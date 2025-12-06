सरकार का बड़ा एक्शन, 500-1000 KM तक का टिकट ₹12000...एयरलाइंस के मनमाने किराए पर चलाया डंडा

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सभी प्रभावित रूट्स पर सही और वाजिब किराया सुनिश्चित करने के लिए अपनी रेगुलेटरी पावर का इस्तेमाल किया है. अब घरेलू शेड्यूल्ड एयरलाइंस यात्रियों से अब ज्यादा किराया नहीं लेंग. कंपनियों को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने नयी रेट लिस्ट जारी की है.
Govt caps airfares : इंडिगो संकट को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने शनिवार को घरेलू हवाई किराए पर देशव्यापी लिमिट लगाने का आदेश दिया. ये आदेश इंडिगो में बड़े पैमाने पर हुई दिक्कतों के बाद आया है. इससे कई रूट्स पर फ्लाइट्स कैंसिल हुईं. कैपेसिटी कम हो गई और टिकट की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई थी. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सभी प्रभावित रूट्स पर सही और वाजिब किराया सुनिश्चित करने के लिए अपनी रेगुलेटरी पावर का इस्तेमाल किया है. अब घरेलू शेड्यूल्ड एयरलाइंस यात्रियों से अब ज्यादा किराया नहीं लेंगी कंपनियों को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने नयी रेट लिस्ट जारी की है.
.@MoCA_GoI Action on IndiGo Operational Crisis - Air Fare Regulation
The Ministry of Civil Aviation has taken serious note of concerns regarding unusually high airfares being charged by certain airlines during the ongoing disruption. In order to protect passengers from any… pic.twitter.com/7KWRvPOECm
— PIB India (@PIB_India) December 6, 2025
500 KM तक की दूरी के लिए फ्लाइट का अधिकतम किराया ₹7500
500-1000 KM तक की दूरी के लिए फ्लाइट का अधिकतम किराया ₹12000
1000-1500 KM तक की दूरी के लिए फ्लाइट का अधिकतम किराया ₹15000
सरकार के मुताबिक किराए की ये लिमिट सभी बुकिंग पर लागू होगी. चाहे वे सीधे एयरलाइंस से की गई हों या ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट के जरिए. ये तब तक लागू रहेंगी जब तक कीमतें स्थिर नहीं हो जातीं या मिनिस्ट्री इन लिमिट्स का रिव्यू नहीं कर लेती.
इंडिगो संकट से ध्वस्त हुआ सिस्टम
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की कई सौ उड़ानें रद्द किए जाने के बाद देशभर के हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे गए हैं. इंडिगो संकट के बीच मौके का फायदा उठाये हुए देश की कई एयरलाइन्स ने हवाई किराये में तेजी से बढ़ोतरी की है. यात्रियों को दूसरी एयरलाइंस के आसमान छूते हवाई किराए से भी निपटना पड़ रहा है. दिल्ली से चेन्नई का हवाई किराया 1 लाख रुपये तक पहुंच गया है. जबकि दिल्ली से मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता जैसे हवाई रूट पर भी किराया 1 लाख रुपये के करीब दिखा रहा है. इसके बाद अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बड़ा एक्शन लिया है.