Advertisement
trendingNow13033523
Hindi Newsबिजनेस

क्रू मैनेजमेंट और रोस्टर नहीं संभाल पाई इंडिगो...फ्लाइट कैंसिलेशन पर संसद में क्या बोली सरकार ?

देश की सबसे बड़ी और बजट फ्रेंडली एयरलाइंस इंडिगो भारी संकट में है. कंपनी की मुश्किल इतनी बढ़ी कि उसके विमान कैंसिल होने गए. देशभर के एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी वाली स्थिति बन गई.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 08, 2025, 03:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्रू मैनेजमेंट और रोस्टर नहीं संभाल पाई इंडिगो...फ्लाइट कैंसिलेशन पर संसद में क्या बोली सरकार ?

Govt on Indigo Airlines Crisis: देश की सबसे बड़ी और बजट फ्रेंडली एयरलाइंस इंडिगो भारी संकट में है. कंपनी की मुश्किल इतनी बढ़ी कि उसके विमान कैंसिल होने गए. देशभर के एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी वाली स्थिति बन गई. हर दिन 2200 से अधिक उड़ानें भरने वाली एयरलाइंस की अधिकांश फ्लाइटें ग्राउंडेड हो गईं.बिना किसी जानकारी के फ्लाइट कैंसिल होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई. 20 साल में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी, जो अब देखने को मिल रही. 

सरकार ने इंडिगो संकट पर क्या कहा ? 
 
DGCA के नए FDTL नियम की तैयारी के अभाव में इंडिगो का सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो गया.  डीजीसीए के पायलट वीकली रेस्ट  और नाइट ड्यूटी  नियम लागू होते ही इसका पूरा ऑपरेशनल सिस्टम ढह गया. जहां बाकी एयरलाइंस पर इस नए नियम का असर लगभग बेअसर रहा तो दूसरी तरफ इंडिगो पूरी तरह से चरमरा गई.  अब सरकार ने इस संकट पर और यात्रियों की बढ़ती मुश्किल पर इंडिगो को फटकार लगाई है.  

संसद में गूंजा इंडिगो संकट  
 
संसद के शीतकालीन सत्र में इंडिगो संकट का मुद्दा उठा. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में इंडिगो समस्या पर बोलते हुए कहा कि एयलाइन ती आंतरिक खामियों के चलते स्थिति बिगड़ी. उन्होंने कहा कि इंडिगो एयरलाइन अपने क्रू मैनेजमेंट और रोस्टर को सही तरीके से संभाल नहीं पाया, जिसके चलते बड़ी परेशानियां पैदा हुईं. उन्होंने साफ किया कि सरकार यात्रियों, पायलटों और क्रू की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी. नायडू ने चेतावनी दी कि अगर किसी भी एयरलाइन की तरफ से नियमों का उल्लंघन होता है तो कड़ी कार्रवाई होगी.    

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार का जवाब  

इंडिगो संकट पर बोलते हुए राम मोहन नायडू किंजरापु ने कहा जिन भी पैसेंजर्स को देरी और कैंसलेशन की वजह से दिक्कत हुई है, उनके लिए सख्त सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (CARs) लागू हैं. एयरलाइन ऑपरेटर्स को इन रिक्वायरमेंट्स को मानना ​​होगा. उन्होंने यह भी कहा कि इंक्वायरी की गई है. इस सेक्टर में लगातार टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता रहता है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मसद हमारा विज़न देश में एविएशन सेक्टर के लिए टॉप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स रखना है.   

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

IndiGo

Trending news

मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
Arun Govil
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
BJP
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
india
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
Siddaramaiah
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार
Pawan Kalyan
'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार
आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? गौरव गोगोई ने वंदे मातरम् पर ये क्यों कहा?
Vande Mataram
आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? गौरव गोगोई ने वंदे मातरम् पर ये क्यों कहा?
ये राष्ट्र विवादी, दरार वादी लोग...वंदे मातरम पर चर्चा में अखिलेश ने भाजपा को सुनाया
Akhilesh Yadav News
ये राष्ट्र विवादी, दरार वादी लोग...वंदे मातरम पर चर्चा में अखिलेश ने भाजपा को सुनाया
ताजमहल से भी ज्यादा बेशकीमती! ये है दुनिया का सबसे महंगा खजाना
peacock throne of shah jahan
ताजमहल से भी ज्यादा बेशकीमती! ये है दुनिया का सबसे महंगा खजाना
आखिर बंगाली में 'दा' और बाबू में क्या होता है फर्क, क्यों PM मोदी को सांसद ने टोका
PM Modi
आखिर बंगाली में 'दा' और बाबू में क्या होता है फर्क, क्यों PM मोदी को सांसद ने टोका
अब होटल वाले नहीं मांगेंगे आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, UIDAI ने बताए नए नियम
Aadhaar card
अब होटल वाले नहीं मांगेंगे आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, UIDAI ने बताए नए नियम