Advertisement
trendingNow13031454
Hindi Newsबिजनेस

सरकार का बड़ा एक्शन, 500-1000 KM तक का टिकट ₹12000...एयरलाइंस के मनमाने किराए पर चलाया डंडा

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सभी प्रभावित रूट्स पर सही और वाजिब किराया सुनिश्चित करने के लिए अपनी रेगुलेटरी पावर का इस्तेमाल किया है. अब घरेलू शेड्यूल्ड एयरलाइंस यात्रियों से अब ज्यादा किराया नहीं लेंग. कंपनियों को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने नयी रेट लिस्ट जारी की है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 05:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरकार का बड़ा एक्शन, 500-1000 KM तक का टिकट ₹12000...एयरलाइंस के मनमाने किराए पर चलाया डंडा

Govt caps airfares : इंडिगो संकट को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने शनिवार को घरेलू हवाई किराए पर देशव्यापी लिमिट लगाने का आदेश दिया. ये आदेश इंडिगो में बड़े पैमाने पर हुई दिक्कतों के बाद आया है. इससे कई रूट्स पर फ्लाइट्स कैंसिल हुईं. कैपेसिटी कम हो गई और टिकट की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई थी. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सभी प्रभावित रूट्स पर सही और वाजिब किराया सुनिश्चित करने के लिए अपनी रेगुलेटरी पावर का इस्तेमाल किया है. अब घरेलू शेड्यूल्ड एयरलाइंस यात्रियों से अब ज्यादा किराया नहीं लेंगी कंपनियों को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने नयी रेट लिस्ट जारी की है.

 

500 KM तक की दूरी के लिए फ्लाइट का अधिकतम किराया ₹7500

500-1000 KM तक की दूरी के लिए फ्लाइट का अधिकतम किराया ₹12000

1000-1500 KM तक की दूरी के लिए फ्लाइट का अधिकतम किराया ₹15000

सरकार के मुताबिक किराए की ये लिमिट सभी बुकिंग पर लागू होगी. चाहे वे सीधे एयरलाइंस से की गई हों या ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट के जरिए. ये तब तक लागू रहेंगी जब तक कीमतें स्थिर नहीं हो जातीं या मिनिस्ट्री इन लिमिट्स का रिव्यू नहीं कर लेती.

इंडिगो संकट से ध्वस्त हुआ सिस्टम

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की कई सौ उड़ानें रद्द किए जाने के बाद देशभर के हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे गए हैं. इंडिगो संकट के बीच मौके का फायदा उठाये हुए देश की कई एयरलाइन्स ने हवाई किराये में तेजी से बढ़ोतरी की है. यात्रियों को दूसरी एयरलाइंस के आसमान छूते हवाई किराए से भी निपटना पड़ रहा है. दिल्ली से चेन्नई का हवाई किराया 1 लाख रुपये तक पहुंच गया है. जबकि दिल्ली से मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता जैसे हवाई रूट पर भी किराया 1 लाख रुपये के करीब दिखा रहा है. इसके बाद अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बड़ा एक्शन लिया है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

IndiGo crisis

Trending news

प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
West Bengal
प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? Video में माफी के बाद एयरलाइंस ने दे दिया जवाब
IndiGo
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? Video में माफी के बाद एयरलाइंस ने दे दिया जवाब
ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, लोकसभा में आया बिल
Right to Disconnect Bill 2025
ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, लोकसभा में आया बिल
कान खोल कर सुन लो RSS वालों जब तक दुनिया... 6 दिसंबर पर 'बाबरी' को लेकर गरजे ओवैसी
Babri Masjid
कान खोल कर सुन लो RSS वालों जब तक दुनिया... 6 दिसंबर पर 'बाबरी' को लेकर गरजे ओवैसी
IndiGo flight ने दिया धोखा, रेलवे ने थामा यात्रियों का हाथ, हावड़ा-CSMT स्पेशल ट्रेन
IndiGo flight cancellation
IndiGo flight ने दिया धोखा, रेलवे ने थामा यात्रियों का हाथ, हावड़ा-CSMT स्पेशल ट्रेन
बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, कहा- मुसलमानों के रहते कोई हिला न सकेगा ईंट
Babri Masjid
बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, कहा- मुसलमानों के रहते कोई हिला न सकेगा ईंट
मराठी गाने पर जमकर थिरके अजीत-रोहित पवार; फैमिली फंक्शन में भूल गए राजनीतिक मतभेद
Ajit Pawar
मराठी गाने पर जमकर थिरके अजीत-रोहित पवार; फैमिली फंक्शन में भूल गए राजनीतिक मतभेद
'यह मेरे लिए चौंकाने वाला है...', किस नोटिस पर विवश हुए डीके शिवकुमार?
DK Shivakumar
'यह मेरे लिए चौंकाने वाला है...', किस नोटिस पर विवश हुए डीके शिवकुमार?
भारत-रूस नजदीकी से परेशान अमेरिका! जयशंकर बोले- 'किससे रिश्ता रखना है हम तय करेंगे'
india us trade deal
भारत-रूस नजदीकी से परेशान अमेरिका! जयशंकर बोले- 'किससे रिश्ता रखना है हम तय करेंगे'
हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- हम भी रोए थे
Delhi Blast 2025
हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- हम भी रोए थे