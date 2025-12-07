Indigo Crisis: इंडिगो एयरलाइंस के यात्र‍ियों के ल‍िए प‍िछला एक हफ्ता क‍िसी बुरे सपने जैसा रहा. 5 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) को कंपनी की तरफ से एक ही झटके में 1,600 से ज्यादा फ्लाइट को कैंस‍िल कर द‍िया गया. यह इंड‍ियन एविएशन इंडस्‍ट्री के इत‍िहास में क‍िसी भी एयरलाइन की तरफ से रद्द की गई फ्लाइट का सबसे बड़ा आंकड़ा है. सामान्य दिनों में इंड‍िगो की तरफ से हर द‍िन 2,300 फ्लाइट को संचाल‍ित क‍िया जाता है. लेकिन 6 द‍िसंबर (शन‍िवार) को महज 700 फ्लाइट ही टेक ऑफ कर सकीं. इतनी बड़ी संख्‍या में फ्लाइट के रद्द होने का कारण नए पायलट ड्यूटी नियम रहे, जो कि 1 नवंबर से लागू क‍िये गए थे.

बदलाव सभी भारतीय एयरलाइंस पर लागू क‍िया गया

नए न‍ियमों के तहत रात के समय को बढ़कर 12 बजे से 6 बजे तक कर दिया गया, यह पहले 5 बजे तक था. रात में लैंडिंग केवल 2 तक ही सीम‍ित रही. इससे ऑन-टाइम परफॉर्मेंस में ग‍िरावट आई. यह बदलाव सभी भारतीय एयरलाइंस पर लागू क‍िया गया, लेकिन इंडिगो के सबसे बड़ी एयरलाइन होने के कारण सबसे ज्‍यादा असर भी उसी पर पड़ा. 7 दिसंबर 2025 को इंडिगो की तरफ से दावा क‍िया गया क‍ि शाम तक 1,500 से ज्यादा फ्लाइट चलेंगी और 95% नेटवर्क बहाल हो जाएगा. एयरलाइंस का कहना है क‍ि कर्मचारी दिन-रात काम में जुटे हैं ताकि देरी कम हो और यात्रियों की मदद हो.

इंडिगो ने पूरे मामले पर माफी मांगी

सीईओ की तरफ से कहा गया 'हम नेटवर्क रीबूट कर रहे हैं ताकि आज से नई शुरुआत हो'. यह सुनने में भले ही अच्‍छा लगे लेक‍िन यात्रियों का भरोसा टूट गया है. इंडिगो की तरफ से इस पूरे मामले पर माफी मांगी गई है, लेकिन यह नाकाफी है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से साफ कहा गया है क‍ि कैंस‍िल या प्रभावित फ्लाइट के सभी रिफंड 7 दिसंबर 2025 (रव‍िवार) शाम 8 बजे तक प्रोसेस हो जाएं. क‍िसी तरह का रीशेड्यूलिंग चार्ज नहीं लगेगा. इंडिगो को स्पेशल सेल बनाने को कहा गया, इसके जर‍िये यात्रियों से खुद संपर्क क‍िया जाएगा और रिफंड / वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी.

लगेज को 48 घंटे में लौटाना जरूरी

ऑटोमेट‍िक रिफंड सिस्टम तब तक चालू रहेगा जब तक ऑपरेशन नॉर्मल नहीं हो जाता. इसके अलावा लगेज को 48 घंटे में लौटाना जरूरी होगा. इंडिगो का कहना है रिफंड र‍िक्‍वेस्‍ट को प्र‍ियोर‍िटी से हैंडल क‍िया जा रहा है, हजारों कैंस‍िलेशन से सिस्टम ओवरलोड हो सकता है. रिफंड नहीं होने से मिनिस्ट्री पर दबाव बढ़ेगा और इंडिगो पर जुर्माना लग सकता है. अगर आप अगले कुछ द‍िन में इंडिगो की फ्लाइट से सफर करने का प्‍लान कर रहे हैं तो एयरपोर्ट जाने से पहले स्टेटस चेक करना जरूरी है, आइए जानते हैं चेक करने का तरीका-

> सबसे पहले goindigo.in/check-flight-status.html पर जाएं.

> अब अपना PNR और ट्रैवल डेट डालें, फिर सर्च फ्लाइट पर क्लिक करें. ये आपको लेटेस्ट अपडेट देगा.

रिफंड स्टेटस ट्रैक करने का तरीका

> रिफंड के लिए इंडिगो की वेबसाइट goindigo.in/refund.html को ओपन करें.

> अब PNR / बुकिंग रेफरेंस और ईमेल आईडी या लास्ट नेम दर्ज करें.

> रिफंड समरी पर क्लिक करें, यहां पता चलेगा क‍ि र‍िफंड प्रोसेसिंग में है या पूरा हो गया.

यह पूरा प्रोसेस भले ही आसान लगे लेक‍िन इसका दूसरा पहलू यह है क‍ि यद‍ि हजारों र‍िक्‍वेस्‍ट आईं तो इन्‍हें प्रोसेस करने में देरी हो सकती है. ऑटो रिफंड सिस्टम भले ही अच्‍छा हो लेक‍िन क्‍या यह सभी को कवर कर पाएगा?

इंडिगो की चुनौतियां और सबक

कुल मिलाकर इंड‍िगो का संकट नए नियमों के कारण बना. लेकिन इससे इंडिगो की तैयारी की कमी उजागर हुई. जानकारों का कहना है क‍ि ऑपरेशन जल्दी नॉर्मल हो सकता है, लेकिन कस्‍टमर ट्रस्ट रिकवर करने में अभी समय लगेगा. सरकार की कोश‍िश पॉज‍िट‍िव द‍िशा में है लेक‍िन एयरलाइंस को इस तरह के बदलावों के लिए पहले से प्लानिंग करनी चाहिए. यात्रियों को यही सलाह है क‍ि वे र‍िफंड ट्रैक करें और दूसरा ऑप्‍शन अपने पास रखें.