IndiGo chaos: थमने का नाम नहीं ले रहा संकट! IndiGo की 225 फ्लाइट्स रद्द, यात्रियों की बढ़ी मुश्किल

IndiGo chaos worsens : भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo) अपने सबसे गंभीर दौर से गुजर रही है. क्रू सेफ्टी पर सख्त सरकारी नियमों के बाद बड़े एयरपोर्ट्स पर रुकावटें बढ़ गई हैं, जिससे देश की सबसे बड़ी एयरलाइन की रोस्टर प्लानिंग पर असर पड़ा है. 550 से ज़्यादा इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं हैं. इंडिगो ने एविएशन वॉचडॉग DGCA को 10 फरवरी तक स्टेबल ऑपरेशन पूरी तरह से बहाल करने का भरोसा दिलाया है और ये भी कहा है कि शेड्यूल को स्टेबल करने की कोशिशों के तहत अगले 2-3 दिनों तक कैंसलेशन जारी रहेगा.

225 अराइवल और डिपार्चर फ्लाइट्स कैंसिल

शुक्रवार को चौथे दिन भी रुकावटें जारी रहीं. दिल्ली से पुणे जाने वाली सुबह की फ्लाइट्स 6E 2343, 6E 2471, और 6E 6692, और भी कई फ्लाइट्स दिल्ली और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट्स पर कैंसिल कर दी गईं हैं . दिल्ली एयरपोर्ट पर एयरलाइन की 225 अराइवल और डिपार्चर कैंसिल कर दी गईं. यात्री अपनी परेशानी शेयर कर रहे हैं क्योंकि वे देरी के कारण भारत के बड़े एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं.