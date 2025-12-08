क्रू मैनेजमेंट और रोस्टर नहीं संभाल पाई इंडिगो...फ्लाइट कैंसिलेशन पर संसद में क्या बोली सरकार ?

Govt on Indigo Airlines Crisis: देश की सबसे बड़ी और बजट फ्रेंडली एयरलाइंस इंडिगो भारी संकट में है. कंपनी की मुश्किल इतनी बढ़ी कि उसके विमान कैंसिल होने गए. देशभर के एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी वाली स्थिति बन गई. हर दिन 2200 से अधिक उड़ानें भरने वाली एयरलाइंस की अधिकांश फ्लाइटें ग्राउंडेड हो गईं.बिना किसी जानकारी के फ्लाइट कैंसिल होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई. 20 साल में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी, जो अब देखने को मिल रही.

सरकार ने इंडिगो संकट पर क्या कहा ?



DGCA के नए FDTL नियम की तैयारी के अभाव में इंडिगो का सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो गया. डीजीसीए के पायलट वीकली रेस्ट और नाइट ड्यूटी नियम लागू होते ही इसका पूरा ऑपरेशनल सिस्टम ढह गया. जहां बाकी एयरलाइंस पर इस नए नियम का असर लगभग बेअसर रहा तो दूसरी तरफ इंडिगो पूरी तरह से चरमरा गई. अब सरकार ने इस संकट पर और यात्रियों की बढ़ती मुश्किल पर इंडिगो को फटकार लगाई है.

संसद में गूंजा इंडिगो संकट



संसद के शीतकालीन सत्र में इंडिगो संकट का मुद्दा उठा. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में इंडिगो समस्या पर बोलते हुए कहा कि एयलाइन ती आंतरिक खामियों के चलते स्थिति बिगड़ी. उन्होंने कहा कि इंडिगो एयरलाइन अपने क्रू मैनेजमेंट और रोस्टर को सही तरीके से संभाल नहीं पाया, जिसके चलते बड़ी परेशानियां पैदा हुईं. उन्होंने साफ किया कि सरकार यात्रियों, पायलटों और क्रू की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी. नायडू ने चेतावनी दी कि अगर किसी भी एयरलाइन की तरफ से नियमों का उल्लंघन होता है तो कड़ी कार्रवाई होगी.

सरकार का जवाब

इंडिगो संकट पर बोलते हुए राम मोहन नायडू किंजरापु ने कहा जिन भी पैसेंजर्स को देरी और कैंसलेशन की वजह से दिक्कत हुई है, उनके लिए सख्त सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (CARs) लागू हैं. एयरलाइन ऑपरेटर्स को इन रिक्वायरमेंट्स को मानना ​​होगा. उन्होंने यह भी कहा कि इंक्वायरी की गई है. इस सेक्टर में लगातार टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता रहता है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मसद हमारा विज़न देश में एविएशन सेक्टर के लिए टॉप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स रखना है.