इंडिगो संकट के बाद अब नया पंगा, एयर इंडिया, स्पाइसजेट सबकी उड़ानों पर लगा ब्रेक, PM मोदी को भी करना पड़ा इंतजार

Airlines Flight Delay: इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने से भारत का पूरा एविएशन सेक्टर हिल गया. देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी की हजारों फ्लाइटें रनवे से बाहर हो गई. तकनीकी खामियों और लापरवाही के चलते देशभर में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. इंडिगो वाली लापरवाही के चलते फ्लाइटें रद्द हुई तो कईयों ने लेट से उड़ान भरा. भारत में हवाई यात्रा करने वालों के लिए अब नई परेशानी शुरू हो गई.

फ्लाइट उड़ानों में दिक्कत

दरअसल ठंड के चलते गहरे कोहरे की वजह से फ्लाइट की उड़ानों में भारी देरी हो रही है. कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी घटती जा रही है. दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे की वजह से आज विजिबिलिटी जीरो पर पहुंच गई, जिसके चलते IGI एयरपोर्ट से दर्जनों फ्लाइटें अपने तय समय से देरी से उड़ी. एयरलाइंस कंपनियों ने एक्स के जरिए फ्लाइट डिले के बारे में अपडेट किया है. इंडियो की कई फ्लाइटें सुबह कोहरे की वजह से उड़ान नहीं भर सकीं. IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, घने कोहरे की वजह से सफर करने वालों को फिलहाल कुछ दिन परेशानी में रहना पड़ सकता है. रात का तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंतच गया है. घने कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

पीएम मोदी की फ्लाइट भी हुई लेट

घने कोहरे की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर फ्लाइ सर्विस बाधित रही. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी उड़ान भरने के लि इंतजार करना पड़ा. IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर तक ड्रॉप हो गई है. पीएम मोदी तीन देशों की यात्रा के लिए सुबह 8.30 बजे उड़ान भरने वाले थे, लेकिन लो विजिबिलिटी के चलते उड़ान में देरी हुई. पीएम मोदी तीन दिवसीय पश्चिम एशिया पर आज उड़ान भर चुके हैं. सबसे पहले वो जॉर्डन जाएंगे.

एयरलाइंस ने मांगी माफी

फ्लाइट डिले को लेकर इंडिगो, एयर इंडिया, आकासा, स्पाइसजेट ने यात्रियों से माफी मांगी. इंडिगो ने लिखा की फॉग की वजह से सड़क पर भी रफ्तार धीमी हो गई है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि यात्री अतिरिक्त समय हाथ में लेकर चले. एयर इंडिया ने लिखा कि खराब विजिविलिटी के चलते फ्लाइट ऑपरेशन में परेशानी हो रही है. खासकर दिल्ली और उत्तर भारत से उड़ानों में देरी हो रही है. उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वो फ्लाइट का स्टेटस चेक करके घर से निकले. वहीं स्पाइस जेट ने कहा कि खराब मौसम की वजह से उनकी सभी उड़ानें प्रभावित हो रही है.