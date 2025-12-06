Indigo Airline Issue: जरा सोच‍िए, आप द‍िल्‍ली दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं, हाथ में टिकट, दिल में फैम‍िली के साथ छुट्टियों पर जाने का सपना. लेकिन अचानक घोषणा होती है 'इंड‍िगो की सभी फ्लाइट कैंस‍िल.' जी हां, यह सुनने में भले ही फिल्‍मी सीन लगे लेक‍िन 5 द‍िसंबर 2025 की तो यही हकीकत थी. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर प‍िछले कुछ द‍िन से नया संकट टूट पड़ा है. पायलटों के रेस्‍ट के ल‍िये लाए गए नए न‍ियमों और रात्रि उड़ान बैन ने पूरे नेटवर्क को ठप कर दिया. 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंस‍िल होने से लाखों यात्री फंसे हुए हैं. लेकिन प‍िछले कुछ द‍िन में पनपे 'इंड‍िगो क्राइस‍िस' के पीछे का कारण क्‍या है?

एयरलाइन का सार्वजन‍िक माफीनामा

इस पूरे मामले पर इंडिगो की तरफ से शुक्रवार को सार्वजनिक माफी का ऐलान क‍िया गया है. कंपनी की तरफ से स्वीकार किया गया क‍ि क्रू की जरूरत का गलत अनुमान लगाया गया. इससे रोजाना 170-200 फ्लाइट कैंस‍िल हुईं, जो क‍ि सामान्‍य से बहुत ज्‍यादा है. अब शन‍िवार यानी 6 द‍िसंबर को भी सैकड़ों फ्लाइट पर असर पड़ने की आशंका है. लेकिन राहत वाली बात यह है क‍ि डीजीसीए की तरफ से पायलट्स की नाइट ड्यूटी ल‍िम‍िट पर छूट दी गई है. इंडिगो की तरफ से 5-15 दिसंबर तक के कैंस‍िलेशन / रीशेड्यूल पर फुल वेवर द‍िया जा रहा है. इसके अलावा प्रभावित यात्रियों से फुल र‍िफंड का वादा क‍िया गया है.

15 दिसंबर तक हालात सुधरने की उम्‍मीद

इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से कदम उठाते हुए बड़ा फैसला ल‍िया गया और पायलटों के नए आराम के नियम फ्लाइट ड्यूटी टाइम ल‍िम‍िटेशन (FDTL) को तत्‍काल प्रभाव से रोक द‍िया गया है. स‍िव‍िल एव‍िएशन म‍िन‍िस्‍टर राम मोहन नायडू ने कहा कि यह फैसला केवल यात्रियों के हित में लिया गया है. इस फैसले के बाद उम्‍मीद की जा रही है क‍ि 15 दिसंबर तक इंडिगो की सभी फ्लाइट पहले की तरफ सामान्य हो जाएंगी. शुक्रवार को ही इंड‍िगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट को रद्द कर द‍िया गयाउ, दिल्ली से एक भी फ्लाइट ने टेकऑफ नहीं क‍िया. अब हर दिन कैंस‍िल होने वाली फ्लाइट की संख्‍या धीरे-धीरे कम होती जाएगी.

20,000 करोड़ रुपये नीचे आया मार्केट कैप

प‍िछले करीब एक हफ्ते के दौरान इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ल‍िम‍िटेड (Interglobe Aviation Ltd) का मार्केट कैप करीब 20,000 करोड़ रुपये नीचे आ गया है. एक द‍िन पहले शुक्रवार को शेयर 9% तक टूटकर 5,266 रुपये तक पहुंच गया. लेकिन सरकार की तरफ से नए नियम से कदम वापस खींचने की खबर के बाद शेयर थोड़ा संभल गया और 5,371 रुपये पर बंद हुआ. कंपनी की मार्केट कैप घटकर 2,07,649 लाख करोड़ रुपये रह गई है. इंडिगो क्राइस‍िस का फायदा उसकी कंप्‍टीटर एयरलाइन स्पाइसजेट को हुआ है. शुक्रवार को स्पाइसजेट का शेयर 2.5% चढ़कर 31 रुपये पर बंद हुआ.

नए न‍ियमों को अभी होल्‍ड क‍िया गया

सरकार की तरफ से साफ किया गया क‍ि पायलटों को थकान से बचाने के लिए बनाए नए न‍ियमों को अभी होल्‍ड क‍िया गया है. लेकिन सेफ्टी में क‍िसी तरह की कटौती नहीं होगी. मंत्री ने बताया क‍ि बुजुर्ग, बच्चे, मरीज, स्टूडेंट्स समेत लाखों लोग फ्लाइट से सफर करने पर निर्भर हैं. उनकी मजबूरी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. डीजीसीए की तरफ से पूरे मामले पर चार सदस्यों की कमेटी बना दी है. यह कमेटी पूरे मामले की जांच करने के बाद बताएगी कि चूक कहां हुई और इंडिगो ने इसमें क्‍या सुधार क‍िया है?

नए न‍ियमों को 10 फरवरी तक टाला गया

डीजीसीए (DGCA) की तरफ से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) के नए न‍ियमों को 10 फरवरी तक के ल‍िये टाल द‍िया गया है. इन न‍ियमों को पायलटों को पहले के मुकाबले ज्‍यादा आराम देने की बात कही गई थी. स‍िव‍िल एव‍िएशन म‍िन‍िस्‍टर के. राममोहन नायडू ने बताया क‍ि अगले तीन से चार द‍िन में सर्व‍िस पूरी तरह नॉर्मल होने की उम्मीद है. लेक‍िन इसका असर शनिवार से ही दिखाई देने की उम्‍मीद है.