IndiGo Compensation: देश की सबसे बड़ी और व्यस्त रहने वाली एयरलाइनों में से एक इंडिगो की स्थिति अब धीरे-धीरे पटरी पर लौटती हुई दिख रही है. बीते दिनों इंडिगो एयरलाइन की 4 हजार से अधिक फ्लाइटों के कैंसिल होने से हजारों यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था. अब सरकार की सख्ती और निर्देश के बाद एयरलाइन इस महीने फ्लाइट्स कैंसिल के कारण यात्रियों को हुई दिक्कतों और प्रभावित यात्रियों के लिए मुआवजा देने की बात कही है. इंडिगो अगले हफ्ते से जल्द ही प्रभावित यात्रियों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को शुरू करेगी.

मुआवजा सीधे यात्रियों को द‍िया जाएगा

मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को केंद्र सरकार के विमानन सचिव समीर सिन्हा ने एक निर्देश जारी किया. इसको लेकर एक अधिकारी ने बताया कि इंडिगो की वेबसाइट से टिकट बुक करने वाले यात्रियों को एक हफ्ते के भीतर मुआवजा देना शुरू कर दिया जाए. इसमें यह भी कहा गया है कि वह ट्रैवल एजेंटों और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के जरिए टिकट बुक करने वाले यात्रियों की जानकारी जमा करें और मुआवजा सीधे यात्रियों को दे. इस निर्देश में जोर देकर कहा गया है कि यह काम भी जल्द ही शुरू होना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

टूर ऑपरेटर यात्रियों को पूरी राशि लौटाएं

वहीं, DGCA को यह सुन‍िश्‍च‍ित करने का निर्देश दिया गया कि हर प्रभावित यात्री को मुआवजा मिले और मंत्रालय इस प्रक्रिया की निगरानी अपने एयर सर्व‍िस पोर्टल के जरिये करें. इंडिगो ने रिफंड का प्रोसेस शुरू कर द‍िया है. हालांकि, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के जर‍िये टिकट बुकिंग करने वालों कई लोगों को अभी भी इस रिफंड का इंतजार है. इंडिगो के अधिकारियों ने अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहते हुए बताया है कि फ्लाइट कैंसिल के कारण प्रभावित हुए यात्रियों को बिना किसी कटौती के रिफंड दे दिया गया है. उन्होंने आगे बताया, 'अब यह टूर ऑपरेटरों की जिम्मेदारी है कि वे यात्रियों को पूरी राशि लौटाएं.'

26 दिसंबर से मिल सकता है वाउचर

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 26 दिसंबर से इंडिगो उन गंभीर रूप से प्रभावित यात्रियों को 10 हजार रुपये के यात्रा वाउचर देना शुरू करेगी, जो 3,4 और 5 दिसंबर को एयरपोर्ट पर कई घंटों तक फंसे रहें. इसके अलावा सरकारी मानदंडों के अनुसार, 5000 और 10 हजार रुपये तक की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी. (अम‍ित दुबे)