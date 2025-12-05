दिल्ली से बेंगलुरु-मुंबई किराया ₹1 लाख! इंडिगो संकट से यात्रियों में हड़कंप, जानिए किस रूट पर कितना है किराया?

Indigo Crisis: इंडिगो संकट के बीच मौके का फायदा उठाये हुए देश की कई एयरलाइन्स ने हवाई किराये में तेजी से बढ़ोतरी की है. इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों को न केवल फ्लाइट्स के बड़े पैमाने पर कैंसलेशन से जूझना पड़ रहा है, बल्कि दूसरी एयरलाइंस के आसमान छूते हवाई किराए से भी निपटना पड़ रहा है. दिल्ली से चेन्नई का हवाई किराया 1 लाख रुपये तक पहुंच गया है. जबकि दिल्ली से मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता जैसे हवाई रूट पर भी किराया 1 लाख रुपये के करीब दिखा रहा है. बता दें, इंडिगो के इस संकट के बीच DGCA ने पायलटों को वीकली रेस्ट वाला FTDL का आदेश वापस ले लिया है.

शुक्रवार को यूजर्स ने सोशल मीडिया पर फ्लाइट कैंसलेशन पर नाराजगी ज़ाहिर की और कहा कि दूसरी एयरलाइंस बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रही हैं. पूरे देश में करीब 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुईं हैं. एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी का माहौल है. इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट सबसे अधिक प्रभावित हुआ है.

कहां कितना हवाई किराया

शुक्रवार रात दिल्ली से बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया की एक स्टॉप वाली फ्लाइट का किराया ₹1.02 लाख है. अकासा एयर ने इसी रूट पर लगभग ₹39,000 का किराया बताया है. एयर इंडिया में दिल्ली-मुंबई की सीटें ₹60,000 में बिक रही है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस में चेन्नई-दिल्ली के टिकट ₹41,000 तक पहुंच गए और स्पाइसजेट ने इसी रूट पर ₹69,000 का किराया बताया है.

हैदराबाद रूट पर भी किराए बढ़ गए हैदराबाद-दिल्ली की एक स्टॉप वाली एयर इंडिया फ्लाइट का किराया ₹87,000 है. हैदराबाद-मुंबई का हवाई किराया ₹76,500 तक पहुंच गया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस का ₹38,300 का किराया है. एयर इंडिया में हैदराबाद-बेंगलुरु के टिकट ₹41,400 तक पहुंच गए, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस में इसी रूट पर किराया ₹36,100 है.

इंडिगो अपनी फ्लाइट्स क्यों कैंसिल कर रही है?

मार्केट शेयर के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले कई दिनों से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल कर रही है. एयरलाइन ने असुविधा के लिए माफी मांगी है. लेकिन इमरजेंसी प्लानिंग की कमी ने पूरे सेक्टर में सवाल खड़े कर दिए हैं.

इंडिगो ने मांगी माफी

इंडिगो ने प्रेस रिलीज जारी की है. उसने कहा, 'हम कन्फर्म करते हैं कि 5 दिसंबर, 2025 को दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने वाली इंडिगो की सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स रात 11:59 PM तक कैंसल रहेंगी. हम अपने सभी कीमती ग्राहकों से माफी मांगते हैं, जिन पर इन अचानक हुई घटनाओं का बहुत असर पड़ा है.'