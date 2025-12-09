Advertisement
IndiGo Crisis: 'इंडिगो के ऑपरेशंस फिर से पटरी पर'...देश भर में हुई दिक्कतों के बाद CEO एल्बर्स का दावा

एक वीडियो मैसेज में एल्बर्स ने कहा कि एयरलाइन ने ऑपरेशनल स्टेबिलिटी वापस पा ली है और कंफर्म किया कि उन वजहों की जांच के लिए एक इंटरनल रिव्यू चल रहा है जिनकी वजह से बड़े पैमाने पर लॉकडाउन लगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 09, 2025, 03:47 PM IST
IndiGo Crisis: 'इंडिगो के ऑपरेशंस फिर से पटरी पर'...देश भर में हुई दिक्कतों के बाद CEO एल्बर्स का दावा

Indigo Crisis : इंड‍िगो एयरलाइन के लगातार दिन पर द‍िन गहरा रहे रहे संकट पर CEO एल्बर्स का दावा है कि इंडिगो के ऑपरेशंस सामान्य हो गए हैं. CEO एल्बर्स  ने ये भी कहा कि हमारा प्रयास सबको उनके गंतव्य तक पहुंचाना है. सभी कस्टमर्स के रिफंड वापस किये जा रहे हैं. हम लगातार स्थिति को सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं. आज हमारे ऑपरेशन सुधर गए हैं. 

CEO का बड़ा ऐलान

एक वीडियो मैसेज में एल्बर्स ने कहा कि एयरलाइन ने ऑपरेशनल स्टेबिलिटी वापस पा ली है और कन्फ़र्म किया कि उन वजहों की जांच के लिए एक इंटरनल रिव्यू चल रहा है जिनकी वजह से बड़े पैमाने पर लॉकडाउन लगा. CEO एल्बर्स का दावा है कि हम सरकार से साथ लगातार संपर्क में हैं. सरकार ने सख्‍त कदम उठाने के CEO ने ये ऐलान क‍िया है.  

उन्होंने कहा, 'कल से हम अपने सभी 138 डेस्टिनेशन के लिए फिर से उड़ान भर रहे हैं. हम सरकार के साथ पूरे सहयोग से काम कर रहे हैं. अंदरूनी तौर पर हमने यह रिव्यू करना शुरू कर दिया है कि इस रुकावट की वजह क्या थी इससे क्या सबक सीखने हैं और इससे कैसे और मजबूत बनकर उभरना है.'

 इंड‍िगो के डेली फ्लाइट शेड्यूल में 5% कटौती

स‍िव‍िल एव‍िएशन म‍िन‍िस्‍टर राम मोहन नायडू ने मंगलवार को सदन में संसद में बताया क‍ि इंड‍िगो के डेली फ्लाइट शेड्यूल में 5% कटौती की गई है. अभी इंड‍िगो की तरफ से रोजाना 2300 उड़ान संचाल‍ित की जाती है. यानी इस आदेश के बाद अब इंड‍िगो की हर द‍िन 115 फ्लाइट कम हो जाएंगी. कम हुई फ्लाइट का शेड्यूल अकासा और एयर इंड‍िया एक्‍सप्रेस जैसी दूसरी एयरलाइन को द‍िया जाएगा.

यह भी पढ़ें : केंद्रीय कर्म‍ियों को नए वेतन आयोग से सैलरी कब म‍िलेगी?केंद्रीय मंत्री ने द‍िया जवाब

र‍िफंड प्रोसेस क‍िया जा रहा है : राम मोहन नायडू

इंड‍िगो संकट पर स‍िव‍िल एव‍िएशन म‍िन‍िस्‍टर राम मोहन नायडू ने संसद में कहा क‍ि एयरलाइन की तरफ से लगातार यात्र‍ियों का र‍िफंड प्रोसेस क‍िया जा रहा है. उन्‍होंने बताया क‍ि इंड‍िगो के बड़े अध‍िकार‍ियों को नोट‍िस जारी क‍िया गया है. उन्‍होंने कहा प‍िछले कुछ द‍िन में ब‍िगड़े हालात पर इंड‍िगो की ज‍िम्‍मेदारी तय की जाएगी. लोगों की सुरक्षा से क‍िसी भी तरह समझौता नहीं क‍िया जाएगा. यात्र‍ियों को सरकार की तरफ से लगातार मदद की जा रही है. सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, उनके आधार पर धीरे-धीरे हालात सामान्‍य हो रहे हैं.

