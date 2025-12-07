Advertisement
IndiGo Crisis: 10 फरवरी तक 900 पायलट की भर्ती की तैयारी, क्‍या टाइम पर पूरा हो पाएगा एयरलाइन का प्‍लान? ये है हकीकत

IndiGo Hiring Plan: इंड‍िगो ने प‍िछले कुछ द‍िन से फ्लाइट कैंस‍िलेशन को लेकर हो रही फजीहत से न‍िपटने के ल‍िए अब तक की सबसे बड़ी हायर‍िंग ड्राइव शुरू करने का प्‍लान क‍िया है. लेक‍िन क्‍या एयरलाइन का यह प्‍लान हकीकत में बदल पाएगा? आइए जानते हैं पूरी हकीकत-

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 07, 2025, 04:27 PM IST
IndiGo Crisis: 10 फरवरी तक 900 पायलट की भर्ती की तैयारी, क्‍या टाइम पर पूरा हो पाएगा एयरलाइन का प्‍लान? ये है हकीकत

IndiGo Crisis Update: इंडिगो क्राइस‍िस से लाखों यात्र‍ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. प‍िछले कुछ द‍िनों में 1600 से ज्‍यादा फ्लाइट रद्द क‍िये जाने के बाद इंड‍िगो ने रेग्‍युलेटर डीसीजीए (DGCA) को अपना मास्टर प्लान सौंप द‍ियाहै. इस प्‍लान में बताया गया क‍ि कंपनी 10 फरवरी 2026 तक 158 नए पायलट जोड़ेगी और 2026 में कुल 900 पायलट (300 कैप्‍टर और 600 जूनियर फर्स्ट ऑफिसर) की भर्ती की जाएगी. यह इंडिगो में अब तक की सबसे तेज और सबसे बड़ी हायरिंग होगी. मौजूदा समय में द‍िसंबर महीने में इंड‍िगा के पास 2,357 कैप्‍टन और 2,194 फर्स्ट ऑफिसर हैं.

एयरलाइन के 40 एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड

फरवरी तक इस आंकड़े को 2,425 और 2,284 करने का टारगेट है. हालांक‍ि यह संख्या अभी भी कम लगती है, क्योंकि एयरलाइन के 40 एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हैं और बाकी प्लेन 14 घंटे रोज उड़ रहे हैं. यह इंडस्ट्री के साढ़े आठ घंटे के एवरेज टाइम‍िंग से कहीं ज्‍यादा. डीजीसीए (DGCA) के नए नियम के अनुसार 10 फरवरी के बाद कोई भी पायलट लगातार दो रात (12 बजे से सुबह 6 बजे तक) उड़ान नहीं भर सकेगा. पहले इस न‍ियम को 1 नवंबर से लागू क‍िया जाना था. लेकिन इंडिगो को इसमें छूट मिली है.

हर प्लेन के लिए 17 सेट पायलट चाहिए
नए न‍ियम के अनुसार हर दो रात की ड्यूटी के बाद पायलट को पूरी छुट्टी देनी होगी. यानी एक पायलट से पहले जितनी उड़ानें कवर की जाते थीं, अब उतनी नहीं हो पाएंगी. इसका नतीजा यह होगा क‍ि हर प्लेन के लिए 17 सेट पायलट चाहिए, जबकि पहले 14 में काम चल जाता था. इंडिगो के पास मौजूदा समय में 4,551 क्रू हैं, जबकि जरूरत 5,525 की है. यानी एयरलाइन के पास 974 पायलट की कमी है. इंडिगो ने खुद माना है क‍ि 5 से 8 दिसंबर के बीच रोजाना 300-400 फ्लाइट रद्द करनी पड़ेंगी ताकि रोस्टर को 'रीसेट' क‍िया जा सके.

3,600 से ज्यादा फ्लाइट को पहले ही रद्द क‍िया गया
पिछले 35 दिन के दौरान 3,600 से ज्यादा फ्लाइट को पहले ही रद्द क‍िया जा चुका है. एयरलाइन का पुराना रोस्‍टर पूरी तरह ब‍िगड़ गया, अब नए सिस्टम को फ‍िर से बनाने के लि‍ए कुछ परेशान‍ियां आ सकती हैं. नए शेड्यूल को 10 दिसंबर से शुरू क‍िया जाएगा. जानकारों का कहना है क‍ि कम समय में इतने पायलट की भर्ती करना मुश्किल लगता है. कैप्टन को दूसरी एयरलाइन से लाने में 12 महीने और को-पायलट को छह महीने का नोटिस पीरियड देना होता है. विदेशी पायलट लाने में DGCA को क्लीयरेंस को कम से कम 3 महीने का समय चाह‍िए.

325 एयरक्राफ्ट पर बोझ बढ़ गया
सर्दियों के शेड्यूल के अनुसार इंडिगो के पास प्रत्‍येक डिपार्चर महज ढाई पायलट हैं, जबकि एयर इंडिया और अकासा के पास यह रेश्‍यो 5.4 पायलट का है. यानी इंडिगो अपने प्लेन को काफी ज्यादा उड़ा रही है और पायलट की संख्‍या काफी कम है. 40 प्लेन ग्राउंडेड होने के कारण बाकी 325 एयरक्राफ्ट पर बोझ बढ़ गया है. 

क्‍या कामयाब होगा प्‍लान?
इंडिगो एयरलाइन का प्लान शानदार है, लेकिन हकीकत में इसे अमल में लाना मुश्‍क‍िल लगता है. यद‍ि 10 फरवरी तक पायलट पूरे नहीं हुए तो फिर उड़ान कैंस‍िलेशन का नया दौर शुरू हो सकता है. दूसरी एयरलाइंस इसका फायदा उठा सकती हैं. कुल म‍िलाकर यह संकट केवल पायलटों की कमी का नहीं, बल्कि हाई यूटिलाइजेशन, सिंगल फ्लीट और नए नियमों के कॉम्बिनेशन के नतीजे से जुड़ा है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

