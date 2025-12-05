Indigo Crisis: हे भगवान...दिल्ली से मुंबई ₹50,000, इंडिगो संकट के बीच हवाई किराए में लगी 'आग'

Indigo Crisis : इंडिगो की फ्लाइट्स बड़े पैमाने पर कैंसिल होने से परेशान यात्री उसी दिन या अगले दिन के लिए दूसरी फ्लाइट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं. एयरलाइंस के किराए में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है. स्पाइसजेट और अकासा एयर जैसी कई एयरलाइंस के हवाई किराए में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसका दावा यात्रियों ने भी किया है.

तीन गुना ज्यादा पैसे

अगर कोई 6 दिसंबर को दिल्ली से मुंबई जाना चाहता है, तो अकासा एयर की फ्लाइट का टिकट ₹24,000 और स्पाइसजेट का टिकट ₹22,000 हैं. बड़े पैमाने पर कैंसलेशन के बीच एक यात्री ने दावा किया कि उसे कैंसलेशन की वजह से अपना ट्रैवल प्लान बदलना पड़ा और दूसरी फ्लाइट बुक करने के लिए उसे सामान्य से तीन गुना ज्यादा पैसे देने पड़े. एक यात्री तरंग राठौड़, जिनकी दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल हो गई थी. उन्होंने बताया कि हम सुबह 7:30 बजे 9:45 बजे की फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कैंसलेशन की कोई पहले से जानकारी नहीं थी. अब 12 घंटे की देरी हो रही है. दूसरी फ्लाइट्स का किराया प्रति व्यक्ति सामान्य से तीन गुना ज्यादा हो गया है.

इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों को न केवल फ्लाइट्स के बड़े पैमाने पर कैंसलेशन से जूझना पड़ रहा है, बल्कि दूसरी एयरलाइंस के आसमान छूते हवाई किराए से भी निपटना पड़ रहा है. शुक्रवार को यूजर्स ने सोशल मीडिया पर फ्लाइट कैंसलेशन पर नाराजगी ज़ाहिर की और कहा कि दूसरी एयरलाइंस बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रही हैं. एक यूजर ने कैंसलेशन के बारे में लिखा, 'मैं 2 दिनों में उसी रूट की फ्लाइट में 3 गुना ज्यादा कीमत देख रहा हूं. एक अन्य यूजर ने कहा, 'इंडिगो की समस्या के बीच कई एयरलाइंस द्वारा अचानक किराए में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी यात्रियों के साथ बहुत गलत है. इस तरह की मौके का फायदा उठाने वाली प्राइसिंग पूरे एविएशन सेक्टर पर से भरोसा खत्म कर देती है.

एविएशन मिनिस्ट्री को बंद करने की मांग

इसी बीच सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को बंद करने की मांग की है. उन्होंने कहा, 'मैंने एक कॉलिंग अटेंशन सबमिट किया है. मुझे उम्मीद थी कि सिविल एविएशन मिनिस्टर कल ही संसद में जानकारी देंगे. लेकिन दुर्भाग्य से कल ऐसा नहीं हुआ हैं. उन्होंने देर रात एक मीटिंग की और कुछ निर्देश जारी किए. लेकिन अगर इतनी सारी फ्लाइट्स अभी भी कैंसिल हो रही हैं तो निर्देशों का क्या फायदा? अगर आप बढ़ते हवाई किराए और यात्रियों की शिकायतों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को बंद कर दें.