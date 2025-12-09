IndiGo Crisis Update: इंड‍िगो संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है, प‍िछले एक हफ्ते से भी ज्‍यादा समय से चल रही इंड‍िगो क्राइस‍िस से इंड‍ियन एयरलाइंस सेक्‍टर में हड़कंप मचा हुआ है. इंडिगो की फ्लाइट लगातार कैंस‍िल होने से हजारों यात्री परेशान हैं. प‍िछले कुछ द‍िन से चल रहे इस रवैये से गुस्साई सरकार अब सख्त कदम उठाने के मूड में है. टीओआई में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार इंडिगो की रोजाना की करीब 110 फ्लाइट्स (कुल शेड्यूल का 5%) दूसरी एयरलाइंस को दी जा सकती हैं. इससे भी हालात नहीं सुधरे तो जरूरत पड़ने पर 5% की और कटौती की जा सकती है.

10 प्रत‍िशत तक जा सकती है कटौती बढ़कर

यद‍ि 5-5 प्रत‍िशत की दोनों कटौती को लागू क‍िया गया तो यह बढ़कर 10 प्रत‍िशत तक जा सकती है. सरकार की तरफ से प्लान क‍िया गया है क‍ि पहले स्‍टेप में इंडिगो के शेड्यूल में 5% फ्लाइट की कटौती की जाए. इन स्लॉट्स को ऐसी एयरलाइंस को द‍िया जाएगा ज‍िनके पास क्रू और एयरक्राफ्ट की कमी नहीं है. यानी इन स्‍लॉट को सरकार अकासा, स्पाइसजेट या एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइंस को दे सकती है. प‍िछले द‍िनों इंड‍िगो को रेग्‍युलेटर डीजीसीए (DGCA) की तरफ से शो-कॉज नोटिस जारी क‍िया गया था. अब इंड‍िगो की तरफ से शो-कॉज नोटिस का जवाब देते हुए माफी मांगी गई है.

'खामी की एकदम सटीक वजह बताना मुश्‍क‍िल'

इंड‍िगो ने अपने माफीनामे में कहा क‍ि इतने बड़े लेवल पर एकदम सटीक वजह बताना मुश्किल है. कंपनी की तरफ से क्राइस‍िस के पांच कारण बताए गए हैं. इनमें पहला कारण नए FDTL रूल्‍स, विंटर शेड्यूल चेंज, खराब मौसम, एयर ट्रैफिक कंजेशन और कुछ तकनीकी खराबी हैं. इंडिगो की तरफ से 15 दिन की और मोहलत मांगी गई है. लेकिन लोगों के गुस्से को देखते हुए DGCA की तरफ से इतनी मोहलत द‍िया जाना मुश्‍क‍िल लगता है.

क्रू की संख्या के हिसाब से म‍िलेगी फ्लाइट्स की इजाजत

DGCA की तरफ से इंडिगो के पास मौजूद पायलट और केबिन क्रू मौजूदा संख्या के हिसाब से फ्लाइट्स की इजाजत दी जाएगी. बाकी स्लॉट्स को दूसरी कंपनियों के ल‍िए खोल द‍िया जाएगा. इसके अलावा डीजीसीए की तरफ से भारी जुर्माना और टॉप अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है. DGCA की जांच टीम ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स और COO इसिड्रे पोरक्‍वेरास को तलब करने का मन बना लिया है. टीम यह पता करने की कोश‍िश में जुटी है आखिर नई FDTL पॉल‍िसी लागू करने की तैयारी में इंडिगो से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई?