरती. इसका असर यह हुआ क‍ि दिसंबर के पहले हफ्ते से फ्लाइट्स में बड़े लेवल पर देरी और कैंस‍िलेशन शुरू हो गया. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 से 7 दिसंबर तक 5,86,705 टिकट्स रद्द हुए हैं. DGCA की जांच टीम CEO पीटर एल्बर्स और COO इसिड्रे पोरक्वेरास को तलब कर सकती है. रेग्‍युलेटर इसे मैनपावर प्लानिंग की व‍िफलता मान रही है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

