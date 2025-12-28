इंडिगो मामले में नप गए DGCA के अफसर, सरकार का बड़ा एक्शन, बदलाव की उठ रही मांग

IndiGo Crisi: इंडिगो संकट ने पूरे एविएशन सेक्टर को हिला कर रख दिया है. इंडिगो की अधिकांश फ्लाइटें ग्राउडेड हो गई, एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की हालिया गड़बड़ी के बाद एविएशन रेगुलेटर DGCA पर ऊंगलियां उठने लगी. अब उसके अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक DGCA के अधिकारियों को निलंबित किया गया है.

इंडिगो मामले में DGCA पर एक्शन

इंडिगो मामले में डीजीसीए के फ्लाइट स्टैंडर्ड्स डायरेक्ट्रेट (FSD) के इंचार्ज को हटा दिया गया है. अधिकारी पर लापरवाही का आरोप लगा है. FSD पायलटों की ड्यूटी टाइम लिमिट , एयरलाइंस के फ्लाइट ऑपरेशंस की शिड्यूल देखता है. अब सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पद निलंबित कर दिया है. आने वाले दिनों में और एक्शन देखने को मिल सकते हैं. DGCA के और अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है. कई बड़े अधिकारियों की भूमिकाओं की भी जांच चल रही है. यानी आने वाले दिनों में डीजीसीए के और अधिकारियों पर एक्शन हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी पर फर्जी डिग्री का आरोप भी लगा है. इससे पहले डीजीसीए के चार फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टरों पर भी कार्रवाई हुई थी. बता दें कि इंडिगो संकट के बाद DGCA में बड़े बदलाव की मांग उठने लगी. डीजीसीए पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो एयर इंडिया का हादसा हो या फिर दिल्ली ATC क्रैश या फिर इंडिगो संकट. डीजीसीए पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा पा रहा है.