Advertisement
trendingNow13032237
Hindi Newsबिजनेस

Indigo Cancellations: इंड‍िगो को आज ही जारी करना होगा र‍िफंड, ऑनलाइन कैसे चेक करें अपना र‍िफंड स्‍टेटस; स्‍टेप-बॉय-स्‍टेप गाइड

Indigo Airline Issue: नॉर्मल द‍िनों में इंड‍िगो की तरफ से हर द‍िन 2,300 से ज्‍यादा फ्लाइट का संचालन क‍िया जाता है. लेक‍िन शुक्रवार यानी 5 द‍िसंबर को एयरलाइन ने एक ही द‍िन में 1600 से ज्‍यादा फ्लाइट को कैंस‍िल कर द‍िया. अब कैसे जानें इन फ्लाइट का र‍िफंड स्‍टेटस?

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 07, 2025, 12:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indigo Cancellations: इंड‍िगो को आज ही जारी करना होगा र‍िफंड, ऑनलाइन कैसे चेक करें अपना र‍िफंड स्‍टेटस; स्‍टेप-बॉय-स्‍टेप गाइड

Indigo Crisis: इंडिगो एयरलाइंस के यात्र‍ियों के ल‍िए प‍िछला एक हफ्ता क‍िसी बुरे सपने जैसा रहा. 5 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) को कंपनी की तरफ से एक ही झटके में 1,600 से ज्यादा फ्लाइट को कैंस‍िल कर द‍िया गया. यह इंड‍ियन एविएशन इंडस्‍ट्री के इत‍िहास में क‍िसी भी एयरलाइन की तरफ से रद्द की गई फ्लाइट का सबसे बड़ा आंकड़ा है. सामान्य दिनों में इंड‍िगो की तरफ से हर द‍िन 2,300 फ्लाइट को संचाल‍ित क‍िया जाता है. लेकिन 6 द‍िसंबर (शन‍िवार) को महज 700 फ्लाइट ही टेक ऑफ कर सकीं. इतनी बड़ी संख्‍या में फ्लाइट के रद्द होने का कारण नए पायलट ड्यूटी नियम रहे, जो कि 1 नवंबर से लागू क‍िये गए थे.

बदलाव सभी भारतीय एयरलाइंस पर लागू क‍िया गया

नए न‍ियमों के तहत रात के समय को बढ़कर 12 बजे से 6 बजे तक कर दिया गया, यह पहले 5 बजे तक था. रात में लैंडिंग केवल 2 तक ही सीम‍ित रही. इससे ऑन-टाइम परफॉर्मेंस में ग‍िरावट आई. यह बदलाव सभी भारतीय एयरलाइंस पर लागू क‍िया गया, लेकिन इंडिगो के सबसे बड़ी एयरलाइन होने के कारण सबसे ज्‍यादा असर भी उसी पर पड़ा. 7 दिसंबर 2025 को इंडिगो की तरफ से दावा क‍िया गया क‍ि शाम तक 1,500 से ज्यादा फ्लाइट चलेंगी और 95% नेटवर्क बहाल हो जाएगा. एयरलाइंस का कहना है क‍ि कर्मचारी दिन-रात काम में जुटे हैं ताकि देरी कम हो और यात्रियों की मदद हो.

Add Zee News as a Preferred Source

इंडिगो ने पूरे मामले पर माफी मांगी
सीईओ की तरफ से कहा गया 'हम नेटवर्क रीबूट कर रहे हैं ताकि आज से नई शुरुआत हो'. यह सुनने में भले ही अच्‍छा लगे लेक‍िन यात्रियों का भरोसा टूट गया है. इंडिगो की तरफ से इस पूरे मामले पर माफी मांगी गई है, लेकिन यह नाकाफी है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से साफ कहा गया है क‍ि कैंस‍िल या प्रभावित फ्लाइट के सभी रिफंड 7 दिसंबर 2025 (रव‍िवार) शाम 8 बजे तक प्रोसेस हो जाएं. क‍िसी तरह का रीशेड्यूलिंग चार्ज नहीं लगेगा. इंडिगो को स्पेशल सेल बनाने को कहा गया, इसके जर‍िये यात्रियों से खुद संपर्क क‍िया जाएगा और रिफंड / वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी.

लगेज को 48 घंटे में लौटाना जरूरी
ऑटोमेट‍िक रिफंड सिस्टम तब तक चालू रहेगा जब तक ऑपरेशन नॉर्मल नहीं हो जाता. इसके अलावा लगेज को 48 घंटे में लौटाना जरूरी होगा. इंडिगो का कहना है रिफंड र‍िक्‍वेस्‍ट को प्र‍ियोर‍िटी से हैंडल क‍िया जा रहा है, हजारों कैंस‍िलेशन से सिस्टम ओवरलोड हो सकता है. रिफंड नहीं होने से मिनिस्ट्री पर दबाव बढ़ेगा और इंडिगो पर जुर्माना लग सकता है. अगर आप अगले कुछ द‍िन में इंडिगो की फ्लाइट से सफर करने का प्‍लान कर रहे हैं तो एयरपोर्ट जाने से पहले स्टेटस चेक करना जरूरी है, आइए जानते हैं चेक करने का तरीका-

> सबसे पहले goindigo.in/check-flight-status.html पर जाएं.
> अब अपना PNR और ट्रैवल डेट डालें, फिर सर्च फ्लाइट पर क्लिक करें. ये आपको लेटेस्ट अपडेट देगा.

रिफंड स्टेटस ट्रैक करने का तरीका
> रिफंड के लिए इंडिगो की वेबसाइट goindigo.in/refund.html को ओपन करें.
> अब PNR / बुकिंग रेफरेंस और ईमेल आईडी या लास्ट नेम दर्ज करें.
> रिफंड समरी पर क्लिक करें, यहां पता चलेगा क‍ि र‍िफंड प्रोसेसिंग में है या पूरा हो गया.

यह पूरा प्रोसेस भले ही आसान लगे लेक‍िन इसका दूसरा पहलू यह है क‍ि यद‍ि हजारों र‍िक्‍वेस्‍ट आईं तो इन्‍हें प्रोसेस करने में देरी हो सकती है. ऑटो रिफंड सिस्टम भले ही अच्‍छा हो लेक‍िन क्‍या यह सभी को कवर कर पाएगा?

इंडिगो की चुनौतियां और सबक
कुल मिलाकर इंड‍िगो का संकट नए नियमों के कारण बना. लेकिन इससे इंडिगो की तैयारी की कमी उजागर हुई. जानकारों का कहना है क‍ि ऑपरेशन जल्दी नॉर्मल हो सकता है, लेकिन कस्‍टमर ट्रस्ट रिकवर करने में अभी समय लगेगा. सरकार की कोश‍िश पॉज‍िट‍िव द‍िशा में है लेक‍िन एयरलाइंस को इस तरह के बदलावों के लिए पहले से प्लानिंग करनी चाहिए. यात्रियों को यही सलाह है क‍ि वे र‍िफंड ट्रैक करें और दूसरा ऑप्‍शन अपने पास रखें.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

IndiGo

Trending news

सामने बैठे थे नीतीश और पीठ पीछे चल रही थी 'चाल'...CM उमर अब्दुल्ला ने खोली पोल!
Omar Abdullah on India Alliance
सामने बैठे थे नीतीश और पीठ पीछे चल रही थी 'चाल'...CM उमर अब्दुल्ला ने खोली पोल!
बाबर से मेरा कोई मतलब नहीं लेकिन... बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर बोले हुमायूं कबीर
Humayun Kabir
बाबर से मेरा कोई मतलब नहीं लेकिन... बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर बोले हुमायूं कबीर
नेपाली कपल का हैरतअंगेज कारनामा; नशीला पदार्थ खिलाकर चुरा ले गए जेवर
bengaluru news
नेपाली कपल का हैरतअंगेज कारनामा; नशीला पदार्थ खिलाकर चुरा ले गए जेवर
कांग्रेस-BJP ने किसे हराने के लिए मिलाया हाथ, जानें कहां हो गया ये सियासी खेला?
Kerala
कांग्रेस-BJP ने किसे हराने के लिए मिलाया हाथ, जानें कहां हो गया ये सियासी खेला?
ऑफिस के बाद परेशान नहीं करे सकेगा बॉस... संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है?
Parliament winter session
ऑफिस के बाद परेशान नहीं करे सकेगा बॉस... संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है?
ये लोग सिद्धू को आगे नहीं बढ़ने देंगे...पत्नी ने खुलकर बता दिया सबकुछ
Navjot Singh Sidhu
ये लोग सिद्धू को आगे नहीं बढ़ने देंगे...पत्नी ने खुलकर बता दिया सबकुछ
'मैं बहुत दुखी हूं..', गोवा हादसे पर बोले CM, नाइट क्लब में आखिर कैसे थम गईं सांसें?
Goa Fire Incident
'मैं बहुत दुखी हूं..', गोवा हादसे पर बोले CM, नाइट क्लब में आखिर कैसे थम गईं सांसें?
कुंभ पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं
Supreme Court
कुंभ पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
today weather update
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग से 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
Goa Fire
गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग से 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान