Indigo CEO: इंडिगो संकट के 2.5 महीने बाद CEO पीटर एल्बर्स का इस्तीफा, अब राहुल भाटिया संभालेंगे कमान

दिसंबर 2025 की शुरुआत में इंडिगो संकट की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं. इससे पूरे देश में हाहाकार मच गया था और यात्रियों को कफी परेशानी से गुजरना पड़ा था.
Indigo CEO Resign: इंडिगो एयरलाइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO पीटर एल्बर्स ने इस्तीफा दे दिया है. कुछ महीने पहले ही इंडिगो संकट के बाद उन्होंने यह कदम उठया है. उनको तत्काल प्रभाव से 10 मार्च 2026 को जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है. एल्बर्स ने बोर्ड को लिखे एक लेटर में कहा, 'हमारी बातचीत के मुताबिक, पर्सनल कारणों से मैं आज से इंडिगो के CEO के पद से अपना इस्तीफा दे रहा हूं. मेरी रिक्वेस्ट है कि नोटिस पीरियड माफ कर दिया जाए.'
इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया तब तक मैनेजमेंट का काम संभालेंगे जब तक कंपनी नए लीडर के आने की घोषणा नहीं कर देती, जिसके जल्द ही आने की उम्मीद है. बोर्ड के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने कहा, 'राहुल कंपनी के कल्चर, ऑपरेशनल एक्सीलेंस को मजबूत करने और अपने कस्टमर्स की देखभाल के लिए एयरलाइन के मामलों का मैनेजमेंट संभालने के लिए वापस आ रहे हैं.'