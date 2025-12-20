Advertisement
trendingNow13047356
Hindi NewsबिजनेसIndiGo Crisis: ट्रैवल एजेंट से फ्लाइट टिकट बुक कराने वालों को राहत, ऐसे यात्रियों को मुआवजा देगी इंड‍िगो

IndiGo Crisis: ट्रैवल एजेंट से फ्लाइट टिकट बुक कराने वालों को राहत, ऐसे यात्रियों को मुआवजा देगी इंड‍िगो

IndiGo Compensation: प‍िछले द‍िनों इंड‍िगो की तरफ से हजारों फ्लाइट कैंस‍िल क‍िये जाने से लाखों यात्री परेशान हो गए थे. पहले एयरलाइन की तरफ से यात्र‍ियों को र‍िफंड जारी क‍िया गया. लेक‍िन ऐसे हजारों यात्री हैं, ज‍िन्‍होंने एजेंट के जर‍िये बुक‍िंग कराई थी, अब ऐसे यात्र‍ियों को एयरलाइन मुआवजा देने जा रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 20, 2025, 10:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IndiGo Crisis: ट्रैवल एजेंट से फ्लाइट टिकट बुक कराने वालों को राहत, ऐसे यात्रियों को मुआवजा देगी इंड‍िगो

IndiGo Compensation: देश की सबसे बड़ी और व्यस्त रहने वाली एयरलाइनों में से एक इंडिगो की स्थिति अब धीरे-धीरे पटरी पर लौटती हुई दिख रही है. बीते दिनों इंडिगो एयरलाइन की 4 हजार से अधिक फ्लाइटों के कैंसिल होने से हजारों यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था. अब सरकार की सख्ती और निर्देश के बाद एयरलाइन इस महीने फ्लाइट्स कैंसिल के कारण यात्रियों को हुई दिक्कतों और प्रभावित यात्रियों के लिए मुआवजा देने की बात कही है. इंडिगो अगले हफ्ते से जल्द ही प्रभावित यात्रियों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को शुरू करेगी.

मुआवजा सीधे यात्रियों को द‍िया जाएगा

मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को केंद्र सरकार के विमानन सचिव समीर सिन्हा ने एक निर्देश जारी किया. इसको लेकर एक अधिकारी ने बताया कि इंडिगो की वेबसाइट से टिकट बुक करने वाले यात्रियों को एक हफ्ते के भीतर मुआवजा देना शुरू कर दिया जाए.  इसमें यह भी कहा गया है कि वह ट्रैवल एजेंटों और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के जरिए टिकट बुक करने वाले यात्रियों की जानकारी जमा करें और मुआवजा सीधे यात्रियों को दे. इस निर्देश में जोर देकर कहा गया है कि यह काम भी जल्द ही शुरू होना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

टूर ऑपरेटर यात्रियों को पूरी राशि लौटाएं
वहीं, DGCA को यह सुन‍िश्‍च‍ित करने का निर्देश दिया गया कि हर प्रभावित यात्री को मुआवजा मिले और मंत्रालय इस प्रक्रिया की निगरानी अपने एयर सर्व‍िस पोर्टल के जरिये करें. इंडिगो ने रिफंड का प्रोसेस शुरू कर द‍िया है. हालांकि, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के जर‍िये टिकट बुकिंग करने वालों कई लोगों को अभी भी इस रिफंड का इंतजार है. इंडिगो के अधिकारियों ने अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहते हुए बताया है कि फ्लाइट कैंसिल के कारण प्रभावित हुए यात्रियों को बिना किसी कटौती के रिफंड दे दिया गया है. उन्होंने आगे बताया, 'अब यह टूर ऑपरेटरों की जिम्मेदारी है कि वे यात्रियों को पूरी राशि लौटाएं.' 

26 दिसंबर से मिल सकता है वाउचर 
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 26 दिसंबर से इंडिगो उन गंभीर रूप से प्रभावित यात्रियों को 10 हजार रुपये के यात्रा वाउचर देना शुरू करेगी, जो 3,4 और 5 दिसंबर को एयरपोर्ट पर कई घंटों तक फंसे रहें. इसके अलावा सरकारी मानदंडों के अनुसार, 5000 और 10 हजार रुपये तक की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी. (अम‍ित दुबे)

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

IndiGo crisisIndiGo

Trending news

'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
Rahul Gandhi
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
Humayun Kabir Statement
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
Punjab news
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
Viral News
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
weather update
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
असम में ट्रेन ने कुचले 8 हाथी, पोस्टमार्टम के लिए भेजे; कई डिब्बे पटरी से उतरे
elephants accident
असम में ट्रेन ने कुचले 8 हाथी, पोस्टमार्टम के लिए भेजे; कई डिब्बे पटरी से उतरे
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
PM Modi Bengal Visit
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
bangladesh
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
delhi airport assault case
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
pm narendra modi assam visit
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि