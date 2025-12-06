क्या इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स छोड़ेंगे कुर्सी? मोदी सरकार सख्त, क्या हो रही हटाने की तैयारी

Indigo Crisis : इंडिगो संकट के कारण इन दिनों कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) पीटर एल्बर्स सुर्खियों में हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार एल्बर्स को हटाने और एयरलाइन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कदम उठा सकती है. इंडिगो के CEO को इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री (MoCA) इंडिगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्लान बना रही है.

शुक्रवार यानी 5 दिसंबर को CEO ने एयरलाइन की हजारों कैंसिल हुई फ्लाइट्स के लिए यात्रियों से फिर से माफी मांगी, जिसका कारण क्रू की कमी बताया. तीन मिनट के वीडियो में एल्बर्स ने कहा कि ये स्थिति कई कारणों से हुई है और भरोसा दिलाया कि फ्लाइट ऑपरेशन 10 से 15 दिसंबर के बीच नॉर्मल हो जाएंगे. उन्होंने ये भी कहा कि शनिवार को कैंसिल होने वाली फ्लाइट्स की संख्या 1,000 से कम रहने का अनुमान है.

नवंबर से शुरू हुआ संकट

इंडिगो भारत के डोमेस्टिक एविएशन मार्केट का 60% कंट्रोल करती है नवंबर के आखिर से ही सर्विसेज में बड़े पैमाने पर रुकावट का सामना कर रही है. ऐसा मुख्य रूप से क्रू की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए नए फ्लाइट ड्यूटी नियमों से निपटने के लिए इसकी खराब तैयारी के कारण हुआ था.

कौन हैं इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स?

पीटर एल्बर्स 55 साल के हैं और 2022 से इंडिगो के CEO हैं. इससे पहले वो लगभग तीन दशकों तक KLM रॉयल डच एयरलाइंस से जुड़े रहे. उन्हें एविएशन में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है. लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने अक्टूबर 2014 से जुलाई 2022 तक KLM के प्रेसिडेंट और CEO के तौर पर काम किया. उससे पहले वो जनवरी 2011 से सितंबर 2014 तक COO और 2005 से 2010 के बीच नेटवर्क और अलायंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे.

उन्होंने 1999 से 2005 तक जापान, ग्रीस और इटली में जनरल मैनेजर के तौर पर इंटरनेशनल असाइनमेंट भी संभाले हैं. इससे पहले उन्होंने 1995 से 1999 तक रूट नेटवर्क प्लानिंग में काम किया और 1992 से 1995 तक एम्स्टर्डम के शिफोल एयरपोर्ट पर रैंप सुपरवाइजर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने 2006 में कोलंबिया बिजनेस स्कूल से एग्जीक्यूटिव एजुकेशन पूरी की है.