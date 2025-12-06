Advertisement
trendingNow13030827
Hindi Newsबिजनेस

IndiGo Crisis: इंड‍िगो की 1000 से ज्‍यादा फ्लाइट कैंस‍िल, एयरलाइन का Sorry... कब तक नॉर्मल होंगे हालात?

Indigo Share Price: इंड‍िगो के संकट पर सरकार ने कदम उठाते हुए लागू क‍िये गए नए न‍ियमों एफडीटीएल (FDTL) को वापस ले ल‍िया है. दावा क‍िया जा रहा है क‍ि शन‍िवार से हालात सामान्‍य होने शुरू हो जाएंगे. अगले 10 द‍िन में स्‍थ‍ित‍ि पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 06, 2025, 07:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IndiGo Crisis: इंड‍िगो की 1000 से ज्‍यादा फ्लाइट कैंस‍िल, एयरलाइन का Sorry... कब तक नॉर्मल होंगे हालात?

Indigo Airline Issue: जरा सोच‍िए, आप द‍िल्‍ली दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं, हाथ में टिकट, दिल में फैम‍िली के साथ छुट्टियों पर जाने का सपना. लेकिन अचानक घोषणा होती है 'इंड‍िगो की सभी फ्लाइट कैंस‍िल.' जी हां, यह सुनने में भले ही फिल्‍मी सीन लगे लेक‍िन 5 द‍िसंबर 2025 की तो यही हकीकत थी. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर प‍िछले कुछ द‍िन से नया संकट टूट पड़ा है. पायलटों के रेस्‍ट के ल‍िये लाए गए नए न‍ियमों और रात्रि उड़ान बैन ने पूरे नेटवर्क को ठप कर दिया. 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंस‍िल होने से लाखों यात्री फंसे हुए हैं. लेकिन प‍िछले कुछ द‍िन में पनपे 'इंड‍िगो क्राइस‍िस' के पीछे का कारण क्‍या है?

एयरलाइन का सार्वजन‍िक माफीनामा

इस पूरे मामले पर इंडिगो की तरफ से शुक्रवार को सार्वजनिक माफी का ऐलान क‍िया गया है. कंपनी की तरफ से स्वीकार किया गया क‍ि क्रू की जरूरत का गलत अनुमान लगाया गया. इससे रोजाना 170-200 फ्लाइट कैंस‍िल हुईं, जो क‍ि सामान्‍य से बहुत ज्‍यादा है. अब शन‍िवार यानी 6 द‍िसंबर को भी सैकड़ों फ्लाइट पर असर पड़ने की आशंका है. लेकिन राहत वाली बात यह है क‍ि डीजीसीए की तरफ से पायलट्स की नाइट ड्यूटी ल‍िम‍िट पर छूट दी गई है. इंडिगो की तरफ से 5-15 दिसंबर तक के कैंस‍िलेशन / रीशेड्यूल पर फुल वेवर द‍िया जा रहा है. इसके अलावा प्रभावित यात्रियों से फुल र‍िफंड का वादा क‍िया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

15 दिसंबर तक हालात सुधरने की उम्‍मीद
इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से कदम उठाते हुए बड़ा फैसला ल‍िया गया और पायलटों के नए आराम के नियम फ्लाइट ड्यूटी टाइम ल‍िम‍िटेशन (FDTL) को तत्‍काल प्रभाव से रोक द‍िया गया है. स‍िव‍िल एव‍िएशन म‍िन‍िस्‍टर राम मोहन नायडू ने कहा कि यह फैसला केवल यात्रियों के हित में लिया गया है. इस फैसले के बाद उम्‍मीद की जा रही है क‍ि 15 दिसंबर तक इंडिगो की सभी फ्लाइट पहले की तरफ सामान्य हो जाएंगी. शुक्रवार को ही इंड‍िगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट को रद्द कर द‍िया गयाउ, दिल्ली से एक भी फ्लाइट ने टेकऑफ नहीं क‍िया. अब हर दिन कैंस‍िल होने वाली फ्लाइट की संख्‍या धीरे-धीरे कम होती जाएगी.

20,000 करोड़ रुपये नीचे आया मार्केट कैप
प‍िछले करीब एक हफ्ते के दौरान इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ल‍िम‍िटेड (Interglobe Aviation Ltd) का मार्केट कैप करीब 20,000 करोड़ रुपये नीचे आ गया है. एक द‍िन पहले शुक्रवार को शेयर 9% तक टूटकर 5,266 रुपये तक पहुंच गया. लेकिन सरकार की तरफ से नए नियम से कदम वापस खींचने की खबर के बाद शेयर थोड़ा संभल गया और 5,371 रुपये पर बंद हुआ. कंपनी की मार्केट कैप घटकर 2,07,649 लाख करोड़ रुपये रह गई है. इंडिगो क्राइस‍िस का फायदा उसकी कंप्‍टीटर एयरलाइन स्पाइसजेट को हुआ है. शुक्रवार को स्पाइसजेट का शेयर 2.5% चढ़कर 31 रुपये पर बंद हुआ.

fallback

नए न‍ियमों को अभी होल्‍ड क‍िया गया
सरकार की तरफ से साफ किया गया क‍ि पायलटों को थकान से बचाने के लिए बनाए नए न‍ियमों को अभी होल्‍ड क‍िया गया है. लेकिन सेफ्टी में क‍िसी तरह की कटौती नहीं होगी. मंत्री ने बताया क‍ि बुजुर्ग, बच्चे, मरीज, स्टूडेंट्स समेत लाखों लोग फ्लाइट से सफर करने पर निर्भर हैं. उनकी मजबूरी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. डीजीसीए की तरफ से पूरे मामले पर चार सदस्यों की कमेटी बना दी है. यह कमेटी पूरे मामले की जांच करने के बाद बताएगी कि चूक कहां हुई और इंडिगो ने इसमें क्‍या सुधार क‍िया है?

नए न‍ियमों को 10 फरवरी तक टाला गया
डीजीसीए (DGCA) की तरफ से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) के नए न‍ियमों को 10 फरवरी तक के ल‍िये टाल द‍िया गया है. इन न‍ियमों को पायलटों को पहले के मुकाबले ज्‍यादा आराम देने की बात कही गई थी. स‍िव‍िल एव‍िएशन म‍िन‍िस्‍टर के. राममोहन नायडू ने बताया क‍ि अगले तीन से चार द‍िन में सर्व‍िस पूरी तरह नॉर्मल होने की उम्मीद है. लेक‍िन इसका असर शनिवार से ही दिखाई देने की उम्‍मीद है.

fallback

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

IndiGoIndiGo crisis

Trending news

'मैं लौटकर खुश हूं', अब भारत में ही बच्चे को जन्म देंगी बांग्लादेश से लौटीं सोनाली
Sonali khatun
'मैं लौटकर खुश हूं', अब भारत में ही बच्चे को जन्म देंगी बांग्लादेश से लौटीं सोनाली
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
putin india visit
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
DNA
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
Gujarat news
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
Putin India Visit 2025
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
Putin India Visit 2025
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
Putin India Visit 2025
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
PM Modi
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
पुतिन को 'श्रीमद्भगवद्गीता' देने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- कुरान शरीफ भी देते
PM Modi
पुतिन को 'श्रीमद्भगवद्गीता' देने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- कुरान शरीफ भी देते