IndiGo Crisis: 5 दिनों में इंडिगो के शेयर 7% लुढ़के, करोड़ों का नुकसान, निवेशक परेशान

1 दिसंबर से अब तक कंपनी का मार्केट कैप 16,190.64 करोड़ रुपये घट गया और अब ये घटकर 2,07,649.14 करोड़ रुपये पर आ गया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 10:09 PM IST
IndiGo Crisis : देश में जारी एविएशन संकट का असर अब इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों पर साफ दिखाई देने लगा है. पिछले चार सेशंस में कंपनी के शेयरों में 7 प्रतिशत से अधिक की तेज गिरावट दर्ज की गई है. ये गिरावट उस समय सामने आई है जब एयरलाइन बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करने और ऑपरेशनल दिक्कतों से जूझ रही है, जिससे हजारों यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे हैं.

4 दिनों में BSE पर शेयर 7.23 प्रतिशत टूट चुका है. शुक्रवार को ये 1.22 प्रतिशत गिरकर 5,371.30 रुपये पर बंद हुआ है. दिन के कारोबार में ये एक समय 3.15 प्रतिशत फिसलकर 5,266 रुपये तक पहुंच गया. NSE पर भी शेयर 1.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 5,367.50 रुपये पर बंद हुआ. पिछले चार दिनों में इसकी कुल गिरावट 7.30 प्रतिशत रही. 1 दिसंबर से अब तक कंपनी का मार्केट कैप 16,190.64 करोड़ रुपये घट गया और अब ये घटकर 2,07,649.14 करोड़ रुपये पर आ गया है.

DGCA की नजर

एविएशन मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक, एयरलाइन की ऑन-टाइम परफॉर्मेंस में तेजी से गिरावट आई है और ये सिर्फ 8.5% रह गई है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) दोनों ही इस स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और रेगुलेटर लगातार संपर्क बनाए हुए है क्योंकि हाल के दिनों में 1,000 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं.

यह भी पढ़ें : महंगे फ्लाइट टिकट क्यों? Indigo संकट के बीच एयर इंडिया ने दी सफाई

कब तक मिलेगी राहत?  

इस पूरे संकट पर सरकार की तरफ से कदम उठाते हुए बड़ा फैसला ल‍िया गया और पायलटों के नए आराम के नियम फ्लाइट ड्यूटी टाइम ल‍िम‍िटेशन (FDTL) को तत्‍काल प्रभाव से रोक द‍िया गया है. स‍िव‍िल एव‍िएशन म‍िन‍िस्‍टर राम मोहन नायडू ने कहा कि यह फैसला केवल यात्रियों के हित में लिया गया है. इस फैसले के बाद उम्‍मीद की जा रही है क‍ि 15 दिसंबर तक इंडिगो की सभी फ्लाइट पहले की तरफ सामान्य हो जाएंगी. 

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

