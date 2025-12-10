IndiGo Crisis: करीब एक हफ्ते तक चली इंडिगो क्राइस‍िस और लाखों यात्र‍ियों के एयरपोर्ट पर फंसने के बाद हालात धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहे हैं. स‍िव‍िल एव‍िएशन म‍िन‍िस्‍ट्री ने मंगलवार रात इंड‍िगो को फ्लाइट में 10 प्रत‍िशत कटौती करने का आदेश द‍िया है. इंड‍िगो की तरफ से अलग-अलग रूट पर रोजाना 2300 फ्लाइट को संचाल‍ित क‍िया जाता है. 10 प्रत‍िशत कटौती का मतलब करीब 225 उड़ान हुआ. लेक‍िन बताया जा रहा है क‍ि एयरलाइन ने रोजाना करीब 400 से 500 फ्लाइट कम करने का फैसला क‍िया है.

इंड‍िगो की 1800-1900 फ्लाइट ही उड़ान भरेंगी

इस कटौती का सीधा सा मतलब हुआ क‍ि पहले की 2,300 फ्लाइट की बजाय अब इंड‍िगो की 1,800-1,900 फ्लाइट ही उड़ान भरेंगी. हर द‍िन 400 से 500 फ्लाइट की कटौती क‍िये जाने के बाद प्रत‍िद‍िन करीब 81 हजार यात्रियों पर असर पड़ेगा. यह कटौती सरकार की तरफ से द‍िये गए 10% कटौती के आदेश से करीब दोगुनी है. नवंबर से लागू हुए नए पायलट ड्यूटी रूल्‍स से इंडिगो की पोल खुल गई. नियम के अनुसार रात की ड्यूटी में एक पायलट अब महज दो लैंडिंग ही कर सकता है, पहले इससे ज्यादा की इजाजत थी.

लाखों यात्र‍ियों पर पड़ा असर

इंडिगो एयरलाइन की तरफ से इस बदलाव का सही से अंदाजा नहीं लगाया जा सका और पायलटों की कमी हो गई. नतीजा यह रहा क‍ि पिछले हफ्ते हजारों फ्लाइट रद्द हुईं और लाखों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए. सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू की तरफ से पहले 5%, उसके बाद 10% उड़ान को कम करने का आदेश द‍िया गया. 'द ह‍िन्‍दू' में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार इंडिगो की तरफ से 17% से 21% तक उड़ान में कटौती करने का फैसला किया गया है. इस कटौती का मकसद शेड्यूल को पूरी तरह स्‍टेबल करना है.

72 घंटे पहले ही मिल जाएगी कैंसिलेशन की जानकारी

कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि अब जो फ्लाइट वेबसाइट पर शो कर रही हैं, वे 99% पक्‍का टेकऑफ करेंगी. क‍िसी भी हालत में यात्र‍ियों को कैंसिलेशन की जानकारी 72 घंटे पहले मिल जाएगी. मंगलवार को केंद्रीय मंत्री से मुलाकात से पहले इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने वीडियो मैसेज में कहा, 'हमारी ऑपरेशंस पूरी तरह स्थिर हो चुकी हैं.' कंपनी का दावा है कि अब सभी 138 डेस्टिनेशन पर फ्लाइट जा रही हैं और ऑन-टाइम परफॉर्मेंस 85–90% तक सुधर चुकी है.